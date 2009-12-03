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ATi Radeon HD 5670 tek slot tasarıma sahip olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk detayları gün ışığına çıkan ve resmi lansmanı için 7 Ocak tarihi planlanan ATi Radeon HD 5670 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. AMD'ye yakın kaynaklara göre referans tasarımlı Radeon HD 5670 tek slot soğutucu kullanacak ancak üretici firmalar soğutucusu da dahil olmak üzere kartı özelleştirilebilecekler. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood kod adlı grafik yongasının kullanıldığı yeni model, çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymuyor ve pasif soğutmalı modellerinin hazırlanması da muhtemel görünüyor.

Mevcut bilgilere göre 400x paralel işlem birimi ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak DirectX 11 destekli ekran kartına 1GB GDDR5 bellek eşlik edecek. Referans model için grafik işlemci frekansının 775MHz, bellek saat hızının ise 4000MHz olacağı söylenen kart aynı zamanda DVI, D-Sub (özelleştirilmiş modellerde yerini DisplayPort'a bırakabilir) ve HDMI konnektörkerine sahip olacak. 90$ civarı bir fiyatlandırmaya sahip olması beklenen ekran kartının hacimli satışına Ocak ayının ikinci haftası ile birlikte başlanması bekleniyor.


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CoreXXX 9 yıl
2600 serisine benzemiş. yeni seri yeni model olması lazımki insanların hem göz zevki hemde değişik bir kart aldığı izlenimini vermeli
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tekeltoc 9 yıl
Bu kart, pahalı kasa ve PSU filan da istemez. Oyunları da orta seviyede oynatırsa, çok ekonomik oyun bilgisayarı toplanabilir.
Ben bunu alırım.
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yenerbalcı 9 yıl
64 yada 32 bit ( temizlenmiş ati ) yapsalardı daha ucuz olurdu artık türkiyede 110-120 dolardan satarlar

performans olarak 4770 ile aynı veya yüksek performansa sahip değilse çöp kart olur ( en çok bu kartı türkiyede kaça satacaklarını merak ediyorum )
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derinkoma 9 yıl
eğer 4770 le eşit performansı olursa fiyatı aynı çok iyi bir f/p oranı olur
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Batuist 9 yıl
giriş seviyesi için fena kart değil...
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bkadem 9 yıl
Hatta 4750 ve(ya) 4770'ye bile rakip olabileceğini düşünüyorum.
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RaptorFX 9 yıl
400 iş hattı 775 / 4000 frekansları ve diyorsunuz ki iş yapmaz.
Bu kart 1600pro - 2600pro - 3650 - 4650 - 4670 den oldukca ilerdeyken iş yapmaz demek de ilginc...
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Master_Evil 9 yıl
öyle olması gerekiyor zaten
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yekoo 9 yıl
iyide tersini düşünen kimse yoktur ki zaten? gereksiz...
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No Way Out 9 yıl
DX11 diye pahalı olucak, o kadar az bir performasnda ki kartın dx11 olsa ne olur, olmasa ne olur, bunun yerine daha ucuz daha performanslı 4xxx veya gts250 alinabilcegine eminim.

90 dolar yurt dışı fiyatı.
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