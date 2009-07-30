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ATi Radeon HD 4860 ilk test sonucuyla birlikte göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,1b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4860 ilk test sonucuyla birlikte göründü
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DirectX 11 destekli ekran kartlarını Windows 7 lansmanından önce, Eylül ayında lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi'nin mevcut seri için yeni bir model olarak Radeon HD 4860 üzerinde çalıştığını belirtmiştik. Firmanın yeni modeli somut veriler gelmeye başladı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790(GT) GPU'sunu temel alan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 3000MHz'de görev yapan ekran kartının, Radeon HD 4850'den bir miktar daha yüksek bir fiyatla, muhtemelen 130$ seviyesinden satışa sunulması beklenirken Radeon HD 4860 tabanlı yeni modeli gün ışığına çıkan ilk firma Çin merkezli UNIKA oldu.

ATi Radeon HD 4860 ilk test sonucuyla birlikte göründü
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UNIKA tarafından hazırlanan Radeon HD 4860 tabanlı yeni model özel bir soğutucu kullanıyor. Isı borularıyla donatılan ve 70mm'lik fan ile desteklenen yeni soğutucunun kartı serin çalıştırması kuvvetle muhtemel görünürken henüz ortada referans tasarımlı bir Radeon HD 4860 olmadığı için soğutucu performansı açısından kıyaslama yapabilmek şimdilik pek mümkün değil. Ancak RV790 GPU'sunun genlerini taşıyor olması nedeniyle yüksek hız aşırtma başarımı sunacağı üzerinde durulan Radeon HD 4860 için özel soğutucu kullanımının avantaj yaratacağı altı çizilen önemli bir nokta. DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine sahip olan UNIKA Radeon HD 4860 ile yapılan Radeon HD 4850 karşılaştırmaslı 3DMark Vantage testleri de nihayet gün ışığına çıktı.

ATi Radeon HD 4860 ilk test sonucuyla birlikte göründü
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Yapılan test sonucuna göre Radeon HD 4860'ın, Radeon HD 4850'den bir miktar daha hızlı olduğu ve Radeon HD 4870'ye yakın bir performans sergilediği belirtiliyor. Standart saat hızlarında çalışan yani 625MHz GPU ve 2000MHz bellek saat hızlarına sahip olan Radeon HD 4850, 3DMark Vantage testinde P7495 skoruna imza atarken, 640x paralel işlem birimine karşın yüksek hızlı GDDR5 bellek takviyesine sahip olan Radeon HD 4860, P7761 skorunu almayı başardı. Şu an için sadece Çin pazarına yönelik olacağı söylenen Radeon HD 4860 ile ilgili detaylar geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.

ATi Radeon HD 4860 ilk test sonucuyla birlikte göründü
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nirvanha 10 yıl

sivıl encınyır
31.07.2009 Saat: 18:49
quote:
Orijinalden alıntı: nirvanha
ya arkadaşlar boşuna boş laflarla birbirinizi kırıyorsunuz da ortada bir gerçek var ,o da nvidia'nın asıl vurucu güç olduğudur.
bunu ati'nin bir an evvel dx11 destekli kartaları apar topar çıkarmaya çalışmasından da anlamak mümkündür.
win 7 rüzgarını arkasına alıp , nvidia'nın tokadını yemeye yakın ,parsadan ne kaparsam kardır hesabı....
ha burada fiyat konusunu açmayı düşünmeyelim bile....parayı veren AA'yı açar.Napalım kapitalizm....
benimde çok param yok ,q960 işlemcimin yanına şimdilik bir gt 9500 falan alıp , gt300 gpu'suna yatırım yapcam 9 ay sonra......
su ana kadar okudugum en fanatik yorumlardan
arkadaşlar marka fanatikligi yapıp sacmalamayın.
su parayı veren aa yı acar geyigi de ayrı bi saçmalık.şu cümleyi kuran arkadaş olur da bi gün beş parasız kalırsa neyi açcak cok merak ediyorum

