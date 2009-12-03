ATi Radeon HD 5670 tek slot tasarıma sahip olacak

İlk detayları gün ışığına çıkan ve resmi lansmanı için 7 Ocak tarihi planlanan ATi Radeon HD 5670 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. AMD'ye yakın kaynaklara göre referans tasarımlı Radeon HD 5670 tek slot soğutucu kullanacak ancak üretici firmalar soğutucusu da dahil olmak üzere kartı özelleştirilebilecekler. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood kod adlı grafik yongasının kullanıldığı yeni model, çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymuyor ve pasif soğutmalı modellerinin hazırlanması da muhtemel görünüyor.

Mevcut bilgilere göre 400x paralel işlem birimi ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak DirectX 11 destekli ekran kartına 1GB GDDR5 bellek eşlik edecek. Referans model için grafik işlemci frekansının 775MHz, bellek saat hızının ise 4000MHz olacağı söylenen kart aynı zamanda DVI, D-Sub (özelleştirilmiş modellerde yerini DisplayPort'a bırakabilir) ve HDMI konnektörkerine sahip olacak. 90$ civarı bir fiyatlandırmaya sahip olması beklenen ekran kartının hacimli satışına Ocak ayının ikinci haftası ile birlikte başlanması bekleniyor.