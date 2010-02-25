Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 5830 çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
26,5b
1
104
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Radeon HD 5800 serisini ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında tanıtan AMD, 6 aylık bir aradan sonra ürün gamına bir yeni model daha ekledi. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz ATi Radeon HD 5830 bugün yapılan resmi açıklamayla tanıtıldı. ATi Radeon HD 5770 ve 5850 modelleri arasında fiyat ve performans boşluğunu doldurmak üzere hazırlanan Radeon HD 5830, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alıyor.

Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri de 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni model, 1120x paralel işlem birimi, 56x doku ünitesi ve 16x ROP birimine sahip. Isıl güç tasarmı 175 Watt olarak belirlenen ekran kartı, daha yüksek çalışma frekansından ötürü performans noktasında daha yavaş olduğu Radeon HD 5850'den daha fazla güç çekiyor.

ATi Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinden farklı olarak AMD'nin herhangi bir tasarım sınırlaması getirmediği yeni model, ekran kartı üreticileri tarafından özelleştirilmiş tasarımlarla sunuluyor. AMD'nin grafik bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Matt Skynner yeni model ile ilgili açıklamasında, Radeon HD 5830 ile birlikte üst seviye performansı oyunculara daha alınabilir bir sekilde sunduklarını söyledi.

Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan aynı zamanda yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip olan ATi Radeon HD 5830, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini bünyesinde barındırıyor. Bugün itibariyle satışa sunulan ATi Radeon HD 5830, yurt dışında 239 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rockerboy-h 9 yıl
Hayırlı olsun 4830dan buna gecerim belki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
Msi, Asus, Saphirre, His vs. bilumum kart üreticilerinin bütün 5830 modelli kartları Özel soğutuculu. Standart soğutmalısı yok gibi birşey neredeyse. Kartın performansı düşük olsa gerek ki albenili olsun diye çift fan yada büyük fan koyuyorlar. Neymiş? sessiz ve serin çalışan bir modelmiş. Daha önce de yazmıımdır, defolu bir kart bu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 9 yıl
Yukarıda yanlış bilgilendirme var.

HD5830 6+6 pinlik 2 güç girişine sahip.
Testlerini dogru buldugun Oc Club da kart iyi oc olmuş ve HD5850 ie neredeyse eşdeger performans vermiş.
Siteden siteye değişmiş testler kullanıcı incelemeleri alıcılar için en saglıklı rehber olacaktır.

Yakında dh de video incelemesi yayınlanacak zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scheitann 9 yıl
280 usd ye 2 tane 5750 f/p kralı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 9 yıl
Anandtech'in inceleme başlığı bile 5830'un pahalı olmasıyla başlıyor. Ati yöneticileri kartları incelemeye vermeden önce inceleyecek olanlara çıkan sonuçların ardından kartı kaçtan satmalarını söylemelerini de istemiş. Anandtech verdiği performansa göre kartın 200-220 dolar aralığında olması gerektiğini ama 200 dolar civarına inerse çok iyi bir fiyat olacağını yazmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sulo61gun 9 yıl

veleciraptor

Anandtech'in inceleme başlığı bile 5830'un pahalı olmasıyla başlıyor. Ati yöneticileri kartları incelemeye vermeden önce inceleyecek olanlara çıkan sonuçların ardından kartı kaçtan satmalarını söylemelerini de istemiş. Anandtech verdiği performansa göre kartın 200-220 dolar aralığında olması gerektiğini ama 200 dolar civarına inerse çok iyi bir fiyat olacağını yazmış

bence de ati bu performansa fiyatı revize edecektir başka yolu yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
bu kartında çok satacağı kesin.. çünkü 5770 ile 5850 arasında ciddi bir boşluk bulunuyordu.. şimdi o da kapandı... ana mevzu bahis konu olacak ekran karıt da geldi.. şimdiki tartışmaların yeni başrol oyuncusu olacağı kesin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 9 yıl
HD5830 u sadece HD4890 ın yerine degil , GTX275-HD4890 ve hatta GTX260 ın yerine konumlandırıyor , ati.
Sizin anlamadıgınız noktada bu , kart 4890 ı geçemiyor alınmaz ! Yok böyle mantık.

HD4890 - 385TL en ucuzu.
GTX275 - 480TL en ucuzu.
GTX260 - 350TL en ucuzu.

Bu kartların yanında 429TL (Benim düşündügüm fiyat ( 2 Hafta içinde 400TL olacak)). , Crysis de dahil GTX275 eşdeğer performansı , Dx11 politikası , eyefinity , kısaca yeni teknoloji olmasıyla satış yapacaktır muhakkak. Burada hedefe ulaşılıyor. Ama fiyatının daha yüksek olmaması gerekiyor tabiki. HD5770 ve bu kartın fiyatlarının yüksek oldugu dogru , oda satış politikasıdır. Bulundugun piyasada eger başka satıcı yoksa , sen elindekini çok daha fazlaya satarsın. Bu yüzden Nvidia saglam gelmeliki , piyasada adam gibi hareketlilik olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebehram 9 yıl
Cok para.Her ne kadar Ati kart kullansam da bana bile pahalı geldi.Nvidia insallah Fermi ile istedigini elde ederde bizde adam gibi fiyata yeni kart alabilelim.Bu fiyatlara hayatta yeni kart almam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DISTURBED 9 yıl
kartın performansı tatmin edici, fiyatıda zamanla oturacaktır ve alınabilirliği yükselicektir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
ati çıkarttıkca çıkarıyor maşallah 5890 ıda çıkarırsa seri tamamdır. sonra ver elini 6000, serisi. fermi çıkmadan:P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 9 yıl
HD5770 En Ucuz 325TL.
HD5850 En Ucuz 555TL.

Bulunabiliyor.

GTX 260 - 450TL.
GTX 275 - 500TL.
HD4890 - 380TL.

Bulunabiliyor.

HD 5830 un hedefleri kartlar altta yazdıklarım.
Bunların yerine konumlandırabilmesi için , kartı GTX260 fiyatına satması lazım.
425-475TL arasında konumlanması lazım modellerin.Bu şekilde fiyatlanacagı için performans olarak eski seri kadar tatmin edici olmasada hedefledigi yere rahat yerleşecektir. Kartın performansı bu fiyat çerçevesinde oldugu için bu seviyede zaten.
450TL fiyat olursa eger , yukarıda yazdıgım 3 kart yerine konumlanacaktır. ( Dx11 satış politikası - Eyefinity - Güç tüketimi ) Kartı alınabilir kılar , ferminin geliş durumuna göre oyunlar için 300-600TL lik kısımları kendine kilitlemiş olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
aman siz amd nize laf ettirmeyin günah heralde? şu kartın fiyatını savunmayın 4830 neyse bu akrtta dx11 için odur şunu anlayamıyorsanız buyrun 450 lira verin 5830 a... ayrıca ben işime ne gelirse onu alırım bir kart çıakr çıkmaz atlamam ve bazıları gibi körü körüne kart önermem. bu akrtı alıp almayacağımı zaman gösterir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxp94 9 yıl
fiyat boşluğunun doldurulması iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 9 yıl
rop düşmüş :( asla almam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26483 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, Ekran Kartı ve radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl WD My Passport Essential ES 1TB 2.5" video inceleme 9 yıl Raidmax'in fonksiyonel kasası Smilodon video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim