ATi Radeon HD 5700 serisi Windows 7 ile eş zamanlı lanse edilebilir

Tam Boyutta Gör

Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini 23 Eylül'den itibaren Avrupa piyasalarında satışa sunmaya hazırlanan AMD-ATi, DirectX 11 destekli ürün gamını hızlı bir şekilde genişletmeye planlıyor. Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini sırasıyla 299$ ve 399$/449$ (1GB/2GB GDDR5) seviyesinden satışa sunmaya hazırlanan firma, Radeon HD 5700 serisi ile birlikte DirectX 11 desteği sunan daha ekonomik çözümleri de kullanıcılarla buluşturmayı amaçlıyor. Windows 7 ile birlikte lanse edilmesi beklenen yeni serinin, DirectX 11 destekli ekran kartı kullanımını yaygınlaştırması beklenirken, seri dahilinde kullanıma sunulacak Radeon HD 5750 ve 5770 modellerinin her ikisinde de 800x paralel işlem birimi olacağı söyleniyor.

Modeline göre sırasıyla 149$ ve 199$ seviyesinden satışa sunulacak olan Radeon HD 5750 ve 5770 modellerinin Radeon HD 4870 ve 4890 modellerinin yerine konumlandırılması beklenirken ekran kartlarında modeline göre GDDR5 bellek teknolojisine yer verileceği ayrıca ilk defa Radeon HD 5800 serisi ile tanıtılan Eyefinity çoklu monitör teknolojisinin destekleneceği de belirtiliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyacak 40nm GPU'lu ve DirectX 11 destekli Radeon HD 5700 serisine karşı Nvidia'nın nasıl bir girişimde bulunacağı ise henüz bilinmiyor.