sivıl encınyır
1-sen önce yazıyı adam akıllı oku , milyoner olmadığımı yukarıda belirtmiştim.
2-fanatiklik'te insansal bir olgudur , oluşumdur , insanların fikirlerine saygı göster ...
3-param biterse ''bileğimi'' açarım (sorunun cevabı oldu mu?)
alın terimle kazanırım ,halen kazandığım gibi ,12 saat boyunca otomotiv sektöründe işçi olarak , 12 saat boyunca zil ile başlayıp zil ile bitene kadar ,at gibi koşarak iş yaparım.........
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cavador 10 yıl
nvidia dx10 hızlı girdi falan dedik ama bütün kozu g92 imiş hala orta sınıfa bişiler katamadı isim değiştirip değiştirip fiyatını koruyor, başka bi projede görünmüyor, ati ise adeta kart bombası yaptı nvidiayı sürekli dx10 da yine ati en üretimleri yaptı
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Backslider 10 yıl

nirvanha



sivıl encınyır

31.07.2009 Saat: 18:49





quote:



Orijinalden alıntı: nirvanha



ya arkadaşlar boşuna boş laflarla birbirinizi kırıyorsunuz da ortada bir gerçek var ,o da nvidia'nın asıl vurucu güç olduğudur.







bunu ati'nin bir an evvel dx11 destekli kartaları apar topar çıkarmaya çalışmasından da anlamak mümkündür.







win 7 rüzgarını arkasına alıp , nvidia'nın tokadını yemeye yakın ,parsadan ne kaparsam kardır hesabı....







ha burada fiyat konusunu açmayı düşünmeyelim bile....parayı veren AA'yı açar.Napalım kapitalizm....







benimde çok param yok ,q960 işlemcimin yanına şimdilik bir gt 9500 falan alıp , gt300 gpu'suna yatırım yapcam 9 ay sonra......









su ana kadar okudugum en fanatik yorumlardan

arkadaşlar marka fanatikligi yapıp sacmalamayın.



su parayı veren aa yı acar geyigi de ayrı bi saçmalık.şu cümleyi kuran arkadaş olur da bi gün beş parasız kalırsa neyi açcak cok merak ediyorum





sivıl encınyır



1-sen önce yazıyı adam akıllı oku , milyoner olmadığımı yukarıda belirtmiştim.



2-fanatiklik'te insansal bir olgudur , oluşumdur , insanların fikirlerine saygı göster ...



3-param biterse ''bileğimi'' açarım (sorunun cevabı oldu mu?)



alın terimle kazanırım ,halen kazandığım gibi ,12 saat boyunca otomotiv sektöründe işçi olarak , 12 saat boyunca zil ile başlayıp zil ile bitene kadar ,at gibi koşarak iş yaparım.........


2. maddeyle ilgili söyleyeceğim birkaç şey var. Tecavüz isteği de insansal bir olgudur, tecavüzcülere de saygı göstermek lazım. Soykırım da insansal bir olgudur, neticede insanlar yaşam alanlarının tehdit edildiğini hissettikleri için soykırım yapıyorlar, soykırım yapanlara da saygı gösterelim. Şimdi kalkıp da bana tecavüzle, soykırımla fanatikliğin ne alakası var deme. Her futbol maçı sonrasında onlarca kişi yaralanıyor, bazen de biri öldürülüyor. İnsanlara fanatikliğin insanca bir tavır olduğunu da savunma.
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tahir40 10 yıl
Ben 9800GT kullanıyorum, biraz oc, 7900 alıyor bu testten :) DX11 kartlar çıksın bi avantajını görürsem değiştiririm. Yoksa bi kaç stream kapatalım gdd5 bellek koyalım... yok 40nm üretelim aynı kartı... Bunlar boş işler...
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sadtneverdie 10 yıl
@GurkanE nvidia almanın nesi görgüsüzlük? ben yazılımsal desteği yüzünden nvidia alıyorum. Sen gtx275 i görgüsüzlük olsun diye almak istediysen kendi adına konuş.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

sadtneverdie

@GurkanE nvidia almanın nesi görgüsüzlük? ben yazılımsal desteği yüzünden nvidia alıyorum. Sen gtx275 i görgüsüzlük olsun diye almak istediysen kendi adına konuş.







