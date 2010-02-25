ATi Radeon HD 5830 çıktı

ATi Radeon HD 5800 serisini ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında tanıtan AMD, 6 aylık bir aradan sonra ürün gamına bir yeni model daha ekledi. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz ATi Radeon HD 5830 bugün yapılan resmi açıklamayla tanıtıldı. ATi Radeon HD 5770 ve 5850 modelleri arasında fiyat ve performans boşluğunu doldurmak üzere hazırlanan Radeon HD 5830, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alıyor.

Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri de 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni model, 1120x paralel işlem birimi, 56x doku ünitesi ve 16x ROP birimine sahip. Isıl güç tasarmı 175 Watt olarak belirlenen ekran kartı, daha yüksek çalışma frekansından ötürü performans noktasında daha yavaş olduğu Radeon HD 5850'den daha fazla güç çekiyor.

ATi Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinden farklı olarak AMD'nin herhangi bir tasarım sınırlaması getirmediği yeni model, ekran kartı üreticileri tarafından özelleştirilmiş tasarımlarla sunuluyor. AMD'nin grafik bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Matt Skynner yeni model ile ilgili açıklamasında, Radeon HD 5830 ile birlikte üst seviye performansı oyunculara daha alınabilir bir sekilde sunduklarını söyledi.

Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan aynı zamanda yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip olan ATi Radeon HD 5830, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini bünyesinde barındırıyor. Bugün itibariyle satışa sunulan ATi Radeon HD 5830, yurt dışında 239 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.