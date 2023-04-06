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    Anlık Bildirim

    Samsung ve AMD anlaştı: Radeon ortaklığı Exynos’lara gelmeye devam edecek

    Samsung, yonga üreticisi AMD ile lisans anlaşmasını çok yıllık olacak şekilde yenilerken gelecekte daha fazla AMD GPU’lu Exynos yongaları için de ilk sinyalleri verdi.
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    Samsung ve AMD, Radeon ortaklığı için anlaştı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Xclipse 920 adlı ilk AMD RDNA 2 GPU'ya sahip Exynos 2200 ile hem performans hem de verimlilik açısından yetersiz kalmıştı. Bu yetersiz Exynos yongalarının geleceğini belirsizliğe sürmüş ve Samsung, Qualcomm ile anlaşmak zorunda kalmıştı. Ancak görünüşe göre Samsung ve AMD’nin ortaklığı bitirme niyetleri yok. Yapılan açıklamada lisans anlaşmasının çok yıllı bir ortaklıkla uzatıldığı duyuruldu.

    Samsung ve AMD ortaklığı devam edecek

    Samsung ve AMD yapılan yeni ortaklık hakkında kritik bilgilere yer vermemiş olsa da Samsung’un Uygulama İşlemcisi Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seogjun Lee, her iki şirketin de mobil grafik bölümlerinde yenilik yapmayı planladığının altını çiziyor. Görünüşe göre Galaxy S24’te olmasa bile sonraki modellerde tekrardan Exynos işlemciler Samsung’un amiral gemilerine hayat verecek.

    Samsung ve AMD’nin ortaklığı Exynos 2200 ile sektörde bir ilki de başarmıştı. Bu mobil yonga, sektörde ilk kez ışın izleme yeteneği sunuyordu. Bu nedenle Exynos 2200, ışın izleme performansında Snapdragon 8 Gen 2’den bile daha hızlı. Ancak genel performans ise Snapdragon 8 Gen 1’e göre döneminde yetersiz kalmıştı. Öte yandan şimdilerde Exynos 2300 ince ayarlı bir versiyonunun Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da yer alacağı söyleniyor. Exynos adında olmasa da yonganın Tensor G3 olarak adlandırılacağı söyleniyor.

    Kaynakça https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2023-4-5-samsung-electronics-and-amd-extend-strategic-ip.html https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-extends-strategic-ip-licensing-agreement-to-bring-amd-radeon-graphics-to-future-mobile-platforms
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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