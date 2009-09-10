ATi Radeon HD 5850 ve 5870'in fiyatları açıklandı

Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartları olarak lans edilen Raden HD 5800 serisi için fiyat bilgileri de netleşiyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunn güç vereceği Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinde 1GB GDDR5 bellek kullanımının standart olacağı ancak Radeon HD 5870 modeli için firmanın 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip ikinci bir varyasyon daha tanıtacağı belirtiliyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre resmi satışına 22 Eylül ile birlikte başlanacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5870 modelinin 1GB GDDR5 bellekli versiyonunun 399$, 2GB GDDR5 belllekli versiyonun ise 449$ seviyesinden lanse edileceği, bir alt model olan Radeon HD 5850'nin ise en azından ilk etapta sadece 1GB GDDR5 bellek seçeneği ile 299$ seviyesinden satışa sunulacak.