ATi Radeon HD 5830 için yeni lansman tarihi 5 Şubat

Tam Boyutta Gör

Yüksek performans segmentinde Radeon HD 5850, Radeon HD 5870 ve çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelleriyle pazarda olan AMD, daha önce Radeon HD 5830 modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Daha önce 29 Ocak olarak telaffuz edilen lansman tarihi gelen son bilgilere göre 5 Şubat olarak değiştirilmiş durumda. Cypress LE GPU'sunu kullanacağı belirtilen ATi Radeon HD 5830 için henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da 1280x paralel işlem birimiyle geleceği ve DirectX 10.1 performansının ATi Radeon HD 4890+ seviyesinde olacağı konuşuluyor.

Endüstri içerisindeki bazı kaynaklar, sahip olacağı fiyat/performans dengesiyle ATi Radeon HD 5830'u, uzun dönem DirectX 11 rekabetinde AMD'nin en güçlü silahı olarak tanımlıyorlar. Amerika lansman fiyatı 239$ olarak konuşulan ATi Radeon HD 5830 için bahsi geçen fiyatlandırma piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde yer alsa da özellikle Mart ayı ile birlikte, DirectX 11 destekli Nvidia çözümlerinin çıkmasına paralel olarak AMD'nin fiyatlarda indirime gideceği de söyleniyor.

1GB GDDR5 bellekle gelmesi ayrıca çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisini desteklemesi beklenen ATi Radeon HD 5830, tasarım olarak Radeon HD 5850 ve 5870 aynı çizgide yer alacak.