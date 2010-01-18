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ATi Radeon HD 5830 için yeni lansman tarihi 5 Şubat

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,8b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5830 için yeni lansman tarihi 5 Şubat
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Yüksek performans segmentinde Radeon HD 5850, Radeon HD 5870 ve çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelleriyle pazarda olan AMD, daha önce Radeon HD 5830 modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Daha önce 29 Ocak olarak telaffuz edilen lansman tarihi gelen son bilgilere göre 5 Şubat olarak değiştirilmiş durumda. Cypress LE GPU'sunu kullanacağı belirtilen ATi Radeon HD 5830 için henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da 1280x paralel işlem birimiyle geleceği ve DirectX 10.1 performansının ATi Radeon HD 4890+ seviyesinde olacağı konuşuluyor.

Endüstri içerisindeki bazı kaynaklar, sahip olacağı fiyat/performans dengesiyle ATi Radeon HD 5830'u, uzun dönem DirectX 11 rekabetinde AMD'nin en güçlü silahı olarak tanımlıyorlar. Amerika lansman fiyatı 239$ olarak konuşulan ATi Radeon HD 5830 için bahsi geçen fiyatlandırma piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde yer alsa da özellikle Mart ayı ile birlikte, DirectX 11 destekli Nvidia çözümlerinin çıkmasına paralel olarak AMD'nin fiyatlarda indirime gideceği de söyleniyor.

1GB GDDR5 bellekle gelmesi ayrıca çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisini desteklemesi beklenen ATi Radeon HD 5830, tasarım olarak Radeon HD 5850 ve 5870 aynı çizgide yer alacak.


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Srandy 9 yıl
@sahafiec
Teşekkürler :)
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hellteam 9 yıl
İyi kart olacağı kesin de Türkiye de 5770 den ne kadar pahalı olacak Örneğin 5770 den %10 performanlı ve 100

tl pahalı olursa almaya degermi? .(Tabi performan testlerine de bi bakmak lazım)
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Srandy 9 yıl
Şuanda PC topluyorum içinde hd5770 ekran kartı var..Sizce bunu beklemelimiyim?
5770'ten ne gibi artıları var?
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mamad 9 yıl
Kartın gpu yapısı ve bellek veriyolu geniliği ile ilgili kesin bilgiler yok hâlâ. Şüphelerim devam ediyor. Kart 1280 adet güncel tümleşik akış işlemcisi ile hd4890'a benzer bir performans sunacak! Bu konu ilginç olur.



Çıkış tarihi ise bana hd5870 Eyefinity Edition ile birlikte sunulabileceği sinyalini veriyor. Belki de giriş seviyesi ekonomik kartlarla birlikte piyasaya sunulabilir. Böyle bir durumda Ati ürün gamını, Nvidia yeni seri kartlarının çıkışı hakkında herhangi bir tarih veremeden tamamlamış olur ki, bu da tarihi farkın boyut değiştirdiğinin kanıtı olur.
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CoreXXX 9 yıl
bu kart f/p kralı olur bence.
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ibonline 9 yıl
biri izine denk gelirse haber versin cidden sıkıldım
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_precious 9 yıl
bu urunu gumruksuz turkiyeye getirebilirsiniz, sadece tasima ucretiyle.
150 avroya kadar gumruk yok artik
bilgi icin www.postamerika.com
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ymetin 9 yıl
tam aradığım kart ama şimdi mesela birinde 4890 var bu kart çıknca sırf dx11 için 4890 ı yok pahasına satıp bide bi ton masraf edip bunu mu alcak, tam bi ikilem
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ibonline 9 yıl
daha ne zamana kadar bekleyecem şuan eski 3870 imi kullanıyorum fan sesi beynimi şişirdi cabuk Türkiyeye gelsede bitane kapsak vatan bilgisayardan 399 lira alacağım var öylece 5830 u beklemekteyim
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tahir40 9 yıl
nvidia kartları çıksın nisan ayında alırım bu kartı 300 liraya :D
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exerion 9 yıl
orta seviye veya daha alt icin alınabilir bir kart ozellikle benim icin 4770 den sonra bu karta gecicem herhalde
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Android1907 9 yıl
Ati 5000 serisinde Nokia gibi durmadan model çıkarıyor.Nokia'nın başına gelen Ati nin başına gelmez umarım.
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ProgreSsive aTTacK 9 yıl
Fx 5200 2600 Xt 4830 dan sonra bir kart alırsam sanırım bu olur ama fiyatı 200 250 arasına düşünce :)
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Father Torque 9 yıl

ProgreSsive aTTacK

Fx 5200 2600 Xt 4830 dan sonra bir kart alırsam sanırım bu olur ama fiyatı 200 250 arasına düşünce :)

Böylesi bir kartın fiyatı 200-250 arasına uzunca bir süre düşmez. O fiyat aralağına en yakın aday 5700 serisi bence.
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Mertcan. 9 yıl
Fiyat çok önemli bu kart için , en önemli kartlardan biri çünkü ATi piyasası adına , bakalım neler olacak ilerleyen günlerde , umarım Nvidia'ya pabuç bırakmazlar :D
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Source 9 yıl
Uzun bir süre rakibi olmayacağı için çok satacağını düşünüyorum bu kartın.
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