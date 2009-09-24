ATi Radeon HD 5700 serisi 1120x paralel işlem birimiyle gelebilir

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Yüksek performans segmenti için duyurduğu Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerinden sonra AMD-ATi, Radeon HD 5700 serisini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Ekim ayında lanse edilecek yeni nesil ekran kartlarının Radeon HD 4800 serisinden daha hızlı olması ve 200$'ın altında bir fiyatlandırma ile pazara sunulması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV840 GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 5700 serisi için daha önce 800x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı söyleniyordu ancak gelen son bilgilere göre Radeon HD 5700 serisi ile AMD-ATi'nin sürpriz yapması beklenebilir zira Radeon HD 5750 ve 5770 modellerinden oluşacak seride, 1120x paralel işlemciyle birlikte 56x TMU ve 24x ROP birimine yer verileceği konuşuluyor.

Bellek veri yolu desteğinin 192-bit olacağı söylenen Radeon HD 5700 serisi altında Radeon HD 5750 modelinin 149$, Radeon HD 5770 modelinin ise 199$ seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor. Radeon HD 4800 serisinden daha hızlı olacağı belirtilen DirectX 11 destekli yeni modellerin, fiyatlandırma açısından sırasıyla rakip Nvidia'da, GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 275 ile aynı kategoride yer alacakları belirtiliyor. Soğutucu tasarımının Radeon HD 4770'te kullanılan çözüm ile oldukça benzer olacağı söylenen Radeon HD 5700 serisinin Windows 7 ile eş zamanlı olarak 22/23 Ekim tarihlerinde duyurulması beklenirken, 10 Ekim'de lanse edilebileceği yönünde haberler olduğunu da hatırlatalım. Radeon HD 5700 serisini takip eden birkaç hafta içerisindeyse çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 tanıtılacak.