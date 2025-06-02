Microsoft, en iyi Copilot+ PC deneyimi için Windows 11 sistem gereksinimlerini güncelledi

NPU, aslında yapay zeka ve makine öğrenimi işlemlerini hızlandırmak amacıyla özel olarak tasarlanmış bir işlemci birimi. Microsoft, Windows 11 24H2 sürümünün bu tür bir güce sahip olmayan bir sistem için yorucu olduğunu düşünüyor.
Copilot+ PC'ler için güncellenen Windows 11 gereksinimleri
Microsoft, NPU TOPS gereksiniminin yanı sıra AI PC'ler için RAM gereksinimini de minimum 16 GB'a çıkardı ve 256 GB hızlı depolama alanını (UFS veya SSD) zorunlu hale getirdi. En iyi Copilot+ PC deneyimi için kullanıcıların Windows 11 için minimum sistem gereksinimlerine ek olarak şu donanıma sahip olmaları gerekiyor:
- İşlemci: 40+ TOPS gerçekleştirebilen bir NPU'ya sahip uyumlu bir işlemci veya Çip Üzerinde Sistem (AMD Ryzen AI 300 serisi, Intel Core Ultra 200V serisi, Snapdragon X serisi)
- Bellek: 16 GB DDR5/LPDDR5 RAM
- Depolama: 256 GB SSD/UFS
Windows 11 minimum sistem gereksinimleri
Windows 11’i bilgisayara yükleyebilmek için gereken minimum sistem gereksinimleri şöyle:
- İşlemci: 1 GHz hızda çalışan 64-bit çift çekirdekli işlemci
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: En az 64 GB boş disk alanı
- UEFI, Güvenli önyükleme, TPM 2.0 destekli anakart
- Grafik kartı: DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu
- Ekran: En az 9 inç, 720p çözünürlüklü ekran
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!