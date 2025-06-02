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    Microsoft, en iyi Copilot+ PC deneyimi için Windows 11 sistem gereksinimlerini güncelledi

    Microsoft, Windows 11'in minimum sistem gereksinimleri sayfasını sessiz sedasız güncelledi. Özellikle yapay zeka özelliklerine sahip Copilot+ PC deneyimi için donanım ihtiyacı yükseltildi.

    microsoft windows 11 copilot+ pc sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Temel Windows 11 gereksinimleri değişmemiş olsa da Microsoft, özellikle Copilot+ PC'ler için yeni gereksinimleri yayınladı. Şirket, bir sistemin Copilot+ AI PC olarak nitelendirilebilmesi için 40'tan fazla NPU TOPS (saniyede trilyon işlem) sunması gerektiğini açıkça belirtiyor.

    NPU, aslında yapay zeka ve makine öğrenimi işlemlerini hızlandırmak amacıyla özel olarak tasarlanmış bir işlemci birimi. Microsoft, Windows 11 24H2 sürümünün bu tür bir güce sahip olmayan bir sistem için yorucu olduğunu düşünüyor.

    Copilot+ PC'ler için güncellenen Windows 11 gereksinimleri

    Microsoft, NPU TOPS gereksiniminin yanı sıra AI PC'ler için RAM gereksinimini de minimum 16 GB'a çıkardı ve 256 GB hızlı depolama alanını (UFS veya SSD) zorunlu hale getirdi. En iyi Copilot+ PC deneyimi için kullanıcıların Windows 11 için minimum sistem gereksinimlerine ek olarak şu donanıma sahip olmaları gerekiyor:

    • İşlemci: 40+ TOPS gerçekleştirebilen bir NPU'ya sahip uyumlu bir işlemci veya Çip Üzerinde Sistem (AMD Ryzen AI 300 serisi, Intel Core Ultra 200V serisi, Snapdragon X serisi)
    • Bellek: 16 GB DDR5/LPDDR5 RAM
    • Depolama: 256 GB SSD/UFS

    Windows 11 minimum sistem gereksinimleri

    Windows 11’i bilgisayara yükleyebilmek için gereken minimum sistem gereksinimleri şöyle:

    • İşlemci: 1 GHz hızda çalışan 64-bit çift çekirdekli işlemci
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Depolama: En az 64 GB boş disk alanı
    • UEFI, Güvenli önyükleme, TPM 2.0 destekli anakart
    • Grafik kartı: DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu
    • Ekran: En az 9 inç, 720p çözünürlüklü ekran
    Kaynakça https://www.microsoft.com/en-in/windows/windows-11-specifications https://www.neowin.net/news/microsoft-updates-windows-11-minimum-processor-requirements-guidance-for-ai-pc-support/
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    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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