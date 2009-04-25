ATi Radeon HD 5870, 1200x paralel işlem birimiyle mi geliyor?

Ekran kartı üreticileri arasındaki gerilimi yüksek mücadelede yılın ikinci yarısı ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. 40nm üretim teknolojisine geçiş arefesindeki AMD-ATi ve Nvidia, yazılım devi Microsoft'un Windows 7 ile birlikte duyurmayı planladığı DirectX 11 API'sine destek veren yeni GPU'larını kullanıma sunacaklar. Damalı bayrağı ilk gören üretici olma hedefiyle yeni nesil grafik işlem birimleri üzerinde yoğun mesai harcayan iki dev ismin çalışmalarına yönelik bilgiler gelmeye devam ediyor. Nvidia'nın yeni nesil GT300 GPU'sundan sonra AMD-ATi'nin RV870 kod adlı grafik işlem birimine yönelik te bazı yeni detaylar gün ışığına çıkmaya başladı.

Radeon HD 2000 ve 3000 serisinin yüksek performanslı modelleriyle rakibi Nvidia'nın aynı segmentteki çözümlerine kafa tutmakta zorlanan AMD-ATi, geçtiğimiz sene duyurduğu Radeon HD 4800 serisi ile birlikte yeniden potaya girmeyi başarmış ve özellikle fiyat/performans noktasındaki iddiası ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. 55nm üretim teknolojisinin avantajlarını sonuna kadar değerlendiren ve dünyanın TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunabilen ilk ekran kartlarını rekabetçi bir fiyat seviyesinden pazara sunan firma, yaz aylarında duyurduğu çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 GPU modeliyle de 5 ay boyunca zirvede kalmayı başarmıştı.

. RV670 RV770 RV870 Üretim tekn. 55nm 55nm 40nm Paralel İşlemci 320 800 1200 TMU 16 40 48 ROP 16 16 32 DirectX 10 10.1 11 Lansman Kasım. 07 Haziran. 08 Temmuz.09

RV770 GPU'su ile takip edilen strateji ve elde edilen satış başarısıyla birlikte gözler firmanın RV870 kod adını taşıyan ve RV770'in yerini alması beklenen yeni GPU'ya çevrilmiş durumda. Önümüzdeki hafta anons edilmesi beklenen Radeon HD 4770 modeliyle masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dünyanın ilk ekran kartını duyurmayı planlayan AMD-ATi, benzer bir başarıyı DirectX 11 destekli GPU'ların pazara sürülüşünde de tekrarlamayı hedefliyor. Firmanın tepe yöneticisi (CEO) geçtiğimiz günlerde analistlerle gerçekleştirdiği konferans görüşmesinde, gelen bir soru üzerine DirectX 11 destekli GPU'ları yılın ikinci yarısında duyuracaklarını açıklamıştı.

AMD-ATi'nin üzerinde uzunca bir süredir çalıştığı RV870 GPU'su ile ilgili olarak şu an için açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmasa da yeni GPU'nun 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağına, DirectX 11 desteği sunacağına ve GDDR5 teknolojisi ile destekleneceğine kesin gözüyle bakılıyor. Peki yeni GPU için üzerinde durulan olası özelliklere neler? ATi-News sitesi tarafından yayımlanan son bilgilere göre RV870, 1200x paralel işlem birimine sahip olacak. 800x paralel işlem birimiyle donatılan RV770'den farklı olarak RV870 GPU'sunda 100x paralel işlemcili (20x 5D ünitesi)12 SIMD grubu bulunacak ayrıca ROP sayısının da 16'dan 32'ye çıkartılacağı iddia ediliyor.

Tam Boyutta Gör

RV870'in teknik özelliklerine yönelik bir diğer önemli detay ise 48x TMU birimiyle geleceği yönündeki iddialar. Görünüşe göre AMD-ATi, ROP, TMU ve paralel işlem birimlerinde artışa giderek DirectX 11 ile birlikte artacak performans talebini karşılamaya çalışacak gibi görünüyor. Öte yandan bahsi geçen özelliklerle RV870'in transistöre canavarı GPU'lardan biri olacağı ve zar boyutunda da artış yaşanabileceği bildiriliyor. 32x ROP birimiyle tek vuruşta 32 piksel çıkışı sağlayacağı belirtilen RV870'in 256-bit bellek veri yolu desteği sunacağı dile getiriliyor. Ayrıca 900MHz'de çalışacağı belirtilen RV870 GPU'suna 4400MHz'de çalışan GDDR5 belleklerin eşlik edeceği ifade ediliyor.

Aralarında Radeon HD 5850, 5850 X2, 5870 ve 5870 X2 olmak üzere ilk etapta dört farklı modele güç vereceği söylenen RV870'de bellek bantgenişliği'nin modeline göre 2x 147.2GB/sn'ye kadar (Radeon HD 5870 X2) ulaşabileceği iddia ediliyor. İşlem gücünün de yine modeline göre 4.56 TeraFLOP'a ulaşabileceği söyleniyor. Tasarım çalışmalarının Haziran ayı içerisinde tamamlanabileceği ve Temmuz ayı içerisinde harcimli üretiminin başlayacabileceği iddia edilen DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunun teknik özelliklerine yönelik olarak henüz AMD-ATi cephesinden bir doğrulama gelmediğini de belirtelim. Bu arada Nvidia GT300 için ifade edilen lansman tarihinin son çeyrek olduğunu da belirtelim.

Kaynaklar: Hardware-Infos - Bright side of news - ATi-Forum