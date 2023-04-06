Samsung ve AMD anlaştı: Radeon ortaklığı Exynos’lara gelmeye devam edecek

Samsung ve AMD ortaklığı devam edecek
Samsung ve AMD yapılan yeni ortaklık hakkında kritik bilgilere yer vermemiş olsa da Samsung’un Uygulama İşlemcisi Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seogjun Lee, her iki şirketin de mobil grafik bölümlerinde yenilik yapmayı planladığının altını çiziyor. Görünüşe göre Galaxy S24’te olmasa bile sonraki modellerde tekrardan Exynos işlemciler Samsung’un amiral gemilerine hayat verecek.
Samsung ve AMD’nin ortaklığı Exynos 2200 ile sektörde bir ilki de başarmıştı. Bu mobil yonga, sektörde ilk kez ışın izleme yeteneği sunuyordu. Bu nedenle Exynos 2200, ışın izleme performansında Snapdragon 8 Gen 2’den bile daha hızlı. Ancak genel performans ise Snapdragon 8 Gen 1’e göre döneminde yetersiz kalmıştı. Öte yandan şimdilerde Exynos 2300 ince ayarlı bir versiyonunun Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da yer alacağı söyleniyor. Exynos adında olmasa da yonganın Tensor G3 olarak adlandırılacağı söyleniyor.Kaynakça https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2023-4-5-samsung-electronics-and-amd-extend-strategic-ip.html https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-extends-strategic-ip-licensing-agreement-to-bring-amd-radeon-graphics-to-future-mobile-platforms Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı