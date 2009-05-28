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ATi Radeon HD 4850'nin fiyatı düşüyor, Radeon HD 4730 80$'a satışa sunuluyor

AMD-ATi Radeon HD 4850'nin fiyatını 99$'a çekiyor, 512MB GDDR5 bellekli Radeon HD 4730 80$ seviyesinden geliyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,9b
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58
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mart ayında gerçekleştirilen CeBIT 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 modellerinin fiyatında indirime giden AMD-ATi, 2 Haziran'da başlayacak Computex 2009 fuarı öncesinde yeni bir fiyat indirimine daha gidiyor. Kısa bir süre önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Radeon HD 4770 modelini 99$ seviyesinden pazara sunarak dikkatleri üzerine çeken ve fiyat/performans yarışındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seren firma, Radeon HD 4850 modeli için yeni bir fiyat ayarlamasına hazırlanıyor.

Endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 4770 modelinin, TSMC'nin 40nm üretim teknolojisinde yaşanan verimlilik problemleri nedeniyle tahmin edilen miktarda sağlanamamasından ötürü AMD-ATi'nin Radeon HD 4850 modelinde fiyat indirimine giderek oluşan bu açığı kapatmayı planladığı bildiriliyor. Mart ayındak yapılan indirimde fiyatı 119$ seviyesine çekilen HD 4850, yapılacak yeni indirimle birlikte 99$ seviyesine kadar gerileyecek ki bu seviye oldukça önemli.

ATi Radeon HD 4850'nin fiyatı düşüyor, Radeon HD 4730 80$'a satışa sunuluyor
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ATi Radeon HD 4850'nin fiyatı 99$ seviyesine çekiliyor

Peki neden 99$ seviyesi önemli? Bilindiği üzere 55nm RV770 GPU'sundan güç alan Radeon HD 4850, sahip olduğu 800x paralel işlem birimi ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile standart saat hızlarında Radeon HD 4770 modelinden daha yüksek performans sergiliyor. Bu durum uzun vadede Radeon HD 4770 modelinin pozisyonunu etkiler mi bilinmez ama pazara yeni yeni giriş yapmaya başlayan 512MB GDDR5 bellekli HD 4730 modelinin fiyatlandırması da bu iki modele karşı büyük önem taşıyacak.

Şu an için sadece PowerColor tarafından anons edilen Radeon HD 4730 genel özellikleri itibariyle Radeon HD 4830 modeliyle oldukça benzer. İki model arasında fark yaratan belkide en önemli detay olarak HD 4730 modelinde 3600MHz'de görev yapan 512MB GDDR5 (128-bit bellek veri yolu) bellek kullanımı gösterilebilir. 700MHz GPU hızına ve 3600MHz bellek saat frekansına sahip olan HD 4730, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 640x paralel işlem birimiyle geliyor. PowerColor tarafından hazırlanan yeni model 80$'lık fiyatla 8 Haziran'da satışa sunulacak.

ATi Radeon HD 4850'nin fiyatı düşüyor, Radeon HD 4730 80$'a satışa sunuluyor
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512MB GDDR5 bellekli ATi Radeon HD 4730 80$ seviyesinden pazara sunuluyor.

Radeon HD 4770 modelini 99$ seviyesinden anons eden, Radeon HD 4850 modelinde fiyat indirimine giderek 99$ seviyesine çekmeye hazırlanan ve Radeon HD 4730 modeliyle endüstrinin GDDR5 bellekli en ucuz ekran kartını kullanıcılarla buluşturmayı planlayan AMD-ATi'nin bu girişimlerine Nvidia'nın nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.


