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    AMD'nin Zen 6 işlemcileri büyük ölçüde TSMC'nin 2nm sürecini kullanacak

    AMD’nin merakla beklenen Zen 6 işlemcileri, büyük oranda TSMC'nin 2nm (N2P) süreciyle üretilecek. Bu sayede, büyük performans ve verimlilik artışı sunacak.     

    AMD'nin Zen 6 işlemcileri, TSMC'nin 2nm sürecini kullanacak Tam Boyutta Gör
    AMD’nin merakla beklenen Zen 6 işlemcileri, büyük oranda TSMC'nin 2nm (N2P) süreciyle üretilecek gibi görünüyor. AMD, yeni nesilde hem mimari yenilik hem de üretim teknolojisindeki ilerlemeleri bir araya getirerek önemli bir performans sıçraması hedefliyor.

    Bilgisayar pazarı için yeni nesil çözümlerin tanıtımına yaklaşırken, söylentiler de hız kazandı. Ünlü sızıntı kaynağı Kepler_L2’nin aktardıklarına göre, AMD’nin TSMC’nin en yeni üretim teknolojilerini nasıl kullanacağına dair detaylar netleşiyor. Görünüşe göre AMD, sunucu ve masaüstü işlemcilerinde büyük ölçüde TSMC’nin N2P sürecine güvenecek. Düşük güç tüketimi gerektiren mobil işlemcilerde ise N3P (3nm) süreci tercih edilecek.

    AMD'nin Zen 6 işlemcileri, TSMC'nin 2nm sürecini kullanacak Tam Boyutta Gör
    Mevcut bilgilere göre, EPYC Venice serisinin hem “Klasik” hem de “Yoğun” varyantları, TSMC’nin N2P süreciyle üretilecek. Bu aslında birkaç aydır biliniyordu, çünkü AMD, TSMC’nin 2nm sürecinin ilk müşterisiydi. Ancak yeni bilgiler, Ryzen 9000 serisinin halefi konumundaki Olympic Ridge masaüstü işlemcilerinin de N2P kullanacağını söylüyor. Bu sayede, yeni nesilde çok ciddi performans artışları görebiliriz. Aynı şekilde, yüksek performanslı dizüstü segmenti olan Gator Range serisi de N2P ile üretilecek. Kısacası AMD, pek çok ürününde TSMC’nin 2nm teknolojisini kullanarak öne geçmeyi hedefliyor.

    Alt modellerde 3nm teknolojisi kullanılacak

    Tek istisna ise Medusa Point 1 kod adlı mobil seride görünüyor. Bu serinin üst seviye modellerinde hem N2P hem de N3P kullanılan yonga bileşenleri yer alacak. Daha düşük güç tüketimi hedeflenen modellerde ise sadece N3P tercih edilerek enerji verimliliği ön planda tutulacak. Yani AMD, özellikle CPU tarafında TSMC’nin en ileri üretim teknolojisine ciddi anlamda yönelmiş durumda.

    Her ne kadar Moore Yasası’na göre daha küçük üretim düğümleri daha yüksek performans anlamına gelse de, AMD’nin asıl farkı Zen 6 mimarisindeki yeniliklerle yaratacağı tahmin ediliyor.

    Öte yandan rakip Intel, hem masaüstü hem de mobil işlemcilerinde kendi 18A sürecine güveniyor. Ancak aynı zamanda, Nova Lake işlemcilerinde yer alacak hesaplama bileşenleri için TSMC ile de iş birliği yapıyor. Dolayısıyla, yeni nesilde iki şirket arasında rekabetin dozajı artacak gibi görünüyor.

    Kaynakça https://forums.anandtech.com/threads/zen-6-speculation-thread.2619444/page-172#post-41471939 https://wccftech.com/amd-to-rely-on-tsmc-n2p-process-for-most-zen-6-products/
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