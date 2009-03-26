Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 4890, daha iyi bekleme durumu güç değerleriyle gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Radeon HD 4890, daha iyi bekleme durumu güç değerleriyle gelebilir
Tam Boyutta Gör

Resmi lansman tarihinin 2 Nisan'a çekildiği belirtilen ATi Radeon HD 4890 için yeni haberler gelmeye devam ediyor.Tayvan ve Hong Kong gibi Uzakdoğu pazarlarında düşük miktarlarda da olsa satışına başlandığı belirtilen Radeon HD 4890'ın özellikle bekleme durumunda yerini alacağı Radeon HD 4870'e kıyasla daha yüksek enerji verimliliği sunacağı söyleniyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'su üzerine inşa edilen HD 4890 modeli daha önceki haberlerimizde de belirttiği üzere 55nm RV770 tabanlı HD 4870 modeline göre özellikle daha yüksek saat hızları (850MHz GPU / 3900MHz bellek) ve sayısı aynı olmakla birlikte çalışma verimliliğinin arttırıldığı belirtilen paralel işlemcileriyle ayrılacak.

Gün ışığına çıkan yeni bilgilere göre, Radeon HD 4890 modelinin geliştirimilmiş bekleme güç durumuna ve aynı durumda daha iyi termal değerlere sahip olacağı ancak arttırılan saat hızları nedeniyle 3D modunda ve tam yük altında daha yüksek güç tüketim değerlerine sahip olacağı da belirtilmiyor değil. Kısacası yeni modeline bekleme durumunda daha tasarruflu olabileceği söyleniyor.

Çift grafik işlemcili Radeon HD 4890 X2 gibi yeni bir model özellikle de Nvidia'nın tek PCB'li yeni bir GeForce GTX 295 versiyonu üzerinde çalıştığı şu günlerde gündeme gelir mi şimdilik bilinmiyor ama 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun yüksek performans segmenti için AMD-ATi'nin RV870 öncesindeki son çözümü olabileceği de iddia edilmiyor değil.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
neyim 10 yıl
nvidia yine ne yapıp edip havada karada uçurur bunları...gtx295 buna örnek..bitmeyen savaşın zaferi karşılıklı..:D..nvidianın x2 sürümleri çıksa hoplatır kesinde,çıkmıor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
4890X2 çıkmaz bence de. Crossfire olarak kullanacak olan arkadaşların faturası 3D modda biraz daha kabarık gelecek galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 10 yıl
4890 X2 çıkarsa nvidia'da 285'i çiftler ve yeniden lider olur ben şahsen ATI den daha güçlü bir kart bekliyordum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yerroner 10 yıl
4890x2'ye karşı Nvidia'nın elinde hala 2x285 kozu var. Şu anda GTX295'te kullanılan kartlar GTX 275 kartlar zira. GTX 285'e göre hem RAM, hem bit rate'i daha düşük (448 bit - 1792 MB RAM), saat hızları da öyle. Büyük ihtimal de bu şekilde gelişecek olaylar. İki 285'i bir araya getiren bir kart bekleyebiliriz 4890x2'ye karşı. O da 512 bit, 2 GB RAM ve daha yüksek GPU ve RAM hızına sahip olur. Adı GTX 300 olur mu belli olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zero Limit 10 yıl

Orjinalden alıntı: yerroner

4890x2'ye karşı Nvidia'nın elinde hala 2x285 kozu var. Şu anda GTX295'te kullanılan kartlar GTX 275 kartlar zira. GTX 285'e göre hem RAM, hem bit rate'i daha düşük (448 bit - 1792 MB RAM), saat hızları da öyle. Büyük ihtimal de bu şekilde gelişecek olaylar. İki 285'i bir araya getiren bir kart bekleyebiliriz 4890x2'ye karşı. O da 512 bit, 2 GB RAM ve daha yüksek GPU ve RAM hızına sahip olur. Adı GTX 300 olur mu belli olmaz.


adı gtx 300 olamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
petsiyehable 10 yıl
vergi indirimi daha yansımadı yüzde 10 zam yapıp yüzde 8 vergi yaparlar.dstrıbıtor dewletten yüzde 8 ürün alacakki yüzde 8 satılsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
yakında PCB rengininde haberleri çıkar... "ATI Radeon HD 4890 sarı renkli PCB ile gelebilir"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilgezer 10 yıl
fiyat olarak hangi seviyeye yerleştirilecek acaba

şöyle 175-200 $ arası gelirse iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eneshatipoglu 10 yıl
4890x2 egerkı cıkarsa hazıranda alırım hazır vergı ındırımıde %8 e düşmüşkene
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 10 yıl
Bu işin sonu neye varıcak bilmiyorum...

Teşekkürler haber için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9366 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, grafik kartı ve
2 etiket daha vga radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Resident Evil 5 inceleme videosu 10 yıl Leadtek TV Pro 1920; LCD Monitörleri TV Yapın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim