Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 5850 ve 5870'in fiyatları açıklandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
54,8b
1
94
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartları olarak lans edilen Raden HD 5800 serisi için fiyat bilgileri de netleşiyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunn güç vereceği Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinde 1GB GDDR5 bellek kullanımının standart olacağı ancak Radeon HD 5870 modeli için firmanın 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip ikinci bir varyasyon daha tanıtacağı belirtiliyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre resmi satışına 22 Eylül ile birlikte başlanacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5870 modelinin 1GB GDDR5 bellekli versiyonunun 399$, 2GB GDDR5 belllekli versiyonun ise 449$ seviyesinden lanse edileceği, bir alt model olan Radeon HD 5850'nin ise en azından ilk etapta sadece 1GB GDDR5 bellek seçeneği ile 299$ seviyesinden satışa sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LoRd_67 10 yıl
ben valla teknolojiyi 1-2 sene sonradan takip ediyorum (bana göre en iyisi bi şimdi dx10 ların fiyatı baya bi düşer ben o saman yaklascam gtx275lere)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 10 yıl
7 ghz GDDR5 piyasada yok mu? Onu neden kullanmadılar. 5890'a mı saklıyorlar yoksa. Bu arada 1600 paralel işlemci deniyor.Shader clock hızları hakkında bir bilgi yok. Nvidia burada Atiyi tokatlıyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 10 yıl
DelyMaymun cok güzel bir hesapla kısaca anlatmıs ve bu bir gercek yani.İleride gelicek sürücüler umarım bu olaya destek verir ve de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dstk 10 yıl
NVidia fiyatları aşağı çekerse AMD-ATI çok zorlanır. En başta beklentileride yükseltti. Gözlerinize inanamayacaksınız diyerek. Kağıt üzerinde Gözlere inanamayacak bişe yok ama testlerde göreceğiz gerçekten öylemi olacak.
Ben yeni kart alacağım. Hangisi verdiğim paraya en iyisini bana verebilirse. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 10 yıl
demedim mi burdan kan çıkar diye :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaansen32 10 yıl
512 MB tarih oluyor galba hiç bunula ilgili bir bilgi yokta ondan dedim ama nvidia yine 790 800 mb gibi abuk subuk miktarlarla uğraşır ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 10 yıl
Hökela fark etmedin mi acaba :?:
sadtneverdie kullanıcımızın babası fabrikator. Fabrikası ise nvidia ortaklıgında. Eh bu kisi bu nedenle böyle tahminlerde bulunuyor zannımca ^^ İsin esprisini bırakırsak:
Kart eski seriye göre 2 kat artısa sahip.
Performans tahmini olarak 2 kat artıcak
Tek kartta bunun olması cift gpu'lu olanlara nazaran daha büyük verim ve performans sagladıgı icin 4870x2 den iyi olması kuvvetle muhtemel ve gtx295 e yetismesi de olabilir.
40nm üretim verimliliği olayı ise biraz zaman sonra ve gt300 kartları sonrasında etkinleserek agresif bir fiyat kırma yarısına girdirecek ATI'yi
O nedenle simdi bu kartları almak anlamsız biraz. Bekleyen kasım'ı beklesin o zaman incelemelere baksın ve ATI alıcaksa fiyat indirimi yapılmısken alsın. Yok Nvidia ise o zaman direk almalı cünkü hd5870x2 icin su an tarih yok ve o kadar etki etmeyedebilir Nvidia'ya ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 10 yıl
hangi akla hizmet muadili gtx295 tir dediğini merak ettim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 10 yıl

sadtneverdie

hangi akla hizmet muadili gtx295 tir dediğini merak ettim?


Şu akla hizmet;

Şimdi HD5870 = HD4870X2 değil mi? (Birim ve teknik özellik olarak)
GTX295 = 1,15xHD4870X2 değil mi?

HD4870X2 iki GPU nun tek PCB üzerinde CF yapılmasından ibaret bir kart olduğuna ve CF sistemin en kralının ortalama performans getirisi tek karta göre %80 i geçmeyeceğine göre. HD5870 = 1,25xHD4870X2 olur.

