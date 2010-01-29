ATi Radeon HD 5450'nin teknik özellikleri gün ışığına çıktı

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Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle endüstrinin en hızlı ekran kartına sahip olan AMD, DirectX 11 desteğini giriş seviyesine getirmeye hazırlanıyor. Şubat ayı ile birlikte satışa sunulması planlanan yeni modellerden Radeon HD 5450'nin teknik özellikleri gün ışığına çıktı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar GPU'sunun kullanıldığı yeni model, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 650MHz, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartında 1GB GDDR3 bellek kullanılacak.

Düşük profilli baskılı devre ve pasif soğutma kullanacağı belirtilen yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olacak kartın fiyatı ise 50 Avro seviyesinde olacak.