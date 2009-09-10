ATi Radeon HD 5850 ve 5870'in fiyatları açıklandı

Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartları olarak lans edilen Raden HD 5800 serisi için fiyat bilgileri de netleşiyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunn güç vereceği Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinde 1GB GDDR5 bellek kullanımının standart olacağı ancak Radeon HD 5870 modeli için firmanın 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip ikinci bir varyasyon daha tanıtacağı belirtiliyor.
Elimize ulaşan bilgilere göre resmi satışına 22 Eylül ile birlikte başlanacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5870 modelinin 1GB GDDR5 bellekli versiyonunun 399$, 2GB GDDR5 belllekli versiyonun ise 449$ seviyesinden lanse edileceği, bir alt model olan Radeon HD 5850'nin ise en azından ilk etapta sadece 1GB GDDR5 bellek seçeneği ile 299$ seviyesinden satışa sunulacak.
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Ben yeni kart alacağım. Hangisi verdiğim paraya en iyisini bana verebilirse. :)
sadtneverdie kullanıcımızın babası fabrikator. Fabrikası ise nvidia ortaklıgında. Eh bu kisi bu nedenle böyle tahminlerde bulunuyor zannımca ^^ İsin esprisini bırakırsak:
Kart eski seriye göre 2 kat artısa sahip.
Performans tahmini olarak 2 kat artıcak
Tek kartta bunun olması cift gpu'lu olanlara nazaran daha büyük verim ve performans sagladıgı icin 4870x2 den iyi olması kuvvetle muhtemel ve gtx295 e yetismesi de olabilir.
40nm üretim verimliliği olayı ise biraz zaman sonra ve gt300 kartları sonrasında etkinleserek agresif bir fiyat kırma yarısına girdirecek ATI'yi
O nedenle simdi bu kartları almak anlamsız biraz. Bekleyen kasım'ı beklesin o zaman incelemelere baksın ve ATI alıcaksa fiyat indirimi yapılmısken alsın. Yok Nvidia ise o zaman direk almalı cünkü hd5870x2 icin su an tarih yok ve o kadar etki etmeyedebilir Nvidia'ya ;)
Şu akla hizmet;
Şimdi HD5870 = HD4870X2 değil mi? (Birim ve teknik özellik olarak)
GTX295 = 1,15xHD4870X2 değil mi?
HD4870X2 iki GPU nun tek PCB üzerinde CF yapılmasından ibaret bir kart olduğuna ve CF sistemin en kralının ortalama performans getirisi tek karta göre %80 i geçmeyeceğine göre. HD5870 = 1,25xHD4870X2 olur.
İşte buradan muadil olduğunu anlayabiliyoruz. Hatta bence HD5870 GTX 295'e ciddi fark atabilir.
ikinci olarak DX 10 da 4890 ı gecen ve/veya esıt dustugu durumlar olan 5850 i 5870 de en az %10-30 gececek ve DX10 da 4870X2 yi %40-50 gececektir, oncekı deneyımler ısıngında-bunlar biliyoruz,
fiyat yuksek tutulmus falan,
oyun oynamak luks denmiş,
oyle parası olan alıyor kartı e o zaman luks derken?
neyse gozlerimiz gemide, son soz orda...
Yani şurdaki kesin bilginizin kaynağı nedir? Şaka gibisin yav. Kart performans bazında atiyi geçecek ve nvidia daha mı düşük fiyata satacak? Nvidia ne zaman böyle bir kıyak yapmış ki şimdi yapsın? Akıl var mantık var.. Sen buna bu konuda hata gözüyle bakarsın yarın başka bi konuda başka bir gözle bakarsın.
Hiç de değil. nVidia'nın çıkarmasına daha 3-5 ay var. ATI ilk satışları yapacağı için mantıklı olarak yüksek vermiş fiyatları. nVidia kartları çıkardığında düşecektir elbet
niye tabii ki nvidia tamamen tercih meselesi
hangi iki kart ayni fiyatta ama bunu soylememissiniz ?kartin su anda tek muadili GTX295 gibi duruyor sizde bundan mi bahsediyorsunuz ? biri 299 euro digeri ise 499 euro aradaki fark bu olacak