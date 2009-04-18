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ATi Radeon HD 4890 hız aşırtma ile 1.2GHz'i gördü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22b
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49
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4890 hız aşırtma ile 1.2GHz'i gördü
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AMD'nin hız aşırtma konusundaki iddiası hız kesmeden devam ediyor. Sene başında duyurduğu Phenom II işlemcilerinin farklı soğutma koşullarında 6GHz'in üzerine çıkabileceğini belirten ve yapılan çalışmalar sonunda 6.5GHz+ gibi hızlara ulaşarak bu iddiasında haklı olduğu anlaşılan firma, benzer bir iddiayı ATi Radeon HD 4890 için de ortaya atmıştı. Yüksek performans segmenti için hazırlanan Radeon HD 4890 modelinde kullanıcıların 1GHz ve üstü GPU hızlarına ulaşabileceğini belirten AMD, bu konuda da ses getirmeyi başardı.

Kimi kullanıcıların hava soğutmayla grafik işlemci çalışma frekansını 1GHz seviyesine çıkartabildiği ATi Radeon HD 4890'da 1.2GHz seviyesi görüldü. 1.36 TeraFLOP'luk hesaplama yeteneği ile pazarın en işlem gücü en yüksek grafik işlemcisi olan ve 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790'ın saat hızı 350MHz'lik artış ile stabil olarak 1.2GHz seviyesine çıkartıldı. Yapılan bu çalışmada tahmin edebileceğiniz üzere ekstrem bir soğutma çözümü (Kuru buz) tercih edilirken GPU çalışma geriliminin de 1.425 seviyesine çıkartılmış.

1.2GHz gibi oldukça yüksek bir hızı gören ATi Radeon HD 4890 ilgili hızda 3DMark Vantage'ı da tamamlarken, skor olarak P15406 puana imza atmış.


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Hobo. 10 yıl
Deli o.c. olmuş. Potansiyel var canım.
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natmaca 10 yıl
max975 senin gibilere 10 dolar maliyeti olan bir urunu 1000 dolara satanlar yaranır anca sanırım
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bigdede 10 yıl
o kadar voltaj verilmiş artık onuda yapsın
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XivA 10 yıl
ya adamlar kartı 1200 mhz de çalışabileek şekilde özel olarak yeniden tasarlamışlar az daha kalsa laf yiyecekler. fiyat / performans = çatlasın düşmanlar. :)))
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max975 10 yıl
ses hızını geçmiş mi? diyelim..
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Timeguard 10 yıl
bu 1400 üde görür extreme modlar altında bakalım 32nm cok seyı deıstırıcek daha 40 olmadık



ATi+Nvidia physx olarak calıscak konfigirasyonu yapmak lazım

cunku

dx10.1 de de farklar olusturan oyunlar oldu ve onun %30 yattıgın yerden performans artıra bılme gucude var + bı 4890x2 + bite physx icin GTS 250 Falan


eski 3dfx günlerine dönüyoruz
3DFX FOR nvidia :) hahahha
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Black_Necro 10 yıl
mükemmel bir değer heyecanlanmamak elde değil oyunlarda düşünemiyorum
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musandia 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

ses hızını geçmiş mi? diyelim..


Bakalım ses hızını geçecek mi? Hep birlikte görcez.
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teutara 10 yıl
heyecanlanılmayacak gibi değil.
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real_kuru 10 yıl
Fusion hakkında sorular sorulmuş,
GPU CPU ya göre kıyaslanamayacak kadar büyük işlem gücüne sahiptir. Tek bir 770xt GPU su 1,2 Teraflop işlem yapabilirken aynı gücü CPU ile elde edebilmek için Core i7 9400 (müydü neydi takip etmekte zorlanıyorum) den yaklaşık 20 adet gereklidir. Sadece bu bile aslında MHz nin pekte bir anlamı olmadığını göstermek açısından yeterlidir.
Hal böyle olunca ilerleyen dönemde kaçınılmaz olarak işlemci üreticileri bu büyük gücü kullanmak isteyeceklerdir. Fusion bu düşünce temel alınarak ortaya atılmış bir projedir. Yani atıyorum 4 çekirdekten üçü normal CPU biri GPU olacak şekilde bir işlemci üretme çabasındalar.
Ancak bunun için daha zaman var, AMD sanıyorum 2011 de ilk Fusion işlemcisini çıkaracak. Genelde AMD yi taklitten ibaret işler yapan Intel de sanıyorum o zamana kadar buna benzer bişeyler yapacaktır. (Bkz. Dahili bellek kontrolcüsü, 64 bit, Netburst'u bırakıp Core mimarisi vs. Taklitte olsa çok daha iyi sonuçlar veriyor ayrı bir konu :) )
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OnXuR 10 yıl
Bu konuda 3870 in durumu nedir?
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yonex78 10 yıl
ben4890 4870 in hız aşırtılmış hsli diyen arkadaşlar hatırlıyorum hemde çok sayıda.bu ne şimdi peki.ati n vidia mı(8800 9800 9800gtx 9800gtx+ gts 250) aynı gpu yu kaptıracak yanlış anlaşılmasın taraf falan tuttugum yok n vidianın pazarlama stratejisi iş bilmeyen müşteri için tam bir tuzak
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RevidaL 10 yıl
Güzel sonuç ama 3D2006'de Q6600 ve GTX260 ile 21.000 puan gördüğümü hatırlıyorum bir abi de
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Trecc11 10 yıl
Atı iyi iş yapmaya devam ediyor
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maviay1980 10 yıl
Basıyor mübarek Bmw gibi valla aynı çipli ati firegl ürünü çıkarsa bilmiyom kim tutabilir helal olsun atiye...
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tolgacem 10 yıl
ati 5xxx serisinde shader mimarisini gözden geçirmeli bence acık ve net çok verimsiz calısıyor.
800sp 160x5 olarak calısıyor tamam ama eskiden x19xx lerdede pixel shaderlar mesela 36shader vardı x1950xt de die hatırlıyorum 3x12 idi

7950gtx de tek pixel shader vardı ama tokatı yiyorlardı.

yani mimari önemli yeni kartlar öncesi 2 firmada bence olagan mimarilerin sonlarına geldiler sayılır.

ati shaderi 200x5 yapsa yada 250x5 guzel olur ama yine aşırı bi degişm olamayacak

shader cok işe yarasa 640 a dusmus 4830 4850 den aynı frekansta cok fark yemesi gerekirdi
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Wilson Fisk 10 yıl
cpu+gpu=fusion 2011
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