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emirhancakir 10 yıl
Acaba bu 4730 Ekran kartına uygun verebileceğiniz bir PSU Varmı ?
Ve bu ekran kartı 128 olduğundan acaba oyunları son ayarda oynatabilirmi diye düşünüyorum.
8600 GT 256 MB 256 Bit CrySis Warhead left 4 dead gta 4 son ayarda 1440 x 900 gayet rahat oynuyor.
Acaba bu ekran kartıda o kadar rahat oynayabilirmi ?
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Karayell 10 yıl
HD4730'un fiyatı süper ama kart nasıl acaba bir inceleme olsa süper olur..
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doctorfizik 10 yıl

Orjinalden alıntı: Karayell

HD4730'un fiyatı süper ama kart nasıl acaba bir inceleme olsa süper olur..

techpowerup'daki yorum bu:

Generally the cards is around 20-30% better than the 9600GT, trades punches with the 8800GT/9800GT and is around 10% weaker than the 4830 and around 20% weaker than the 4770. I think the site rightfully calls it a paper tiger and unfortunately we don’t have another 4770 surprise


yani 9600gt'den %20 performanslı, 4830'dan %10 4770'den %20 zayıf denmiş kart için...
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mav1li 10 yıl

Orjinalden alıntı: Karayell

HD4730'un fiyatı süper ama kart nasıl acaba bir inceleme olsa süper olur..



Kartlarda açıkça belli sorunlu gpular(vpu aslında ama ) kullanılmış.

4830 da vgpu 1.15v iken 4730de vgpu 1.3v ayrıca güç tüketiminden de belli bir sorun olduğu. Bunun yanında başarım 8 rop olduğu için çok düşük kalmış. Kimi oyunlarda 9600gt yi zor geçiyor.

10 lira daha fazla verin 4830 alın. Fazladan vereceğiniz 10 lira daha fazla başarım alacaksınız. Ayrıca 10 tl, daha az güç tüketimi ile kısa zamanda geri dönecektir.

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levolkie 10 yıl
ben de ekran karti almayi düsünüyordum bu haber cok iyi oldu. kdv indiriminde son aydayiz, bu ay icinde yansirsa fiyatlara bu indirimler cok iyi olur gercekten.
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cato16 10 yıl
4830 256 bit sampiyon bilo.ddr3'lü diğeri 128 bit ddr5.
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SupermanPrime 10 yıl
emre cf için 4850 alma çünkü senin 4830 640sp ile çalışıyor 4850 yi eklediğinde 4850de 640sp ile çalışacak yani 2. bi 4830 dan farkı olmayacak cf istiyorsan 4830 al derim gene
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SupermanPrime 10 yıl
emre cf için 4850 alma çünkü senin 4830 640sp ile çalışıyor 4850 yi eklediğinde 4850de 640sp ile çalışacak yani 2. bi 4830 dan farkı olmayacak cf istiyorsan 4830 al derim gene
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maliaslaner 10 yıl
220 $ vermiştim 6-7 ay önce ıceq4 4850 ye ah ati ah!!!!!
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siyah845 10 yıl
kartı cıftleye bılırız ıyı olur bu ındırım bravo ati
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emre350z 10 yıl
arkadaşlar 4830 un yanına 4850 koyup crossfire yapabilirmiyim. crossfire yapabilmek için iki ekran kartının aynı ürün olma gibi zorunluluğumu var
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OnlineBulent 10 yıl

Orjinalden alıntı: emre350z

arkadaşlar 4830 un yanına 4850 koyup crossfire yapabilirmiyim. crossfire yapabilmek için iki ekran kartının aynı ürün olma gibi zorunluluğumu var


Aynı ürün olma zorunluluğu yok fakat ekran kartlarının RAM'leri aynı olursa iyi olur


Yani 512 MB 4830'un varsa yanına alacağın 4850'nin de 512 MB olmasına dikkat et
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al-ozaria 10 yıl
4850 o fiyata inerse burda, dünyada 4870 ile 4850 arsında fiyat farkının en fazla olduğu ülke türkiye olur sanırım.
Zaten atinin son indirimlerinide yansıtmadılar 4870 lere :(.
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sampiyon bilo 10 yıl
80 dolara DDR5.Ama türkiyeye ne kadara gelir orasını bilemem.
4830'un DDR5'li modeli işte.
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niksaçmabişeybence 10 yıl
ya ben daha 3-4 ay önce 200$ a almıştım.bir daha pahalı kart kesinlikle almam.
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mertekin 10 yıl
Son zamanlarda ATI marka değerini yükseltti.
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