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nirvanha 10 yıl
ya arkadaşlar boşuna boş laflarla birbirinizi kırıyorsunuz da ortada bir gerçek var ,o da nvidia'nın asıl vurucu güç olduğudur.
bunu ati'nin bir an evvel dx11 destekli kartaları apar topar çıkarmaya çalışmasından da anlamak mümkündür.
win 7 rüzgarını arkasına alıp , nvidia'nın tokadını yemeye yakın ,parsadan ne kaparsam kardır hesabı....
ha burada fiyat konusunu açmayı düşünmeyelim bile....parayı veren AA'yı açar.Napalım kapitalizm....
benimde çok param yok ,q960 işlemcimin yanına şimdilik bir gt 9500 falan alıp , gt300 gpu'suna yatırım yapcam 9 ay sonra......
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sivıl encınyır 10 yıl

nirvanha

ya arkadaşlar boşuna boş laflarla birbirinizi kırıyorsunuz da ortada bir gerçek var ,o da nvidia'nın asıl vurucu güç olduğudur.



bunu ati'nin bir an evvel dx11 destekli kartaları apar topar çıkarmaya çalışmasından da anlamak mümkündür.



win 7 rüzgarını arkasına alıp , nvidia'nın tokadını yemeye yakın ,parsadan ne kaparsam kardır hesabı....



ha burada fiyat konusunu açmayı düşünmeyelim bile....parayı veren AA'yı açar.Napalım kapitalizm....



benimde çok param yok ,q960 işlemcimin yanına şimdilik bir gt 9500 falan alıp , gt300 gpu'suna yatırım yapcam 9 ay sonra......



su ana kadar okudugum en fanatik yorumlardan
ve en sacma olanlardan.ilk dx11 destekli kartı nvidia cıkarsa sanırım yorumun da ''nvidia yine atiyi ezdi.allah belanı versin ati.yenilmeye doymadın.bak nvidia dx 11 i senden önce cıkardı.hala utanmadan kart cıkarıosun'' gibi bi saçmalık olurdu.

arkadaşlar marka fanatikligi yapıp sacmalamayın.

su parayı veren aa yı acar geyigi de ayrı bi saçmalık.şu cümleyi kuran arkadaş olur da bi gün beş parasız kalırsa neyi açcak cok merak ediyorum
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl

nirvanha
ya arkadaşlar boşuna boş laflarla birbirinizi kırıyorsunuz da ortada bir gerçek var ,o da nvidia'nın asıl vurucu güç olduğudur.
bunu ati'nin bir an evvel dx11 destekli kartaları apar topar çıkarmaya çalışmasından da anlamak mümkündür.
win 7 rüzgarını arkasına alıp , nvidia'nın tokadını yemeye yakın ,parsadan ne kaparsam kardır hesabı....
ha burada fiyat konusunu açmayı düşünmeyelim bile....parayı veren AA'yı açar.Napalım kapitalizm....
benimde çok param yok ,q960 işlemcimin yanına şimdilik bir gt 9500 falan alıp , gt300 gpu'suna yatırım yapcam 9 ay sonra......



Bazen sırf ortalığı karıştırmak için sahte üyeler olduğunu düşünüyorum. Konu dışı'nın eski üyeleri gibi.
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CoreXXX 10 yıl
dx11 bekliosunuzda dx 11 oyunlarının çıkması ne kadar sürer acaba, şu anda ekran kartı ihtiyacı olanlar için iyi bi alternatif , fakat elinizde günümüz oyunlarını orta seviyede idare edecek kart varsa dx 11 i beklemek zaten mantıklı
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Tolgá 10 yıl
256 bit ve ddr5 olması güzel olmuş..overclock lu halini merak ediyorum
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FaTeeH 10 yıl
Vay bea. ilk olarak hd4830 da kullanılan bu shader sayısı iyice meşhur olmaya başladı. Bakarsınız ilerde avrupada da üretilmeye başlanır.
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Timeguard 10 yıl
su 4770 ı 256bıt yapın kardesım demısler onlarda ozaman gpu yu 55nm verırız kabul mu kabuk çin aklı XD


4780 olmus bu kart
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Promity 10 yıl
Herşey izi güzelde şu saatten sonra 512mb kart çıkarıyorlarya, fiyatıda zaten düşen 4870lere yakın olursa hiç satılmaz. Aynı şeyi 4770-4850 arasındada görüyoruz. Tercihim hiç bir zaman olamaz şu kart yazıldıgı özelliklerle ve Muhtemel fiyatıyla. Üstüne birde dx11 e 2-3 ay kalmışken hiiç olmaz.
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