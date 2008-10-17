ATi Radeon HD 4830 ilk test sonucuyla birlikte gün ışığına çıktı

Haziran ayında lanse ettiği Radeon HD 4800 serisi ile yaz dönemine damga vuran ve ilgili fiyat segmentlerinde ulaştığı yüksek satış rakamlarıyla rakibi Nvidia'yı zorlu anlar yaşatan AMD-ATi'nin hız kesmeye niyeti yok gibi görünüyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 kod adlı grafik işlemcisinin çiftine yer verdiği HD 4870 X2 modeliyle performans liderliğini yeniden elde geçiren firmanın arkasına aldığı rüzgarla pazara sunmaya hazırlandığı yeni modeli Radeon HD 4830 sonunda göründü.

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Kullanıma sunduğu Radeon HD 4850 modeliyle 199$ seviyesinde etkili olan, endüstrinin GDDR5 bellekli ilk ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 4870 modeliyle de pozisyonunu pekiştiren AMD-ATi, geçtiğimiz ay duyurduğu Radeon HD 4670 ve HD 4350/4550 modelleriyle de 100$ altı seviyesinde etkili olmak istediğinin sinyallerini vermiş özellikle HD 4670 modeli, aynı fiyat segmentinde yer alan GeForce 9500GT'nin önünde yer alarak Nvidia'nın "fiyat" indirim hazırlıkları yapmasına neden olmuştu.

AMD çatısı aldıktan sonra GPU geliştirme stratejisinde değişikliğe giden ve yüksek performans segmentinde yüksek maliyetli, büyük grafik işlem birimleri hazırlamak yerine, orta segmentte liderliğe oynayacak, yeni nesil teknolojiler ile desteklenen iddialı bir GPU hazırlamayı ve yüksek performans segmentinde ilgili GPU'nun çiftini kullanmayı hedefleyen AMD-ATi, RV670 ile bu yöndeki ilk önemli adımını atmış, RV770 gpu'suyla da hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir hamle gerçekleştirmişti.

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Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere firmanın şimdiki hedefi ürün gamındaki boşlukları doldurabilmik. Her ne kadar Radeon HD 4670 ve Radeon HD 4850 modelleri kendi segmentlerinde iddialı olsalar da hem fiyat ve performans noktasındaki ihmal edilemeyecek boşluğu doldurmak hem de Nvidia'nın GeForce 9600GT ve 9800GT gibi alternatif oluşturan modelleri karşısında daha etkili olabilmek için AMD-ATi, yine RV770 gpu'sunun kullanıldığı Radeon HD 4830 modelini hazırladı.

Firmanın yeni modeli Radeon HD 4850 modelinin altını konumlandırılacak ve rakip Nvidia'nın GeForce 9800GT modeliyle rakip olacak. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 gpu'sunun kırpılmış bir versiyonunu kullanan Radeon HD 4830, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 640x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği sunan yeni model, ayrıca Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle Blu-ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

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Gelen bilgilere göre AMD-ATi, Radeon HD 4850 modelinin aksine Radeon HD 4830 için iş ortaklarını daha özgür bırakacak. Yani lansman ile birlikte soğutucusu özelleştirilen, detayları farklılıştıralan çok sayıda Radeon HD 4830 modeli görmemiz kuvvetle muhtemel zira ön incelemesi yapılan MSI'ın Radeon HD 4830 modeli de dikkat çeken farklılıklara sahip. Grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapan kart 512MB GDDR3 bellek ile geliyor ve Samsung'un K4J52324QH-HJ1A (1ns) kodlu yongalarını kulalnıyor.

MSI'ın çift slot tasarıma sahip olan ayrıca Crossfire desteği ile gelen, Radeon HD 4830 modeli katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. GPU için özel bir soğutucu tercih edilen kartın üzerinde çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışı bulunuyor. 6-pin PCIe güç girişine sahip olan kartın 150$ altı fiyat seviyesinden kullanıma sunulması beklenirken, lansmanın 2 günlük ötelemeyle 23 Ekim'de yapılacağı bildiriliyor. Ayrıca haber içerisinde MSI Radeon HD 4830 ve Core 2 Extreme QX9650 ikilisinin 3D Mark Vantage (Extreme) sonucuna ulaşabilirsiniz.

ATi Radeon HD 4830, 3DMark Vantage'da (Extreme preset) rakibi Geforce 9800GT'nin önünde yer alıyor. (Resmi büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!)