ATi Radeon HD 5830, 227 Avro seviyesinden fiyat listelerinde

AMD tarafından resmi tanıtımı 25 Şubat'ta yapılacak ATi Radeon HD 5830, fiyat listelerinde boy göstermeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alan ve 1120x paralel işlem birimiyle gelmesi beklenen ATi Radeon HD 5830, 227 Avro seviyesinden listelerde görünmeye başlarken, fiyatın Radeon HD 5850 ile oldukça yakın bir düzeyde olduğunu görüyoruz.

AMD'ye yakın kaynaklara göre Avrupa'da 230 Avro seviyesinden Amerika'da ise 250$'ın altında bir fiyatla lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5830, 800MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızına sahip olacak. 1.79 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunacağı belirtilen DirectX 11 destekli yeni model için üreticilerin tasarımda daha özgür olacağı ve özel tasarımlı modellerin hızlı bir şekilde pazara gireceği belirtiliyor.

Fiyat bilgisi için: http://www.geizhals.eu/a505712.html