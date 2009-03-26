ATi Radeon HD 4890, daha iyi bekleme durumu güç değerleriyle gelebilir

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Resmi lansman tarihinin 2 Nisan'a çekildiği belirtilen ATi Radeon HD 4890 için yeni haberler gelmeye devam ediyor.Tayvan ve Hong Kong gibi Uzakdoğu pazarlarında düşük miktarlarda da olsa satışına başlandığı belirtilen Radeon HD 4890'ın özellikle bekleme durumunda yerini alacağı Radeon HD 4870'e kıyasla daha yüksek enerji verimliliği sunacağı söyleniyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'su üzerine inşa edilen HD 4890 modeli daha önceki haberlerimizde de belirttiği üzere 55nm RV770 tabanlı HD 4870 modeline göre özellikle daha yüksek saat hızları (850MHz GPU / 3900MHz bellek) ve sayısı aynı olmakla birlikte çalışma verimliliğinin arttırıldığı belirtilen paralel işlemcileriyle ayrılacak.

Gün ışığına çıkan yeni bilgilere göre, Radeon HD 4890 modelinin geliştirimilmiş bekleme güç durumuna ve aynı durumda daha iyi termal değerlere sahip olacağı ancak arttırılan saat hızları nedeniyle 3D modunda ve tam yük altında daha yüksek güç tüketim değerlerine sahip olacağı da belirtilmiyor değil. Kısacası yeni modeline bekleme durumunda daha tasarruflu olabileceği söyleniyor.

Çift grafik işlemcili Radeon HD 4890 X2 gibi yeni bir model özellikle de Nvidia'nın tek PCB'li yeni bir GeForce GTX 295 versiyonu üzerinde çalıştığı şu günlerde gündeme gelir mi şimdilik bilinmiyor ama 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun yüksek performans segmenti için AMD-ATi'nin RV870 öncesindeki son çözümü olabileceği de iddia edilmiyor değil.