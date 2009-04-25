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ATi Radeon HD 5870, 1200x paralel işlem birimiyle mi geliyor?

Merakla beklenen ATi RV870 GPU'sunun Temmuz ayında hazır olacağı ve 1200x paralel işlem birimiyle geleceği iddia ediliyor. İşte son detaylar...
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
1
115
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticileri arasındaki gerilimi yüksek mücadelede yılın ikinci yarısı ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. 40nm üretim teknolojisine geçiş arefesindeki AMD-ATi ve Nvidia, yazılım devi Microsoft'un Windows 7 ile birlikte duyurmayı planladığı DirectX 11 API'sine destek veren yeni GPU'larını kullanıma sunacaklar. Damalı bayrağı ilk gören üretici olma hedefiyle yeni nesil grafik işlem birimleri üzerinde yoğun mesai harcayan iki dev ismin çalışmalarına yönelik bilgiler gelmeye devam ediyor. Nvidia'nın yeni nesil GT300 GPU'sundan sonra AMD-ATi'nin RV870 kod adlı grafik işlem birimine yönelik te bazı yeni detaylar gün ışığına çıkmaya başladı.

Radeon HD 2000 ve 3000 serisinin yüksek performanslı modelleriyle rakibi Nvidia'nın aynı segmentteki çözümlerine kafa tutmakta zorlanan AMD-ATi, geçtiğimiz sene duyurduğu Radeon HD 4800 serisi ile birlikte yeniden potaya girmeyi başarmış ve özellikle fiyat/performans noktasındaki iddiası ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. 55nm üretim teknolojisinin avantajlarını sonuna kadar değerlendiren ve dünyanın TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunabilen ilk ekran kartlarını rekabetçi bir fiyat seviyesinden pazara sunan firma, yaz aylarında duyurduğu çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 GPU modeliyle de 5 ay boyunca zirvede kalmayı başarmıştı.

.
RV670
RV770
RV870
Üretim tekn.
55nm
55nm
40nm
Paralel İşlemci
320
800
1200
TMU
16
40
48
ROP
16
16
32
DirectX
10
10.1
11
Lansman
Kasım. 07
Haziran. 08
Temmuz.09

RV770 GPU'su ile takip edilen strateji ve elde edilen satış başarısıyla birlikte gözler firmanın RV870 kod adını taşıyan ve RV770'in yerini alması beklenen yeni GPU'ya çevrilmiş durumda. Önümüzdeki hafta anons edilmesi beklenen Radeon HD 4770 modeliyle masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dünyanın ilk ekran kartını duyurmayı planlayan AMD-ATi, benzer bir başarıyı DirectX 11 destekli GPU'ların pazara sürülüşünde de tekrarlamayı hedefliyor. Firmanın tepe yöneticisi (CEO) geçtiğimiz günlerde analistlerle gerçekleştirdiği konferans görüşmesinde, gelen bir soru üzerine DirectX 11 destekli GPU'ları yılın ikinci yarısında duyuracaklarını açıklamıştı.

AMD-ATi'nin üzerinde uzunca bir süredir çalıştığı RV870 GPU'su ile ilgili olarak şu an için açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmasa da yeni GPU'nun 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağına, DirectX 11 desteği sunacağına ve GDDR5 teknolojisi ile destekleneceğine kesin gözüyle bakılıyor. Peki yeni GPU için üzerinde durulan olası özelliklere neler? ATi-News sitesi tarafından yayımlanan son bilgilere göre RV870, 1200x paralel işlem birimine sahip olacak. 800x paralel işlem birimiyle donatılan RV770'den farklı olarak RV870 GPU'sunda 100x paralel işlemcili (20x 5D ünitesi)12 SIMD grubu bulunacak ayrıca ROP sayısının da 16'dan 32'ye çıkartılacağı iddia ediliyor.

ATi Radeon HD 5870, 1200x paralel işlem birimiyle mi geliyor?
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RV870'in teknik özelliklerine yönelik bir diğer önemli detay ise 48x TMU birimiyle geleceği yönündeki iddialar. Görünüşe göre AMD-ATi, ROP, TMU ve paralel işlem birimlerinde artışa giderek DirectX 11 ile birlikte artacak performans talebini karşılamaya çalışacak gibi görünüyor. Öte yandan bahsi geçen özelliklerle RV870'in transistöre canavarı GPU'lardan biri olacağı ve zar boyutunda da artış yaşanabileceği bildiriliyor. 32x ROP birimiyle tek vuruşta 32 piksel çıkışı sağlayacağı belirtilen RV870'in 256-bit bellek veri yolu desteği sunacağı dile getiriliyor. Ayrıca 900MHz'de çalışacağı belirtilen RV870 GPU'suna 4400MHz'de çalışan GDDR5 belleklerin eşlik edeceği ifade ediliyor.

