ATi Radeon HD 5830 çıktı

ATi Radeon HD 5800 serisini ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında tanıtan AMD, 6 aylık bir aradan sonra ürün gamına bir yeni model daha ekledi. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz ATi Radeon HD 5830 bugün yapılan resmi açıklamayla tanıtıldı. ATi Radeon HD 5770 ve 5850 modelleri arasında fiyat ve performans boşluğunu doldurmak üzere hazırlanan Radeon HD 5830, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alıyor.
Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri de 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni model, 1120x paralel işlem birimi, 56x doku ünitesi ve 16x ROP birimine sahip. Isıl güç tasarmı 175 Watt olarak belirlenen ekran kartı, daha yüksek çalışma frekansından ötürü performans noktasında daha yavaş olduğu Radeon HD 5850'den daha fazla güç çekiyor.
ATi Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinden farklı olarak AMD'nin herhangi bir tasarım sınırlaması getirmediği yeni model, ekran kartı üreticileri tarafından özelleştirilmiş tasarımlarla sunuluyor. AMD'nin grafik bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Matt Skynner yeni model ile ilgili açıklamasında, Radeon HD 5830 ile birlikte üst seviye performansı oyunculara daha alınabilir bir sekilde sunduklarını söyledi.
Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan aynı zamanda yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip olan ATi Radeon HD 5830, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini bünyesinde barındırıyor. Bugün itibariyle satışa sunulan ATi Radeon HD 5830, yurt dışında 239 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.
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HD5830 6+6 pinlik 2 güç girişine sahip.
Testlerini dogru buldugun Oc Club da kart iyi oc olmuş ve HD5850 ie neredeyse eşdeger performans vermiş.
Siteden siteye değişmiş testler kullanıcı incelemeleri alıcılar için en saglıklı rehber olacaktır.
Yakında dh de video incelemesi yayınlanacak zaten.
bence de ati bu performansa fiyatı revize edecektir başka yolu yok
Sizin anlamadıgınız noktada bu , kart 4890 ı geçemiyor alınmaz ! Yok böyle mantık.
HD4890 - 385TL en ucuzu.
GTX275 - 480TL en ucuzu.
GTX260 - 350TL en ucuzu.
Bu kartların yanında 429TL (Benim düşündügüm fiyat ( 2 Hafta içinde 400TL olacak)). , Crysis de dahil GTX275 eşdeğer performansı , Dx11 politikası , eyefinity , kısaca yeni teknoloji olmasıyla satış yapacaktır muhakkak. Burada hedefe ulaşılıyor. Ama fiyatının daha yüksek olmaması gerekiyor tabiki. HD5770 ve bu kartın fiyatlarının yüksek oldugu dogru , oda satış politikasıdır. Bulundugun piyasada eger başka satıcı yoksa , sen elindekini çok daha fazlaya satarsın. Bu yüzden Nvidia saglam gelmeliki , piyasada adam gibi hareketlilik olsun.
HD5850 En Ucuz 555TL.
Bulunabiliyor.
GTX 260 - 450TL.
GTX 275 - 500TL.
HD4890 - 380TL.
Bulunabiliyor.
HD 5830 un hedefleri kartlar altta yazdıklarım.
Bunların yerine konumlandırabilmesi için , kartı GTX260 fiyatına satması lazım.
425-475TL arasında konumlanması lazım modellerin.Bu şekilde fiyatlanacagı için performans olarak eski seri kadar tatmin edici olmasada hedefledigi yere rahat yerleşecektir. Kartın performansı bu fiyat çerçevesinde oldugu için bu seviyede zaten.
450TL fiyat olursa eger , yukarıda yazdıgım 3 kart yerine konumlanacaktır. ( Dx11 satış politikası - Eyefinity - Güç tüketimi ) Kartı alınabilir kılar , ferminin geliş durumuna göre oyunlar için 300-600TL lik kısımları kendine kilitlemiş olur.