ATi Radeon HD 5450'nin teknik özellikleri gün ışığına çıktı

Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle endüstrinin en hızlı ekran kartına sahip olan AMD, DirectX 11 desteğini giriş seviyesine getirmeye hazırlanıyor. Şubat ayı ile birlikte satışa sunulması planlanan yeni modellerden Radeon HD 5450'nin teknik özellikleri gün ışığına çıktı.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar GPU'sunun kullanıldığı yeni model, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 650MHz, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartında 1GB GDDR3 bellek kullanılacak.
Düşük profilli baskılı devre ve pasif soğutma kullanacağı belirtilen yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olacak kartın fiyatı ise 50 Avro seviyesinde olacak.
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crysis 2
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e daha düşük ayar da yok daha yüksek de. nolcak şimdi? :)
sitesinde 128bit diye okudum, acaba yanlışmı okdudum
128-bit floating point HDR rendering
Giriş seviyesi 64 bit, orta seviye 128, üst seviye 256 bit.
Şimdi siz diyorsunuz ki, giriş seviyesi 128 bit olsun.O zaman orta seviyenin bir anlamı kalmaz.Ve orta seviyenin 256 bit olması gerekir. Bu durumdada üst seviyenin bir anlamı kalmaz.Ve üst seviyenin 512 bit olması gerekir.
bazı şeyler zaman alır.Giriş seviyesini 128 ve orta seviyeyi 256 yapmaları için üst seviyenin çıtasını yükseltmeleri gerekir.Aksi taktirde modeller birbirine karışır.
Şuanda bunun ilk adımı atıldı.Üst seviyede ddr5e geçtiler.Orta seviyede bit miktarı sabit kalıp ddr5e geçtirler.Girişte ise ddr2yi bırakıp ddr3e hazırlıklar başlıyor.İlerdede bit miktarınıda topyekün arttırırlar.
Hem şuanki giriş seviyesi kartlar hiçbir oyunu açamaz diye birşey yok.Ağır oyunları en üst grafiklerde akıcı oynatamaz diye birşey var.
O hdr tarama derinliği (Tam Türkçe'si böyle değil idare edin ). Kartın hdr kalitesini belirler diyebiliriz. Bellek veriyolu genişliği ile alakası yoktur.