Nvidia ve AMD, ABD yaptırımlarıyla uyumlu Çin’e özel AI çipleri hazırlıyor

Nvidia’dan "B20", AMD’den "Radeon AI PRO R9700"
Nvidia’nın mevcut ihracat sınırlamalarına uymak adına “B20” kod adlı, kırpılmış özelliklere sahip bir yapay zeka GPU’su geliştirdiği belirtiliyor. Bu çipin, şirketin daha güçlü modellerine kıyasla daha sınırlı bir performans sunması ancak yine de AI iş yüklerini karşılayacak düzeyde olması bekleniyor.
AMD cephesinde ise benzer bir hamle söz konusu. Şirketin yeni “Radeon AI PRO R9700” adlı iş istasyonu GPU’sunun özel bir versiyonunu da Çin’deki yapay zeka odaklı kullanıcıları hedefliyor. Her iki şirketin de bu çipleri Temmuz ayı itibarıyla Çin pazarına sunması planlanıyor.
Hafta başında Reuters, Nvidia’nın Çin için Blackwell mimarisi üzerine inşa edilen ve 6.500-8.000 dolar arasında fiyatlandırılması beklenen yeni bir AI çipi üzerinde çalıştığını bildirmişti. Karşılaştırmak gerekirse, şirketin satışı yasaklan H20 GPU’ları 10.000 ila 12.000 dolar arasında satılıyor.
ABD yaptırımlarının maliyeti ağır
ABD’nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları, Nvidia’nın finansal tablolarında da ciddi etkiler yaratmaya başladı. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde H20 çiplerinin Çin’e satışında yaşadığı lisans sorunları nedeniyle 4,5 milyar dolarlık bir zarar yazdı. Ayrıca, söz konusu çeyrekte Çin’e gönderilemeyen 2,5 milyar dolarlık ek H20 çipi stoğu bulunuyor. NVIDIA, bu kısıtlamaların ikinci çeyrekte toplamda 8 milyar dolarlık gelir kaybına neden olabileceğini öngörüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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