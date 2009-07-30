ATi Radeon HD 4860 ilk test sonucuyla birlikte göründü

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DirectX 11 destekli ekran kartlarını Windows 7 lansmanından önce, Eylül ayında lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi'nin mevcut seri için yeni bir model olarak Radeon HD 4860 üzerinde çalıştığını belirtmiştik. Firmanın yeni modeli somut veriler gelmeye başladı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790(GT) GPU'sunu temel alan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 3000MHz'de görev yapan ekran kartının, Radeon HD 4850'den bir miktar daha yüksek bir fiyatla, muhtemelen 130$ seviyesinden satışa sunulması beklenirken Radeon HD 4860 tabanlı yeni modeli gün ışığına çıkan ilk firma Çin merkezli UNIKA oldu.

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UNIKA tarafından hazırlanan Radeon HD 4860 tabanlı yeni model özel bir soğutucu kullanıyor. Isı borularıyla donatılan ve 70mm'lik fan ile desteklenen yeni soğutucunun kartı serin çalıştırması kuvvetle muhtemel görünürken henüz ortada referans tasarımlı bir Radeon HD 4860 olmadığı için soğutucu performansı açısından kıyaslama yapabilmek şimdilik pek mümkün değil. Ancak RV790 GPU'sunun genlerini taşıyor olması nedeniyle yüksek hız aşırtma başarımı sunacağı üzerinde durulan Radeon HD 4860 için özel soğutucu kullanımının avantaj yaratacağı altı çizilen önemli bir nokta. DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine sahip olan UNIKA Radeon HD 4860 ile yapılan Radeon HD 4850 karşılaştırmaslı 3DMark Vantage testleri de nihayet gün ışığına çıktı.

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Yapılan test sonucuna göre Radeon HD 4860'ın, Radeon HD 4850'den bir miktar daha hızlı olduğu ve Radeon HD 4870'ye yakın bir performans sergilediği belirtiliyor. Standart saat hızlarında çalışan yani 625MHz GPU ve 2000MHz bellek saat hızlarına sahip olan Radeon HD 4850, 3DMark Vantage testinde P7495 skoruna imza atarken, 640x paralel işlem birimine karşın yüksek hızlı GDDR5 bellek takviyesine sahip olan Radeon HD 4860, P7761 skorunu almayı başardı. Şu an için sadece Çin pazarına yönelik olacağı söylenen Radeon HD 4860 ile ilgili detaylar geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.

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