ATi Radeon HD 5870 1250MHz'e çıkartıldı, dünya rekoru geldi!

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Endüstrinin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı unvanını ele geçiren ATi Radeon HD 5870 ile rekor haberleri de gelmeye başladı. Sunduğu yüksek performansla dikkat çekmeyi başaran, endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı Radeon HD 5870 ile Sıvı Azot kullanılarak 3DMark Vantage Extreme'de üzerinde yapılan yeni bir çalışmada tek GPU dünya rekoru kırıldı, işte detaylar.

AMD OverDrive uygulamasının arkasındaki isim olan profesyonel hız aşırtmacı Sami Makkinen tarafından yapılan çalışmada 3DMark Vantage Extreme'de elde edilen X11364 puan ile tek GPU dünya rekoru kırılmış oldu. Yapılan çalışma kapsamında Sıvı Azot ile soğutulan ATi Radeon HD 5870'in grafik işlemcisi 1250MHz'e, bellekleri ise 5560MHz'e çıkartılarak rekor sonuca ulaşıldığı belirtildi.

Sıvı Azot ile -45 derecede çalıştırılan HD 5870 modelinin rekor kırdığı sisteme hava soğutma ile 4GHz'de çalışan Phenom II işlemcisinin güç verdiği belirtiliyor. AMD'ye yakın kaynaklar 6GHz'in üzerinde çalışan Phenom II işlemcisiyle yapılacak yeni denemelerde 1000-2000 puan arasında daha yüksek puan alınabileceğini belirtirken HD 5870'in üçlü kurulumda X22703 skorunu elde ettiğini belirtelim.

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