Aralarında Radeon HD 5850, 5850 X2, 5870 ve 5870 X2 olmak üzere ilk etapta dört farklı modele güç vereceği söylenen RV870'de bellek bantgenişliği'nin modeline göre 2x 147.2GB/sn'ye kadar (Radeon HD 5870 X2) ulaşabileceği iddia ediliyor. İşlem gücünün de yine modeline göre 4.56 TeraFLOP'a ulaşabileceği söyleniyor. Tasarım çalışmalarının Haziran ayı içerisinde tamamlanabileceği ve Temmuz ayı içerisinde harcimli üretiminin başlayacabileceği iddia edilen DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunun teknik özelliklerine yönelik olarak henüz AMD-ATi cephesinden bir doğrulama gelmediğini de belirtelim. Bu arada Nvidia GT300 için ifade edilen lansman tarihinin son çeyrek olduğunu da belirtelim.

Kaynaklar: Hardware-Infos - Bright side of news - ATi-Forum


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memanet 10 yıl
işlem gücü 4 teraflopu geçmiş benim haberim yok desenize ps3 ü bile geride bırakmış ati bu arada ps3 teki işlem gücü yanlış hatırlamıyosam 3.2 tf tu hepimize hayırlı uğurlu olsun.
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pes-1907 10 yıl
ndiva parası olan için güzel bence ...

parası olmayanlar tabi ati diyecektir fiyatta nerdeyse iki katı oluyo!

bir ndiva alacagıma iki tane ati alıp crossfire yaparım ndiva yada farkımı atarım bu kadar..
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kaptan666 10 yıl
Eğer tarih tekerrürden ibaret ise; 5xxx serisi ile tek gpu ile dc10 oyunarını adam gibi oynamaya başlarız ancak yeni çıkan dx11 oyunlarında 30 fps yi aşamayız. Dolayısı ile 6xxx'i beklemek lazım dx11 oyunları adam gibi oynayabilmek için.
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: kaptan666

Eğer tarih tekerrürden ibaret ise; 5xxx serisi ile tek gpu ile dc10 oyunarını adam gibi oynamaya başlarız ancak yeni çıkan dx11 oyunlarında 30 fps yi aşamayız. Dolayısı ile 6xxx'i beklemek lazım dx11 oyunları adam gibi oynayabilmek için.

dx12 çıkacak ve hd6xxx gene 30 fpsyi geçemeyecek
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4L1 10 yıl
4850 iceq4 turbo bile fazla geliyor bana ilk önce büyük bir monitör almam lazım :D bunlara geçmem için
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alito 10 yıl
2000x paralel işlemciyle gelecek. ati herzaman yeni dönem kartlarında işlemci sayısını 2.5 katı uygular buna dayanarak diyorumki hd5800 serisinde 2000x paralel işlemci, x2 lerinde de 4000x paralel işlemci olacak. hiç zırzır etmeyin biraz tadını çıkarayım hayalimin. en azından atinin 2.5 kat prensibi ile mantıklı görünüyor. zıhıhıhahaha :)))
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atilgan26 10 yıl
5870 2,16 TFLOP - 2009
6870 4,78 TFLOP - 2010
7870 11,4 TFLOP - 2011
8870 28,6 TFLOP - 2012 muhtemelen 22nm 4 veya 8 çekirdekli
ati için muhtemel gelecek bu şekilde olabilir. kasalar küçüleceğine dahada büyüyecektir. 2050 leri düşünmeyi düşünmek bile zor.
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: atilgan26

5870 2,16 TFLOP - 2009
6870 4,78 TFLOP - 2010
7870 11,4 TFLOP - 2011
8870 28,6 TFLOP - 2012 muhtemelen 22nm 4 veya 8 çekirdekli

ati için muhtemel gelecek bu şekilde olabilir. kasalar küçüleceğine dahada büyüyecektir. 2050 leri düşünmeyi düşünmek bile zor.

Her iki firma içinde 2009'da üretilen modellerde fazla bir değişiklik yapılmadan 2010 ortalarında 32nm üretilir diye tahmin ediyorum 2011'de tsmc 22nm'ye geçiyor ama bu süreçte bile 28 teraflop hayal olur ancak
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Arphenion 10 yıl
2.16 teraflop mu, yok artık daha neler !!
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Pandemic 10 yıl
1400 le gelecek...
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Batuist 10 yıl
Ati yine sağlam gelecek gibi görünüyor..
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K58 10 yıl
Benim 1950 proyu değiştirme zamanı gelmişte geçmiş anlaşılan
,emektar az işimi görmedi...
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The Force 10 yıl
Acaba bu kartlarla 4850ler Crossfire yapılabilecek mi ben bunu merak ediyorum.
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Cool Boy 10 yıl
Gelsin de testleri bir bir görelim. Ondan sonra konuşuruz
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gordon01 10 yıl
bu sefer nvidia ipi göğüsleyeceğini tahmin ediyorum; danışıklı dövüş al gülüm ver gülüm :)
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