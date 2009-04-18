ATi Radeon HD 4890 hız aşırtma ile 1.2GHz'i gördü

AMD'nin hız aşırtma konusundaki iddiası hız kesmeden devam ediyor. Sene başında duyurduğu Phenom II işlemcilerinin farklı soğutma koşullarında 6GHz'in üzerine çıkabileceğini belirten ve yapılan çalışmalar sonunda 6.5GHz+ gibi hızlara ulaşarak bu iddiasında haklı olduğu anlaşılan firma, benzer bir iddiayı ATi Radeon HD 4890 için de ortaya atmıştı. Yüksek performans segmenti için hazırlanan Radeon HD 4890 modelinde kullanıcıların 1GHz ve üstü GPU hızlarına ulaşabileceğini belirten AMD, bu konuda da ses getirmeyi başardı.
Kimi kullanıcıların hava soğutmayla grafik işlemci çalışma frekansını 1GHz seviyesine çıkartabildiği ATi Radeon HD 4890'da 1.2GHz seviyesi görüldü. 1.36 TeraFLOP'luk hesaplama yeteneği ile pazarın en işlem gücü en yüksek grafik işlemcisi olan ve 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790'ın saat hızı 350MHz'lik artış ile stabil olarak 1.2GHz seviyesine çıkartıldı. Yapılan bu çalışmada tahmin edebileceğiniz üzere ekstrem bir soğutma çözümü (Kuru buz) tercih edilirken GPU çalışma geriliminin de 1.425 seviyesine çıkartılmış.
1.2GHz gibi oldukça yüksek bir hızı gören ATi Radeon HD 4890 ilgili hızda 3DMark Vantage'ı da tamamlarken, skor olarak P15406 puana imza atmış.
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ATi+Nvidia physx olarak calıscak konfigirasyonu yapmak lazım
cunku
dx10.1 de de farklar olusturan oyunlar oldu ve onun %30 yattıgın yerden performans artıra bılme gucude var + bı 4890x2 + bite physx icin GTS 250 Falan
eski 3dfx günlerine dönüyoruz 3DFX FOR nvidia :) hahahha
Bakalım ses hızını geçecek mi? Hep birlikte görcez.
GPU CPU ya göre kıyaslanamayacak kadar büyük işlem gücüne sahiptir. Tek bir 770xt GPU su 1,2 Teraflop işlem yapabilirken aynı gücü CPU ile elde edebilmek için Core i7 9400 (müydü neydi takip etmekte zorlanıyorum) den yaklaşık 20 adet gereklidir. Sadece bu bile aslında MHz nin pekte bir anlamı olmadığını göstermek açısından yeterlidir.
Hal böyle olunca ilerleyen dönemde kaçınılmaz olarak işlemci üreticileri bu büyük gücü kullanmak isteyeceklerdir. Fusion bu düşünce temel alınarak ortaya atılmış bir projedir. Yani atıyorum 4 çekirdekten üçü normal CPU biri GPU olacak şekilde bir işlemci üretme çabasındalar.
Ancak bunun için daha zaman var, AMD sanıyorum 2011 de ilk Fusion işlemcisini çıkaracak. Genelde AMD yi taklitten ibaret işler yapan Intel de sanıyorum o zamana kadar buna benzer bişeyler yapacaktır. (Bkz. Dahili bellek kontrolcüsü, 64 bit, Netburst'u bırakıp Core mimarisi vs. Taklitte olsa çok daha iyi sonuçlar veriyor ayrı bir konu :) )
800sp 160x5 olarak calısıyor tamam ama eskiden x19xx lerdede pixel shaderlar mesela 36shader vardı x1950xt de die hatırlıyorum 3x12 idi
7950gtx de tek pixel shader vardı ama tokatı yiyorlardı.
yani mimari önemli yeni kartlar öncesi 2 firmada bence olagan mimarilerin sonlarına geldiler sayılır.
ati shaderi 200x5 yapsa yada 250x5 guzel olur ama yine aşırı bi degişm olamayacak
shader cok işe yarasa 640 a dusmus 4830 4850 den aynı frekansta cok fark yemesi gerekirdi