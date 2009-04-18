ATi Radeon HD 4890 hız aşırtma ile 1.2GHz'i gördü

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AMD'nin hız aşırtma konusundaki iddiası hız kesmeden devam ediyor. Sene başında duyurduğu Phenom II işlemcilerinin farklı soğutma koşullarında 6GHz'in üzerine çıkabileceğini belirten ve yapılan çalışmalar sonunda 6.5GHz+ gibi hızlara ulaşarak bu iddiasında haklı olduğu anlaşılan firma, benzer bir iddiayı ATi Radeon HD 4890 için de ortaya atmıştı. Yüksek performans segmenti için hazırlanan Radeon HD 4890 modelinde kullanıcıların 1GHz ve üstü GPU hızlarına ulaşabileceğini belirten AMD, bu konuda da ses getirmeyi başardı.

Kimi kullanıcıların hava soğutmayla grafik işlemci çalışma frekansını 1GHz seviyesine çıkartabildiği ATi Radeon HD 4890'da 1.2GHz seviyesi görüldü. 1.36 TeraFLOP'luk hesaplama yeteneği ile pazarın en işlem gücü en yüksek grafik işlemcisi olan ve 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790'ın saat hızı 350MHz'lik artış ile stabil olarak 1.2GHz seviyesine çıkartıldı. Yapılan bu çalışmada tahmin edebileceğiniz üzere ekstrem bir soğutma çözümü (Kuru buz) tercih edilirken GPU çalışma geriliminin de 1.425 seviyesine çıkartılmış.

1.2GHz gibi oldukça yüksek bir hızı gören ATi Radeon HD 4890 ilgili hızda 3DMark Vantage'ı da tamamlarken, skor olarak P15406 puana imza atmış.