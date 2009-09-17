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ATi Radeon HD 5700 serisi Windows 7 ile eş zamanlı lanse edilebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,1b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5700 serisi Windows 7 ile eş zamanlı lanse edilebilir
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Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini 23 Eylül'den itibaren Avrupa piyasalarında satışa sunmaya hazırlanan AMD-ATi, DirectX 11 destekli ürün gamını hızlı bir şekilde genişletmeye planlıyor. Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini sırasıyla 299$ ve 399$/449$ (1GB/2GB GDDR5) seviyesinden satışa sunmaya hazırlanan firma, Radeon HD 5700 serisi ile birlikte DirectX 11 desteği sunan daha ekonomik çözümleri de kullanıcılarla buluşturmayı amaçlıyor. Windows 7 ile birlikte lanse edilmesi beklenen yeni serinin, DirectX 11 destekli ekran kartı kullanımını yaygınlaştırması beklenirken, seri dahilinde kullanıma sunulacak Radeon HD 5750 ve 5770 modellerinin her ikisinde de 800x paralel işlem birimi olacağı söyleniyor.

Modeline göre sırasıyla 149$ ve 199$ seviyesinden satışa sunulacak olan Radeon HD 5750 ve 5770 modellerinin Radeon HD 4870 ve 4890 modellerinin yerine konumlandırılması beklenirken ekran kartlarında modeline göre GDDR5 bellek teknolojisine yer verileceği ayrıca ilk defa Radeon HD 5800 serisi ile tanıtılan Eyefinity çoklu monitör teknolojisinin destekleneceği de belirtiliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyacak 40nm GPU'lu ve DirectX 11 destekli Radeon HD 5700 serisine karşı Nvidia'nın nasıl bir girişimde bulunacağı ise henüz bilinmiyor.


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sertacaygun 10 yıl
Genelde en güçlüsü ilk çıkıyor, sonralarda uygun fiyatlılar...
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Gunwane 10 yıl
Win7 23 eylüldemi lanse edilecek ki aynı tarihte demişsiniz..win7 22 ekim ATI 5800 serisi ise 23 eylül değil mi.
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XxTRxX 10 yıl

Gunwane

Win7 23 eylüldemi lanse edilecek ki aynı tarihte demişsiniz..win7 22 ekim ATI 5800 serisi ise 23 eylül değil mi.

Haberde HD5700 serisinden bahsediliyor. HD5800 ler 22 Eylül, HD5700 ler 22 Ekim de çıkacak.
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St Batuhan 10 yıl
ischantere cidden mantıklı aslında. Yani belli olmaz yapar yapar eger kasımdan daha gec bir tarihe ertelenirse gt300 kartları.
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XxTRxX 10 yıl
149$ a DX11 destekli HD4870?
199$ a DX11 destekli HD4890?
ATI f/p seviyesini daha da arttırıyor. Süper. Bekliyoruz.
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JrMaster 10 yıl
Ati bastırdıkça bastırıyor

ATI
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Nvidia
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yagmurteam 10 yıl
eger cıkıs tarihi 22 ekim olarak duyurulan Win7 ile birlikte ati yeni bir seriyi son kullanıcı ile bulusturabilirse rekabet inanılmaz boyutlara tasınacak.. haberde de söylendigi gibi ikinci seri ekonomik cözümlerle kullanıcıyla bulusursa ati yine istedigine ulasacak demektir..
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TiesTorN 10 yıl
yagmurteam

eger ati kısa zamanda yeni bir seriyi son kullanıcı ile bulusturabilirse .

"olabilite" kısmı biteli 1 ay oluyor, hiç bakmadınız heralde buralara.
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