AMD'nin Zen 6 işlemcileri büyük ölçüde TSMC'nin 2nm sürecini kullanacak

Bilgisayar pazarı için yeni nesil çözümlerin tanıtımına yaklaşırken, söylentiler de hız kazandı. Ünlü sızıntı kaynağı Kepler_L2’nin aktardıklarına göre, AMD’nin TSMC’nin en yeni üretim teknolojilerini nasıl kullanacağına dair detaylar netleşiyor. Görünüşe göre AMD, sunucu ve masaüstü işlemcilerinde büyük ölçüde TSMC’nin N2P sürecine güvenecek. Düşük güç tüketimi gerektiren mobil işlemcilerde ise N3P (3nm) süreci tercih edilecek.
Alt modellerde 3nm teknolojisi kullanılacak
Tek istisna ise Medusa Point 1 kod adlı mobil seride görünüyor. Bu serinin üst seviye modellerinde hem N2P hem de N3P kullanılan yonga bileşenleri yer alacak. Daha düşük güç tüketimi hedeflenen modellerde ise sadece N3P tercih edilerek enerji verimliliği ön planda tutulacak. Yani AMD, özellikle CPU tarafında TSMC’nin en ileri üretim teknolojisine ciddi anlamda yönelmiş durumda.
Her ne kadar Moore Yasası’na göre daha küçük üretim düğümleri daha yüksek performans anlamına gelse de, AMD’nin asıl farkı Zen 6 mimarisindeki yeniliklerle yaratacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan rakip Intel, hem masaüstü hem de mobil işlemcilerinde kendi 18A sürecine güveniyor. Ancak aynı zamanda, Nova Lake işlemcilerinde yer alacak hesaplama bileşenleri için TSMC ile de iş birliği yapıyor. Dolayısıyla, yeni nesilde iki şirket arasında rekabetin dozajı artacak gibi görünüyor.Kaynakça https://forums.anandtech.com/threads/zen-6-speculation-thread.2619444/page-172#post-41471939 https://wccftech.com/amd-to-rely-on-tsmc-n2p-process-for-most-zen-6-products/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: