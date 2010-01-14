ATi Radeon HD 5670 çıktı; DirectX 11 desteği 99$ seviyesinde

Tam Boyutta Gör

Rakipsizliğin verdiği avatantajı sonuna kadar değerlendirmek isteyen AMD, DirectX 11 destekli yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Yeni yıla hızlı giren ve geçtiğimiz hafta endüstride ilk defa DirectX 11 destekli mobil GPU'larını duyuran AMD, bugün yaptığı açıklamayla yine endüstride ilk defa 100 doların altında fiyatla satılacak DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5670'i kullanıma sundu.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood kod aldı grafik yongasının kullanıldığı Radeon HD 5670, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 20x doku ünitesine sahip. Referans tasarımda çalışma hızları GPU için 775MHz, bellekler içinse 4000MHz olarak belirlenen DirectX 11 destekli yeni model, 512MB ve 1GB GDDR5 olmak iki farklı bellek seçeneğiyle geliyor.

İşlem gücü 620 GigaFLOP olarak açıklanan bekleme durumunda 14 Watt, yük altında ise 61 Watt güç çekiyor dolayısıyla çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymuyor. Crossfire teknolojisiyle çoklu ekran kartı, Eyefinity teknolojisiyle de çoklu monitör kurulumlarına olanak tanıyan Radeon HD 5670, yüksek tanımlı (1080p) videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor.

AMD'nin kendi fiyat segmentinde "eşi görülmemiş" oyun deneyimi sunacağını iddia ettiği DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5670, 512MB bellekli modeli yurt dışında 99$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatına sahip.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör