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ATi Radeon HD 5800 serisi için bulunabilirlik sıkıntısı devam ediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5800 serisi için bulunabilirlik sıkıntısı devam ediyor
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Endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan ve bir aydan kısa bir sürede dört yeni modelini kullanıma sunan AMD, çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5870 X2 modelini de ay sona ermeden kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Nvidia'nın sessiz kaldığı pazarda yeni modellerini arka arkaya duyurarak rekabette öne geçen AMD, DirectX 11 destekli modelleriyle bir aydan fazla süredir pazarda olmasına karşın, yeni modeller için bulunabilirlik sıkıntılarının devam ettiği ve gelen talebi karşılayacak adetlerde kartın pazara sunulamadığı belirtiliyor.

DirectX 11 destekli ekran kartları için yaşanan bulunabilirlik sıkıntısının arkasındaki nedenlerden birisi olarak, ekonomik krize bağlı olarak taleplerin düşmesinden ötürü komponent üreticilerinin kapasitelerini düşürmesi gösteriliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Radeon HD 4770 modeli, TSMC'nin yaşadığı verimlilik sıkıntılarının gölgesi altında kalan AMD, DirectX 11 destekli dört yeni modelini duyurmuş olmasına karşın pazardaki bulunabilirlik sıkıntısı devam ediyor zira özellikle Radeon HD 5800 serisini yaygın olarak bulabilmek şu an için oldukça zor görünüyor.

Bulunabilirlik sıkıntısı ve gelen yüksek talep nedeniyle Radeon HD 5800 serisinde özellikle de Radeon HD 5850 modelinde fiyatları bir miktar yukarı çekeceğ konuşulan AMD cephesinde güncel fiyatlara göz attığımızda Türkiye'de en düşük Radeon HD 5870 modelinin 705 Lira'dan, Radeon HD 5850 modelinin 517 Lira'dan, Radeon HD 5770 modelinin 352 Lira'dan ve Radeon HD 5750 modelinin de 295 Lira'dan satışta olduğunu görüyoruz. Yeterli miktarlarda olmasa bile satışa sunulan adet sayısını her hafta arttırdığı belirtilen AMD'nin, son çeyrekte pazar payını arttırması öngörülüyor.


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stradosphere 10 yıl
Alan aldı içi rahatladı sanırım bu okuduklarından sonra,alacaklarda artık daha dikkatli olsun diyeyim.Ati için zor bir dönem oldu gerçi babasının firması gibi Ati yi savunanlarda şimdi de yalan söylüyorsun gibi şeyler de eklemiş.Nvidia veya Ati duygusal stratejilere sahip firmalar değiller,olamazlar ve olmayacaklar da .
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vbalikci 10 yıl
Nova'dan aldım 5850, hala da ellerinde vardı, bir sıkıntı göremedim. Kart süper, beklediğimden çok daha iyi çıktı. Ati cidden iyi iş çıkartmış.
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resler 10 yıl
40nm de diretmelerini anlıyamıyorum. Ellerinde 45nm CPU üretimi yapan tesisler varken ve ilk 40nm üretimde verim sorunları yaşanmışken en azından 128 bit versiyonları 45nm olarak kendi tesislerinde üretmeleri yararlı olabilirdi.
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sadtneverdie 10 yıl

resler

40nm de diretmelerini anlıyamıyorum. Ellerinde 45nm CPU üretimi yapan tesisler varken ve ilk 40nm üretimde verim sorunları yaşanmışken en azından 128 bit versiyonları 45nm olarak kendi tesislerinde üretmeleri yararlı olabilirdi.


yapabilecekleri birşey olsa zaten yaparlar. intel 32nm işlemcileri çıkartıyor ama biz 40nm gpu bulamıyoruz. o zaman versinler intele 32 nm yapsın hepsini değil mi?
onlar düşünememiştir telaşla biz düşündük sağolalım.
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yekoo 10 yıl
ama iyi kazanıyor ati bu sefer birde zam gelirse merak ediyorum ne olacak. ee bu kadar kar edipte yine zarar açıklamasa bari amd. gerçi onlarda işini biliyo anlamıyorum phenom2 3*** 4*** 5*** serileri süper sattı ama hala zarar yazıyor adamlar. acaba diyorum hani vergilerden yırtalım hesabımı dönüyor? :)
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Timeguard 10 yıl
istese 55nm de yapar bakınız 4890 -! 1ghz de sorunsuz.. 55nm


