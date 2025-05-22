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    AMD’den yapay zekada dev adım: ROCm desteği tüketici ürünlerine geldi

    AMD, Computex'teki en büyük ve yeterince ilgi görmeyen duyurulardan birisini yaptı. Firmanın ROCm yazılım yığını Strix Halo ve RDNA 4 ekran kartları için geldi.

    AMD, yapay zeka için ROCm desteğini tüketici ürünlerine getirdi Tam Boyutta Gör
    Computex 2025 etkinliğinde AMD, yapay zeka odaklı en çarpıcı ancak en az konuşulan gelişmelerden birine imza attı: ROCm (Radeon Open Compute) yazılım yığınının, Strix Halo APU'lar ve RDNA 4 mimarili Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarına destek sunacağı duyuruldu. Bu hamle, AMD'nin yalnızca kurumsal değil, son kullanıcı segmentinde de yapay zekayı erişilebilir kılmasını sağlayacak.

    ROCm, tüketiciye açılıyor

    AMD'nin en güncel ROCm 6.4.1 sürümüyle birlikte gelen bu genişleme, yapay zeka uygulamalarını masaüstü kullanıcıları için pratik hale getiriyor. Strix Halo APU’ları, XDNA 2 yapay zeka motoru ile donatılmış olarak gelirken, ROCm sayesinde bu motor artık daha geniş bir yazılım ekosistemiyle kullanılabilir olacak. Bu da kullanıcıların, düşük gecikmeli çıkarım işlemlerinden, görsel üretim araçlarına kadar pek çok AI uygulamasını kendi cihazlarında çalıştırabilmeleri anlamına geliyor.

    AMD, yapay zeka için ROCm desteğini tüketici ürünlerine getirdi Tam Boyutta Gör
    Strix Halo’nun 40 adet RDNA 3.5 hesaplama birimi (CU) ve AVX512 destekli 16 Zen 5 çekirdeği, ROCm’in sağladığı optimizasyonlarla birlikte ciddi bir performans artışı vadediyor. Özellikle eğitim ve çıkarım süreçlerinde, AMD'nin donanımı nihayet yazılım tarafında da hak ettiği karşılığı bulmuş gibi görünüyor.

    RX 9000 serisi ile yerel yapay zeka

    AMD, yapay zeka için ROCm desteğini tüketici ürünlerine getirdi Tam Boyutta Gör
    ROCm’in en yeni sürümü, RDNA 4 mimarili Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarına da doğrudan destek sunuyor. Kullanıcılar artık PyTorch 2.5 ve 2.6, Megatron-LM gibi framework’leri bu kartlarla çalıştırabilecek. Bu gelişme, yapay zeka modellerinin yerel ortamda çalıştırılmasını mümkün hale getiriyor; yani ChatGPT benzeri büyük dil modelleri ya da Stable Diffusion gibi görsel üretim sistemleri, yüksek bütçeli sunuculara ya da bulut hizmetlerine ihtiyaç duymadan, doğrudan masaüstü bilgisayarlarda işlenebilecek.

    Windows ile de uyumlu

    Microsoft’un kısa süre önce WSL’yi (Windows Subsystem for Linux) açık kaynaklı hale getirmesiyle birlikte, ROCm’in bu platformla uyumlu çalıştığı da doğrulandı. Linux’a odaklanan ROCm yazılımları, artık Windows kullanıcıları tarafından da doğrudan WSL aracılığıyla kullanılabilecek. Bu sayede geliştiriciler, alışık oldukları Windows ortamında kalırken, ROCm’in sunduğu tüm yapay zeka araçlarına erişebilecek.

    AMD, ROCm desteğini yalnızca donanımda değil, aynı zamanda işletim sistemleri cephesinde de yaygınlaştırıyor. ROCm’in halihazırda OpenSuSE desteği bulunurken, 2025’in ikinci yarısında Ubuntu dahil olmak üzere daha fazla Linux dağıtımında yer alması bekleniyor. Nvidia’nın CUDA ekosistemi, uzun yıllardır yapay zeka alanında bir endüstri standardı konumunda. Ancak AMD, ROCm ile attığı bu yeni adımlar ile biraz daha alan bulacaktır.

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