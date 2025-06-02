Microsoft, en iyi Copilot+ PC deneyimi için Windows 11 sistem gereksinimlerini güncelledi

Tam Boyutta Gör Temel Windows 11 gereksinimleri değişmemiş olsa da Microsoft, özellikle Copilot+ PC'ler için yeni gereksinimleri yayınladı. Şirket, bir sistemin Copilot+ AI PC olarak nitelendirilebilmesi için 40'tan fazla NPU TOPS (saniyede trilyon işlem) sunması gerektiğini açıkça belirtiyor.

Microsoft: Windows 11 24H2 sürümü herkes için indirilebilir 4 hf. önce eklendi

NPU, aslında yapay zeka ve makine öğrenimi işlemlerini hızlandırmak amacıyla özel olarak tasarlanmış bir işlemci birimi. Microsoft, Windows 11 24H2 sürümünün bu tür bir güce sahip olmayan bir sistem için yorucu olduğunu düşünüyor.

Copilot+ PC'ler için güncellenen Windows 11 gereksinimleri

Microsoft, NPU TOPS gereksiniminin yanı sıra AI PC'ler için RAM gereksinimini de minimum 16 GB'a çıkardı ve 256 GB hızlı depolama alanını (UFS veya SSD) zorunlu hale getirdi. En iyi Copilot+ PC deneyimi için kullanıcıların Windows 11 için minimum sistem gereksinimlerine ek olarak şu donanıma sahip olmaları gerekiyor:

İşlemci : 40+ TOPS gerçekleştirebilen bir NPU'ya sahip uyumlu bir işlemci veya Çip Üzerinde Sistem (AMD Ryzen AI 300 serisi, Intel Core Ultra 200V serisi, Snapdragon X serisi)

: 40+ TOPS gerçekleştirebilen bir NPU'ya sahip uyumlu bir işlemci veya Çip Üzerinde Sistem (AMD Ryzen AI 300 serisi, Intel Core Ultra 200V serisi, Snapdragon X serisi) Bellek : 16 GB DDR5/LPDDR5 RAM

: 16 GB DDR5/LPDDR5 RAM Depolama: 256 GB SSD/UFS

Windows 11 minimum sistem gereksinimleri

Windows 11’i bilgisayara yükleyebilmek için gereken minimum sistem gereksinimleri şöyle:

İşlemci : 1 GHz hızda çalışan 64-bit çift çekirdekli işlemci

: 1 GHz hızda çalışan 64-bit çift çekirdekli işlemci Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Depolama : En az 64 GB boş disk alanı

: En az 64 GB boş disk alanı UEFI , Güvenli önyükleme, TPM 2.0 destekli anakart

, Güvenli önyükleme, TPM 2.0 destekli anakart Grafik kartı : DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

: DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu Ekran: En az 9 inç, 720p çözünürlüklü ekran

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Windows 11 sistem gereksinimlerine yapay zeka güncellemesi

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