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ATi Radeon HD 5670 çıktı; DirectX 11 desteği 99$ seviyesinde

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,3b
1
57
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5670 çıktı; DirectX 11 desteği 99$ seviyesinde
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Rakipsizliğin verdiği avatantajı sonuna kadar değerlendirmek isteyen AMD, DirectX 11 destekli yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Yeni yıla hızlı giren ve geçtiğimiz hafta endüstride ilk defa DirectX 11 destekli mobil GPU'larını duyuran AMD, bugün yaptığı açıklamayla yine endüstride ilk defa 100 doların altında fiyatla satılacak DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5670'i kullanıma sundu.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood kod aldı grafik yongasının kullanıldığı Radeon HD 5670, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 20x doku ünitesine sahip. Referans tasarımda çalışma hızları GPU için 775MHz, bellekler içinse 4000MHz olarak belirlenen DirectX 11 destekli yeni model, 512MB ve 1GB GDDR5 olmak iki farklı bellek seçeneğiyle geliyor.

İşlem gücü 620 GigaFLOP olarak açıklanan bekleme durumunda 14 Watt, yük altında ise 61 Watt güç çekiyor dolayısıyla çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymuyor. Crossfire teknolojisiyle çoklu ekran kartı, Eyefinity teknolojisiyle de çoklu monitör kurulumlarına olanak tanıyan Radeon HD 5670, yüksek tanımlı (1080p) videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor.

AMD'nin kendi fiyat segmentinde "eşi görülmemiş" oyun deneyimi sunacağını iddia ettiği DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5670, 512MB bellekli modeli yurt dışında 99$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatına sahip.

ATi Radeon HD 5670 çıktı; DirectX 11 desteği 99$ seviyesinde
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ATi Radeon HD 5670 çıktı; DirectX 11 desteği 99$ seviyesinde
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e j d e r 9 yıl
karnesinde kırık olmayan veletlere iyi hediye olur
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LuN4TiC 9 yıl
daha yeni ekran kartı aldım 100TL civarı aslında biraz daha bekleyip dx11li almayı düşünüyordum ama bu elimde kaldı :S
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Chris Brown 9 yıl
Guru3d nin testinde HD5670 CF , tek HD5670 e yüksek çözünürlükte %170 fark atmış.
HD5670 39FPS alırken neredeyse 3te 1 i kadar almış tek HD5670 , 14FPS.

Şaka gibi.


LunaticYsf

daha yeni ekran kartı aldım 100TL civarı aslında biraz daha bekleyip dx11li almayı düşünüyordum ama bu elimde kaldı :S


İmzamdaki konuyu boşuna açmadıgımı bir kez daha anladım.
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lapry 9 yıl

LunaticYsf

daha yeni ekran kartı aldım 100TL civarı aslında biraz daha bekleyip dx11li almayı düşünüyordum ama bu elimde kaldı :S

Keşke bekleseydin bak bunu alırdın.Ama bekle bekle nereye kadar demi?
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mav1li 9 yıl
9600gt ayarında kart ve 100$. Amd ye tek birşey denir. Çüşşşşşşşş
100$a satılacak dx11 kart 4770 ayarında olmalıydı.
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Trecc11 9 yıl

mav1li

9600gt ayarında kart ve 100$. Amd ye tek birşey denir. Çüşşşşşşşş

100$a satılacak dx11 kart 4770 ayarında olmalıydı.


9600gt den daha iyi bir kart..
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Batuist 9 yıl
Giriş seviyesi için iyi bir performans sunacağı söyleniyor hala bu karttan hiçbirşey olmaz diyenler var!! Yorumlar editör kontrolünden geçirilsin..
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mamad 9 yıl
Açıkcası yeni seri olması itibari ile daha performanslı olmasını isterdim. En azından hd4770 ile yarışır durumda olmalıydı. Belki sürücülerle biraz daha iyi işler yapabilir. Ancak çıkışı ile 8800gt(9800gt)'yi raflardan silecek bir kart olsa çok daha iyi olurdu.
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cenkyyy 9 yıl
bu kartı cf yaparsan anca belki verim alırsın !
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Mete Can Karahasan 9 yıl

cenkyyy

bu kartı cf yaparsan anca belki verim alırsın !

+1. Ben baktım da görememiştim cf köprüsünü
Alın 2 tane, hd5830 performansı.
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sendemail 9 yıl
Nvidia laga luga edecegıne bu fıyattan kart cıkartsın...ati segmentinde kral bu kartla arkadaslar...
9800gt ye denk oldugunu soyleyen arkadaslara katılıp bır sey daha eklemek ıstıyorum..doku ıyılestırme ve renk paletı zengınlıngı ati de daha cok ,soylekı ıkı kartta screenshot alın karsılastırın aynı sahneyı,ati'ye hayran kalacaksınız,nvidia sankı 16 renk ile gecıstırmıs gıbı durmakta ,he nvidia bu farkı nasıl mı gıderıyor,hardware lıghtenıng e abanıyor parlaklıgı zırveye cıkartıyor o kadar...atı daha ıyı renk komposızyonu sunarken nvidia grı yagmurlu bır gun gıbı kalıyor...
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derinkoma 9 yıl
bence bu fiyat seviyesinde HD4770 daha iyi bir alternatif..
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yc#1 9 yıl
İlk testlere göre 9600GT'den iyi olmakla beraber 9800GT ve HD 4770'in gerisinde kalıyor.
hardwarezone.com/...
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yonex78 9 yıl
giriş seviyesi f/p için güzel kart :)
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sadtneverdie 9 yıl
Dx11 e 5750 yetmiyor bununla nasıl eşsiz deneyim yaşayacağız ki? ama şu var bu CF da 5770 i geçecektir. ülkemizde 99 dolar olabilse kimse 5770 almaz. guc tuketım degerleri çok iyi...
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Statistik 9 yıl

sadtneverdie

Dx11 e 5750 yetmiyor bununla nasıl eşsiz deneyim yaşayacağız ki? ama şu var bu CF da 5770 i geçecektir. ülkemizde 99 dolar olabilse kimse 5770 almaz. guc tuketım degerleri çok iyi...




1280x1024 ve altı cozunurlukler için yeterli bir kart

guru3d.com/...
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