ve bide su var su berbela kartları yarı fiyata ceksin amd 5750-5770 CF de bile gecemıyor zaten ust versıyonları.................
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eric13 10 yıl

yekoo

ama iyi kazanıyor ati bu sefer birde zam gelirse merak ediyorum ne olacak. ee bu kadar kar edipte yine zarar açıklamasa bari amd. gerçi onlarda işini biliyo anlamıyorum phenom2 3*** 4*** 5*** serileri süper sattı ama hala zarar yazıyor adamlar. acaba diyorum hani vergilerden yırtalım hesabımı dönüyor? :)

hepsini ucuza sattı ondan
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OverClocK1ng 10 yıl
Bulanmaz tabi. Çünkü deli gibi satılıyor..
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Promity 10 yıl
Tabi atsınlar yalanı öpelim inananı
Borsa ya çevirdi Ati piyasayı manipulasyon yapiyor. Bulunabilirlik kisvesi altında fiyatı artırcak yer arıyor, milletin de ne acelesi varsa olmayan oyunlar için bayılıyorlar bu kartlara(5750-5770) parayı. Hadi üst modellerin alternatifi yok F/P olarak Tek Gpu da. Tamamiyle yalan haber isteyen şuanda bulabilir kartları takılmayın böyle haberlere, aman fiyatlar artmadan hemen aliim 1tane diyip, ozaman artar fiyatlar onlarında istedigi o.

Daha 6 ay götürür 4870-4890lar sizi fiyatlarıda çok iyi. Bence ATİ kendi maliyet düşürcek diye vardiya düşürmüştür krizde bahane işçi çıksın ucuz maliyet Fahiş fiyat. 300lira satılan 4870 den kim bilir % kaç daha ucuza mal edilen 5770 e sabancinin damadi olsam vermem o parayi.
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erolsipar 10 yıl
Hahaha en az 705 TL Gigatekten ve ben ordan VTX3D aldım 700 TL ye aldım. adamlarda stocklara pek gelmiyor 2 tane kalmıştı bırını ben aldım bırınıde baska musterı aldı :D
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yekoo 10 yıl
wantedın silinen ?? mesajına yazmıştım ama arkadaşın mesajını sildiler galiba çok ilginç...
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DeepBlueTR 10 yıl
hala bu kadar insan atinin fiyatlarından şikayetçi gidip nvidia'nın o güzel fiyatlarına bakmak. üstelik eski kartlarının fiyatlarına bakmak gerek. hd 5870 in fiyatı vatan'da 740 civarı gtx 295 in fiyatı 950 lira. gtx 295 in performası çok güzel ama dx11 kart varken kimin içine siner dx10 kartı almak. ayrıca gelecek olan 5970 in fiyatı 1500 tl olmayacak. 1100 liraya alabileceğiz büyük ihtimalle. yani ati meydanı boş buldu yok zam etti yok bunu etti demenin bir mantığı yok. makul seviyede şu an.
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yekoo 10 yıl
itiraz edenlerd atici gaba :) ya nvidia ati değil basbaya spekülasyon var üstelik zam gelicek olmasıda bizim için kötü. sende hak verirsin herald?
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JAX 10 yıl
"4850 ve 4870 in giriş fiyatları 199 299 usd değil miydi? neden bu sefer ciddi artış oldu? transistör boyutları da küçüldü aslında.."
Meydan boş kaldı da ondan :)
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suslu76 10 yıl
4850 ve 4870 in giriş fiyatları 199 299 usd değil miydi? neden bu sefer ciddi artış oldu? transistör boyutları da küçüldü aslında..
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alito 10 yıl
bence spekülasyon yapıyorlar "bakın fiyatları artacak bir an önce alın" demek gibi birşey bu.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

alito

bence spekülasyon yapıyorlar "bakın fiyatları artacak bir an önce alın" demek gibi birşey bu.

aynen katılıyorum ama yemezler ATİ[>:]
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TELESCOPE 10 yıl

alito

bence spekülasyon yapıyorlar "bakın fiyatları artacak bir an önce alın" demek gibi birşey bu.



akla gelmiyorda değil hani
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cavador 10 yıl

alito

bence spekülasyon yapıyorlar "bakın fiyatları artacak bir an önce alın" demek gibi birşey bu.



aynen bende katılıyorum
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