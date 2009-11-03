ATi Radeon HD 5800 serisi için bulunabilirlik sıkıntısı devam ediyor

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Endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan ve bir aydan kısa bir sürede dört yeni modelini kullanıma sunan AMD, çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5870 X2 modelini de ay sona ermeden kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Nvidia'nın sessiz kaldığı pazarda yeni modellerini arka arkaya duyurarak rekabette öne geçen AMD, DirectX 11 destekli modelleriyle bir aydan fazla süredir pazarda olmasına karşın, yeni modeller için bulunabilirlik sıkıntılarının devam ettiği ve gelen talebi karşılayacak adetlerde kartın pazara sunulamadığı belirtiliyor.

DirectX 11 destekli ekran kartları için yaşanan bulunabilirlik sıkıntısının arkasındaki nedenlerden birisi olarak, ekonomik krize bağlı olarak taleplerin düşmesinden ötürü komponent üreticilerinin kapasitelerini düşürmesi gösteriliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Radeon HD 4770 modeli, TSMC'nin yaşadığı verimlilik sıkıntılarının gölgesi altında kalan AMD, DirectX 11 destekli dört yeni modelini duyurmuş olmasına karşın pazardaki bulunabilirlik sıkıntısı devam ediyor zira özellikle Radeon HD 5800 serisini yaygın olarak bulabilmek şu an için oldukça zor görünüyor.

Bulunabilirlik sıkıntısı ve gelen yüksek talep nedeniyle Radeon HD 5800 serisinde özellikle de Radeon HD 5850 modelinde fiyatları bir miktar yukarı çekeceğ konuşulan AMD cephesinde güncel fiyatlara göz attığımızda Türkiye'de en düşük Radeon HD 5870 modelinin 705 Lira'dan, Radeon HD 5850 modelinin 517 Lira'dan, Radeon HD 5770 modelinin 352 Lira'dan ve Radeon HD 5750 modelinin de 295 Lira'dan satışta olduğunu görüyoruz. Yeterli miktarlarda olmasa bile satışa sunulan adet sayısını her hafta arttırdığı belirtilen AMD'nin, son çeyrekte pazar payını arttırması öngörülüyor.