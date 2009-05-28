ATi Radeon HD 4850'nin fiyatı düşüyor, Radeon HD 4730 80$'a satışa sunuluyor

Mart ayında gerçekleştirilen CeBIT 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 modellerinin fiyatında indirime giden AMD-ATi, 2 Haziran'da başlayacak Computex 2009 fuarı öncesinde yeni bir fiyat indirimine daha gidiyor. Kısa bir süre önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Radeon HD 4770 modelini 99$ seviyesinden pazara sunarak dikkatleri üzerine çeken ve fiyat/performans yarışındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seren firma, Radeon HD 4850 modeli için yeni bir fiyat ayarlamasına hazırlanıyor.

Endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 4770 modelinin, TSMC'nin 40nm üretim teknolojisinde yaşanan verimlilik problemleri nedeniyle tahmin edilen miktarda sağlanamamasından ötürü AMD-ATi'nin Radeon HD 4850 modelinde fiyat indirimine giderek oluşan bu açığı kapatmayı planladığı bildiriliyor. Mart ayındak yapılan indirimde fiyatı 119$ seviyesine çekilen HD 4850, yapılacak yeni indirimle birlikte 99$ seviyesine kadar gerileyecek ki bu seviye oldukça önemli.

Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 4850'nin fiyatı 99$ seviyesine çekiliyor

Peki neden 99$ seviyesi önemli? Bilindiği üzere 55nm RV770 GPU'sundan güç alan Radeon HD 4850, sahip olduğu 800x paralel işlem birimi ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile standart saat hızlarında Radeon HD 4770 modelinden daha yüksek performans sergiliyor. Bu durum uzun vadede Radeon HD 4770 modelinin pozisyonunu etkiler mi bilinmez ama pazara yeni yeni giriş yapmaya başlayan 512MB GDDR5 bellekli HD 4730 modelinin fiyatlandırması da bu iki modele karşı büyük önem taşıyacak.

Şu an için sadece PowerColor tarafından anons edilen Radeon HD 4730 genel özellikleri itibariyle Radeon HD 4830 modeliyle oldukça benzer. İki model arasında fark yaratan belkide en önemli detay olarak HD 4730 modelinde 3600MHz'de görev yapan 512MB GDDR5 (128-bit bellek veri yolu) bellek kullanımı gösterilebilir. 700MHz GPU hızına ve 3600MHz bellek saat frekansına sahip olan HD 4730, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 640x paralel işlem birimiyle geliyor. PowerColor tarafından hazırlanan yeni model 80$'lık fiyatla 8 Haziran'da satışa sunulacak.

Tam Boyutta Gör

512MB GDDR5 bellekli ATi Radeon HD 4730 80$ seviyesinden pazara sunuluyor.

Radeon HD 4770 modelini 99$ seviyesinden anons eden, Radeon HD 4850 modelinde fiyat indirimine giderek 99$ seviyesine çekmeye hazırlanan ve Radeon HD 4730 modeliyle endüstrinin GDDR5 bellekli en ucuz ekran kartını kullanıcılarla buluşturmayı planlayan AMD-ATi'nin bu girişimlerine Nvidia'nın nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.