İşte buradan muadil olduğunu anlayabiliyoruz. Hatta bence HD5870 GTX 295'e ciddi fark atabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 10 yıl
4890 performansda 5850 e denk olma ıhtımalı denmış ,DX10 da olması muhtemel ki, biri DX11 oldugu ıcın avantajda, ikilemde kalan son kulanıcı perf. yakın ama bıri DX11 digeri 10 demeli !,
ikinci olarak DX 10 da 4890 ı gecen ve/veya esıt dustugu durumlar olan 5850 i 5870 de en az %10-30 gececek ve DX10 da 4870X2 yi %40-50 gececektir, oncekı deneyımler ısıngında-bunlar biliyoruz,
fiyat yuksek tutulmus falan,
oyun oynamak luks denmiş,
oyle parası olan alıyor kartı e o zaman luks derken?
neyse gozlerimiz gemide, son soz orda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sulo61gun 10 yıl
8800 ultra piyasaya girdiğinde uzun süre 1000$ dan satılmıştı ki bunu atinin uzun süre ortada gözükmemesini değerlendirerek yapmıştı.bu fiyatlar pahalı ise nvidianınkiler ne olur acaba
.bence yeni nesil kart olarak son derece normal fiyatlardan piyasaya girecek kartlar.tabi bunu 5870 in en az gtx295 ayarında olduğunu varsayarak söylüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 10 yıl
sadtneverdie derdin ne kardeşim kartın performansı hakkında tek bir link mevcut değil bir ona laf yetiştiriyorn bir buna. Nerede AMD ati ile ilgili bir haber var altında paso senin negatif yorumların var nerde intel nvdia ile ilgili haber var altında yağlı yorumların var.

sadtneverdie
TÜRK@
ati fiyatlar konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı.
şimdi gt300 ler 600 dolardan girer artık piyasaya

eskidendi o nvidia aynı hatayı tekrarlamaz düşük fiyatla satmazsa sadece fanatıklerın alacagını ogrenmıstır.


Yani şurdaki kesin bilginizin kaynağı nedir? Şaka gibisin yav. Kart performans bazında atiyi geçecek ve nvidia daha mı düşük fiyata satacak? Nvidia ne zaman böyle bir kıyak yapmış ki şimdi yapsın? Akıl var mantık var.. Sen buna bu konuda hata gözüyle bakarsın yarın başka bi konuda başka bir gözle bakarsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
Ati Nvidia ya Özendi galiba.. ama çok yanlış yolda. aynı seviyede 2 kart aynı fiyatta ati mi nvidiamı alırsınız? tabiki nvidia.. aklını başına alır umarım ati
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl

IhtiyarDelikanli

Ati Nvidia ya Özendi galiba.. ama çok yanlış yolda. aynı seviyede 2 kart aynı fiyatta ati mi nvidiamı alırsınız? tabiki nvidia.. aklını başına alır umarım ati

Hiç de değil. nVidia'nın çıkarmasına daha 3-5 ay var. ATI ilk satışları yapacağı için mantıklı olarak yüksek vermiş fiyatları. nVidia kartları çıkardığında düşecektir elbet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 10 yıl

IhtiyarDelikanli

Ati Nvidia ya Özendi galiba.. ama çok yanlış yolda. aynı seviyede 2 kart aynı fiyatta ati mi nvidiamı alırsınız? tabiki nvidia.. aklını başına alır umarım ati

niye tabii ki nvidia
tamamen tercih meselesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark_town 10 yıl

IhtiyarDelikanli

Ati Nvidia ya Özendi galiba.. ama çok yanlış yolda. aynı seviyede 2 kart aynı fiyatta ati mi nvidiamı alırsınız? tabiki nvidia.. aklını başına alır umarım ati


hangi iki kart ayni fiyatta ama bunu soylememissiniz ?kartin su anda tek muadili GTX295 gibi duruyor sizde bundan mi bahsediyorsunuz ? biri 299 euro digeri ise 499 euro aradaki fark bu olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
54815 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, fiyat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim