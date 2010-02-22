ATi Radeon HD 5830, 227 Avro seviyesinden fiyat listelerinde

AMD tarafından resmi tanıtımı 25 Şubat'ta yapılacak ATi Radeon HD 5830, fiyat listelerinde boy göstermeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alan ve 1120x paralel işlem birimiyle gelmesi beklenen ATi Radeon HD 5830, 227 Avro seviyesinden listelerde görünmeye başlarken, fiyatın Radeon HD 5850 ile oldukça yakın bir düzeyde olduğunu görüyoruz.
AMD'ye yakın kaynaklara göre Avrupa'da 230 Avro seviyesinden Amerika'da ise 250$'ın altında bir fiyatla lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5830, 800MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızına sahip olacak. 1.79 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunacağı belirtilen DirectX 11 destekli yeni model için üreticilerin tasarımda daha özgür olacağı ve özel tasarımlı modellerin hızlı bir şekilde pazara gireceği belirtiliyor.
Fiyat bilgisi için: http://www.geizhals.eu/a505712.html
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HDx790 kodlamasında bir kart varmı ATI tarihinde?
Var ise ben birşey bilmiyorum demektir.
Not: Yalnızca soru sordum, mesajım iğneleme içermemektedir.
haziranda çıkarsa HD5890 çıkar
5790 diye bir kart çıkacağını zannetmiyorum hatta 4890 dan önce x890 da görmemiştik,ya da ben hatırlamıyorum.57xx serisi bir kartın 5830 u geride bırakması mümkün değil.
Arkadaşlar Türkiyeyi dolar fiyatı ilgilendirir.
Önceden avro fiyatın, dolar şeklinde olanında türkiyeye giriyordu.
Yani 227 avro ise 227$ olarak. Sonra sanırım avro nun coşmasından ya da başka bir sebepten olsa gerek. Biraz değişti.
Yani 227 avro avrupa fiyatı. Bizi amerika fiyatı ilgilendiriyor.
Kısacası avrupa 227 avro ise. Amerika fiiyatı 240-250 dolar falan olur. O da bizi ilgilendiren fiyattır.
Avrupada 227 avroluk alım gücü Amerika'da 250 dolara denk geliyor .
Bunu bu şekilde direk ülkemiz alım gücüne çevirirseniz sonuç yanlış olur .
Fiyatlandırmalar da bu temel üzerine yapılıyor zaten belirli katsayılar ve kar marjları hesaplanıyor .
Yani firma ABD'de 100 dolar Türkiye'de gümrük cart curt 150 yapalım demiyor :)