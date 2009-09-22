ATi Radeon HD 5800 serisi Dirt 2 kuponuyla birlikte geliyor

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Uzun süredir devam eden meraklı bekleyiş sona eriyor ve DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5800 serisi yarından itibaren raflardaki yerini almaya başlıyor. Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı ailesi olarak lanse edilen ATi Radeon HD 5800 serisi, Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 olmak üzere ilk etapta iki yeni model ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

DirectX 11 API'sini getirecek Windows 7 henüz lanse edilmediği için Radeon HD 5800 serisi ile birlikte pazara sunulacak DirectX 11 destekli herhangi bir oyun en azından şimdilik bulunmuyor ancak yıl sona ermeden oyun severlerin beğenisine sunulacak DirectX 11 destekli bazı yeni oyunlar da yok değil. İşte bu oyunlardan birisi olan Dirt 2, AMD-ATi için ayrı bir önem taşıyor.

Yapımcı firma Codemasters tarafından bir önceki yol haritasına göre konsol versiyonlarıyla birlikte bu ay içerisinde lans edileceği açıklanan Dirt 2, AMD-ATi'nin milyon dolarlık yatırımıyla ertelenmiş ve oyunun DirectX 11 ile gelecek temel özellikleri kullanabilmesi için yeniden masaya yatırıldığı, muhtemelen Aralık ayında en iyimser tahminle ise Kasım ayında lanse edileceği açıklanmıştı.

Radeon HD 5800 serisini satın almaya düşünen kullanıcıların henüz değerlendirebileceği herhangi bir DirectX 11 uygulaması olmasa da AMD-ATi, yeni nesil ekran kartlarının DirectX 10 ve DirectX 10.1 destekli oyunlarda, satılmakta olan ekran kartlarının tamamından (oyun ve çözünürlüğe göre!) daha hızlı olduğunu da yaptığı açıklamalarda sık sık dile getirmişti.

Öte yandan Dirt 2 için Codemasters ile sıkı bir iş birliğine girişen AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisi ile birlikte Dirt 2 kuponu vereceği ve kullanıcıların bu kupon sayesinde Dirt 2'yi çıktıktan sonra indirebileceği belirtiliyor. AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisi tanıtımlarında Dirt 2 önemli bir rol oynasa da firma DirectX 11 destekli Stalker 2 ve AVP'nin yeni versiyonuna da sık sık gönderme yapıyor.