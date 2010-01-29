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ATi Radeon HD 5450'nin teknik özellikleri gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
77,2b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5450'nin teknik özellikleri gün ışığına çıktı
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Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle endüstrinin en hızlı ekran kartına sahip olan AMD, DirectX 11 desteğini giriş seviyesine getirmeye hazırlanıyor. Şubat ayı ile birlikte satışa sunulması planlanan yeni modellerden Radeon HD 5450'nin teknik özellikleri gün ışığına çıktı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar GPU'sunun kullanıldığı yeni model, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 650MHz, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartında 1GB GDDR3 bellek kullanılacak.

Düşük profilli baskılı devre ve pasif soğutma kullanacağı belirtilen yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olacak kartın fiyatı ise 50 Avro seviyesinde olacak.


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DH Misafiri 2 ay
evet
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DH Misafiri 4 yıl
benim casper pc de 5450 var bf 4 ü kamadan oynuyorum :D ama yenı gelecek oyunları kaldıramayacak galıba gta 5 gibi :D
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar benim çift çekirdek 3.00ghz 4gb ram ve amd radeon hd 5450 var crysis 2 yi veya crysis 3 ü çalıştırır mı ?
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zhd93 5 yıl
epic hort
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Eldost 7 yıl
mediumda oynuyorsa oynuyordur adamin buccesi o sonunda oynuyorya ona bakin
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bekleyiz az kaldı yeni bi ekran kartı yapıyorum yok şu bu tum oyunları oynatacak .....??????.....
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0Kelvin 8 yıl
Crysis2 Very high olarak rahat oynar o kartla. Ama çözünürlüğün 1080 olması imkansız gibi bir şey. Çözünürlüğü azaltır, diğerlerini açarsın.
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tolgabes64 8 yıl
320x240 damı oynicak yani:)

crysis 2

800x600 gamer = kasıyo
youtube.com/...

1024x768 advanced = kasıyo
youtube.com/...

e daha düşük ayar da yok daha yüksek de. nolcak şimdi? :)
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Azstek 8 yıl
ben bu kartı aldım arkadaşlar çok süper oyun performansı var şiddetle herkese tavsiye ederim ATI Radeon HD 5450 1024 MB DDR3 çok iyi performans var 64bit olması hiç bişeyi deiştirmemiş crysis2yi very high ayarlarda hiç kasmadan oynuyorum 2560ram var ve 1gb ekran kartı süper bişi oluyor mw2 dede kasmıyor süper tüm son oyunlarda very high kalitede oynıyorum tabii raminizinde yüksek olmasi lazim 2gb ram+1gb ekran kartı size hiç sorun yaşatmaz :) ;) :D xD
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tolgabes64 8 yıl
eğer o sistem very high oynatcaksa biz neden milyarlık sistem topluyorzda gene oynayamıyoruz? :)
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CrySystem 8 yıl

eskfedaisi26

ben bu kartı aldım arkadaşlar çok süper oyun performansı var şiddetle herkese tavsiye ederim ATI Radeon HD 5450 1024 MB DDR3 çok iyi performans var 64bit olması hiç bişeyi deiştirmemiş crysis2yi very high ayarlarda hiç kasmadan oynuyorum 2560ram var ve 1gb ekran kartı süper bişi oluyor mw2 dede kasmıyor süper tüm son oyunlarda very high kalitede oynıyorum tabii raminizinde yüksek olmasi lazim 2gb ram+1gb ekran kartı size hiç sorun yaşatmaz :) ;) :D xD



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No Way Out 8 yıl
eskfedaisi26

ben bu kartı aldım arkadaşlar çok süper oyun performansı var şiddetle herkese tavsiye ederim ATI Radeon HD 5450 1024 MB DDR3 çok iyi performans var 64bit olması hiç bişeyi deiştirmemiş crysis2yi very high ayarlarda hiç kasmadan oynuyorum 2560ram var ve 1gb ekran kartı süper bişi oluyor mw2 dede kasmıyor süper tüm son oyunlarda very high kalitede oynıyorum tabii raminizinde yüksek olmasi lazim 2gb ram+1gb ekran kartı size hiç sorun yaşatmaz :) ;) :D xD

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DH Misafiri 9 yıl
beyler bende ekran kartı almayı düşünüyorum bunu bana önereb ilir misiniz 130 lira mx. fiyatım var
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tolgabes64 9 yıl
amd.com/...
sitesinde 128bit diye okudum, acaba yanlışmı okdudum
128-bit floating point HDR rendering
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sampiyon bilo 9 yıl
İyi bir kart. Giriş seviyesi için ddr3 artık standartlaşmaya başladı.Ama şu bit olayına gelirsek, bence eleştriler yersiz.
Giriş seviyesi 64 bit, orta seviye 128, üst seviye 256 bit.
Şimdi siz diyorsunuz ki, giriş seviyesi 128 bit olsun.O zaman orta seviyenin bir anlamı kalmaz.Ve orta seviyenin 256 bit olması gerekir. Bu durumdada üst seviyenin bir anlamı kalmaz.Ve üst seviyenin 512 bit olması gerekir.
bazı şeyler zaman alır.Giriş seviyesini 128 ve orta seviyeyi 256 yapmaları için üst seviyenin çıtasını yükseltmeleri gerekir.Aksi taktirde modeller birbirine karışır.
Şuanda bunun ilk adımı atıldı.Üst seviyede ddr5e geçtiler.Orta seviyede bit miktarı sabit kalıp ddr5e geçtirler.Girişte ise ddr2yi bırakıp ddr3e hazırlıklar başlıyor.İlerdede bit miktarınıda topyekün arttırırlar.
Hem şuanki giriş seviyesi kartlar hiçbir oyunu açamaz diye birşey yok.Ağır oyunları en üst grafiklerde akıcı oynatamaz diye birşey var.
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mamad 9 yıl

tolgabes64

amd.com/...



sitesinde 128bit diye okudum, acaba yanlışmı okdudum



128-bit floating point HDR rendering

O hdr tarama derinliği (Tam Türkçe'si böyle değil idare edin
). Kartın hdr kalitesini belirler diyebiliriz. Bellek veriyolu genişliği ile alakası yoktur.
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prescott2400 9 yıl
hd 3200 serisinde olduğu gibi anakartlarda o/b olarak görmek istiyorum. hd 5200 adıyla sunulacağını tahmin ediyorum. bende hd 3200 var 1280*1024 GRİD oynuyorum. bu en az iki katı güçlü olur. bendeki gpu 40x paralel işlemcili bu 80x.
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