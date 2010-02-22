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ATi Radeon HD 5830, 227 Avro seviyesinden fiyat listelerinde

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,3b
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64
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tarafından resmi tanıtımı 25 Şubat'ta yapılacak ATi Radeon HD 5830, fiyat listelerinde boy göstermeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alan ve 1120x paralel işlem birimiyle gelmesi beklenen ATi Radeon HD 5830, 227 Avro seviyesinden listelerde görünmeye başlarken, fiyatın Radeon HD 5850 ile oldukça yakın bir düzeyde olduğunu görüyoruz.

AMD'ye yakın kaynaklara göre Avrupa'da 230 Avro seviyesinden Amerika'da ise 250$'ın altında bir fiyatla lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5830, 800MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızına sahip olacak. 1.79 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunacağı belirtilen DirectX 11 destekli yeni model için üreticilerin tasarımda daha özgür olacağı ve özel tasarımlı modellerin hızlı bir şekilde pazara gireceği belirtiliyor.

Fiyat bilgisi için: http://www.geizhals.eu/a505712.html


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natrium 9 yıl
Bunu daha önce yaşadık ; HD4770 > HD4830 oldu.
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natrium 9 yıl
Haziranda çıkacak bir HD5790 bunu dağıtır ve f/p ileri olur gibi.
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OtoburPirana 9 yıl

Fenerbahçe.

Haziranda çıkacak bir HD5790 bunu dağıtır ve f/p ileri olur gibi.


HDx790 kodlamasında bir kart varmı ATI tarihinde?

Var ise ben birşey bilmiyorum demektir.

Not: Yalnızca soru sordum, mesajım iğneleme içermemektedir.
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Statistik 9 yıl

Fenerbahçe.

Haziranda çıkacak bir HD5790 bunu dağıtır ve f/p ileri olur gibi.



haziranda çıkarsa HD5890 çıkar
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stradosphere 9 yıl

Fenerbahçe.

Haziranda çıkacak bir HD5790 bunu dağıtır ve f/p ileri olur gibi.

5790 diye bir kart çıkacağını zannetmiyorum hatta 4890 dan önce x890 da görmemiştik,ya da ben hatırlamıyorum.57xx serisi bir kartın 5830 u geride bırakması mümkün değil.
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DigitalWorld 9 yıl
Ya hiç kimse mi akıllanmıyor? Yoksa sırf muhabbet olsun ortalık karışsın diye mi böyle yapılıyor.


Arkadaşlar Türkiyeyi dolar fiyatı ilgilendirir.


Önceden avro fiyatın, dolar şeklinde olanında türkiyeye giriyordu.


Yani 227 avro ise 227$ olarak. Sonra sanırım avro nun coşmasından ya da başka bir sebepten olsa gerek. Biraz değişti.

Yani 227 avro avrupa fiyatı. Bizi amerika fiyatı ilgilendiriyor.

Kısacası avrupa 227 avro ise. Amerika fiiyatı 240-250 dolar falan olur. O da bizi ilgilendiren fiyattır.
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aRiSe* 9 yıl
normal olarak 400.00-450.00 TL civarında olması gerek. eğer hd5850 ye yakın fiyatta satılacaksa albeisi niye olsun??
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lvlono 9 yıl
Yanlış anlaşılmasın, absurd olacak belki ama çiş yarışı olimpiyatları başlamadan son kullanıcının yüzü gülmez.Gel 2 mart gel...
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konsoldede 9 yıl
ilk cikan alinmaz beklenir 3-5 ay gecinde ucuzlarsa alinabilir tabi alternativ ürünlerede bakarak yoksa elin oglu kaz gibi yolar adami
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Xtremee 9 yıl
Pahalı..
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Th3InferNal 9 yıl
Evet 400 lira en uygun fiyat olurdu bu ürün için çoğu kişi bu kart yerine 5850 alır zaten.
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NecroCyber-777 9 yıl
350 tlden fazla verilmez o karta meydan boş tabi
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CoreXXX 9 yıl
trde muhtemelen 450-470 lira felan olur. ben daha ucuz bekliodum şahsen 380-400 civarı tam alınabilir düzey olurdu
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ibonline 9 yıl
böyle fiyatmı olur berbat 5850 alırım bu fiyatla.
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marvinous 9 yıl
Şu Nvidia yeni kartları piyasaya hemen çıkartmadıkça bunların fiyatı düşmeyecek resmen ^^ Fermi'yi dört gözle bekleyen ATI'ci olduk baya baya
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quzman 9 yıl
Kendi ülkemiz para cinsi üzerinden hesaplamayın arkadaşlar .
Avrupada 227 avroluk alım gücü Amerika'da 250 dolara denk geliyor .
Bunu bu şekilde direk ülkemiz alım gücüne çevirirseniz sonuç yanlış olur .
Fiyatlandırmalar da bu temel üzerine yapılıyor zaten belirli katsayılar ve kar marjları hesaplanıyor .
Yani firma ABD'de 100 dolar Türkiye'de gümrük cart curt 150 yapalım demiyor :)
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lvlono 9 yıl
Netice itibarı ile 8530 un fiyatı, abisi 5850 den okadar da aşağıda olmayacak gibi duruyor. 3 gün kaldı hayırlısı...
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