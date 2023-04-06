Samsung ve AMD anlaştı: Radeon ortaklığı Exynos’lara gelmeye devam edecek

Tam Boyutta Gör Samsung, Xclipse 920 adlı ilk AMD RDNA 2 GPU'ya sahip Exynos 2200 ile hem performans hem de verimlilik açısından yetersiz kalmıştı. Bu yetersiz Exynos yongalarının geleceğini belirsizliğe sürmüş ve Samsung, Qualcomm ile anlaşmak zorunda kalmıştı. Ancak görünüşe göre Samsung ve AMD’nin ortaklığı bitirme niyetleri yok. Yapılan açıklamada lisans anlaşmasının çok yıllı bir ortaklıkla uzatıldığı duyuruldu.

Samsung ve AMD ortaklığı devam edecek

Samsung ve AMD yapılan yeni ortaklık hakkında kritik bilgilere yer vermemiş olsa da Samsung’un Uygulama İşlemcisi Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seogjun Lee, her iki şirketin de mobil grafik bölümlerinde yenilik yapmayı planladığının altını çiziyor. Görünüşe göre Galaxy S24’te olmasa bile sonraki modellerde tekrardan Exynos işlemciler Samsung’un amiral gemilerine hayat verecek.

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Samsung ve AMD’nin ortaklığı Exynos 2200 ile sektörde bir ilki de başarmıştı. Bu mobil yonga, sektörde ilk kez ışın izleme yeteneği sunuyordu. Bu nedenle Exynos 2200, ışın izleme performansında Snapdragon 8 Gen 2’den bile daha hızlı. Ancak genel performans ise Snapdragon 8 Gen 1’e göre döneminde yetersiz kalmıştı. Öte yandan şimdilerde Exynos 2300 ince ayarlı bir versiyonunun Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da yer alacağı söyleniyor. Exynos adında olmasa da yonganın Tensor G3 olarak adlandırılacağı söyleniyor.

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