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ATi Radeon HD 5700 serisi 1120x paralel işlem birimiyle gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,3b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5700 serisi 1120x paralel işlem birimiyle gelebilir
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Yüksek performans segmenti için duyurduğu Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerinden sonra AMD-ATi, Radeon HD 5700 serisini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Ekim ayında lanse edilecek yeni nesil ekran kartlarının Radeon HD 4800 serisinden daha hızlı olması ve 200$'ın altında bir fiyatlandırma ile pazara sunulması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV840 GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 5700 serisi için daha önce 800x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı söyleniyordu ancak gelen son bilgilere göre Radeon HD 5700 serisi ile AMD-ATi'nin sürpriz yapması beklenebilir zira Radeon HD 5750 ve 5770 modellerinden oluşacak seride, 1120x paralel işlemciyle birlikte 56x TMU ve 24x ROP birimine yer verileceği konuşuluyor.

Bellek veri yolu desteğinin 192-bit olacağı söylenen Radeon HD 5700 serisi altında Radeon HD 5750 modelinin 149$, Radeon HD 5770 modelinin ise 199$ seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor. Radeon HD 4800 serisinden daha hızlı olacağı belirtilen DirectX 11 destekli yeni modellerin, fiyatlandırma açısından sırasıyla rakip Nvidia'da, GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 275 ile aynı kategoride yer alacakları belirtiliyor. Soğutucu tasarımının Radeon HD 4770'te kullanılan çözüm ile oldukça benzer olacağı söylenen Radeon HD 5700 serisinin Windows 7 ile eş zamanlı olarak 22/23 Ekim tarihlerinde duyurulması beklenirken, 10 Ekim'de lanse edilebileceği yönünde haberler olduğunu da hatırlatalım. Radeon HD 5700 serisini takip eden birkaç hafta içerisindeyse çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 tanıtılacak.


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Mete Can Karahasan 10 yıl
Kaynak sağlam: x960 çekirdek 24rop 128bit bellek kapısı. 34000mtexel/s 19800mpixel/s 70.4GB/s yapıyor. Bu da bellek sınırlandırılmış hd4890den iyi grafik işlemcisi demek. Düşük çözünürlüklerde hd4890'a toz yutturur
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dstk 10 yıl
işte beklediğim kart. :D
kdv indirimine yetişemicek olması kötü...
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killnOd 10 yıl
Dedikleri gibi 1120x , 192bit ve 768mb ddr5 olursa bu kart sanirim 4890 dan bile daha performansli olacakdir.40nm oldugunu dusunursek eger daha az isinacagi icin fanida cok daha sessiz calisacakdir.Acikcasi benim gibi 1280x1024 cozunurluk kullananlar icin fiyatida uygun olursa cok iyi bir secenek gibi duruyor hemide dx11 destekli.Daha ne olsun , kerke birde kdv indirimine yetisseymis tam super olacakmis.
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OverClocK1ng 10 yıl
Şu açıdan çok güzel olur. Adamın power ı 420Watt ve tek kart takmak istiyor ama performans ta istiyor. Al sana 5770. Miis..
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F.@.T.İ.H 10 yıl

OverClocKing

Şu açıdan çok güzel olur. Adamın power ı 420Watt ve tek kart takmak istiyor ama performans ta istiyor. Al sana 5770. Miis..


yada adamın birinin power ı 600w ve cf yapmak istiyor..

oda miis..
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thorismund 10 yıl
@Fatih
Aynen katılıyorum sana umarım 4770 f/p oc çılgınlıgını 5770de de görürüz...im waiting
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Master_Evil 10 yıl
gtx275i geçmesi bekleniyormuş hayırlısı
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al-ozaria 10 yıl
Bu kartların performansı hd48xx ve GTX 260 - 275 i geçerse eğer, ekran kartı piyasasında fiyatlar bazında ekimde büyük bir indirim beklemek yalnış olmaz herhalde değil mi? Ancak benim bu seri için o kadar da büyük beklentilerim yok, zaten bu fiyatlandırma politikasında hd5750 = hd4870, hd5770 = GTX 275 performansını verse zaten rahat satar, yoksa geçmesi biraz fazla beklenti olur.
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Batuist 10 yıl
işte esas satılacak kart bunlar... ama o fiyatlar Türkiyede olmaz o başka.. yurdum bilgisayarcıları 100 dolara aldıklarını 200'e satmaya bayılıyorlar... anahtar kelimeleride "bu yeni"...
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F.@.T.İ.H 10 yıl
5770 cf kulaga hic fena gelmiyor..
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VMTX 10 yıl
f/p oranı ve crosfire performansı 4770 gibi olursa mütiş olur.
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OverClocK1ng 10 yıl
Valla 192 bit olarak gelecekse 768 Mb. yaparlar sanırım. Yoksa nVidia nın 384Mb/320 bit sorunu gibi bişeyle karşılaşabilirler. Olmaması için 768 şart.
Benim 8800GS' m 384MB/192Bit ama bu saatten sonra 384Mb yapmayacakları için 2 ile çarparlar...
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QsquR 10 yıl
.45 acp abi bunu bekleymmi ,4870 + psu alip hydro lu anakrt çıktımı i5 e geçip daha sonra yanina 5850 mi takim x)
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Wilson Fisk 10 yıl
hydro mydro ben anlamam oyle karisik islerden ben yeterli gucte tek kartimi alir takar gecerim.5700 serisi beklemeye deger bence imkani olan beklesin.
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St Batuhan 10 yıl
Hayırlısı...
Keske 4770'inde bir resmini koysaydınız madem sogutma benzer olucak :D
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BaMKaN 10 yıl

St Batuhan

Hayırlısı...
Keske 4770'inde bir resmini koysaydınız madem sogutma benzer olucak :D

images.google.com.tr/...
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