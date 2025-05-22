AMD’den yapay zekada dev adım: ROCm desteği tüketici ürünlerine geldi

ROCm, tüketiciye açılıyor
AMD'nin en güncel ROCm 6.4.1 sürümüyle birlikte gelen bu genişleme, yapay zeka uygulamalarını masaüstü kullanıcıları için pratik hale getiriyor. Strix Halo APU’ları, XDNA 2 yapay zeka motoru ile donatılmış olarak gelirken, ROCm sayesinde bu motor artık daha geniş bir yazılım ekosistemiyle kullanılabilir olacak. Bu da kullanıcıların, düşük gecikmeli çıkarım işlemlerinden, görsel üretim araçlarına kadar pek çok AI uygulamasını kendi cihazlarında çalıştırabilmeleri anlamına geliyor.
RX 9000 serisi ile yerel yapay zeka
Windows ile de uyumlu
Microsoft’un kısa süre önce WSL’yi (Windows Subsystem for Linux) açık kaynaklı hale getirmesiyle birlikte, ROCm’in bu platformla uyumlu çalıştığı da doğrulandı. Linux’a odaklanan ROCm yazılımları, artık Windows kullanıcıları tarafından da doğrudan WSL aracılığıyla kullanılabilecek. Bu sayede geliştiriciler, alışık oldukları Windows ortamında kalırken, ROCm’in sunduğu tüm yapay zeka araçlarına erişebilecek.
AMD, ROCm desteğini yalnızca donanımda değil, aynı zamanda işletim sistemleri cephesinde de yaygınlaştırıyor. ROCm’in halihazırda OpenSuSE desteği bulunurken, 2025’in ikinci yarısında Ubuntu dahil olmak üzere daha fazla Linux dağıtımında yer alması bekleniyor. Nvidia’nın CUDA ekosistemi, uzun yıllardır yapay zeka alanında bir endüstri standardı konumunda. Ancak AMD, ROCm ile attığı bu yeni adımlar ile biraz daha alan bulacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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