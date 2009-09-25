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ATi Radeon HD 5870 1250MHz'e çıkartıldı, dünya rekoru geldi!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,2b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870 1250MHz'e çıkartıldı, dünya rekoru geldi!
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Endüstrinin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı unvanını ele geçiren ATi Radeon HD 5870 ile rekor haberleri de gelmeye başladı. Sunduğu yüksek performansla dikkat çekmeyi başaran, endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı Radeon HD 5870 ile Sıvı Azot kullanılarak 3DMark Vantage Extreme'de üzerinde yapılan yeni bir çalışmada tek GPU dünya rekoru kırıldı, işte detaylar.

AMD OverDrive uygulamasının arkasındaki isim olan profesyonel hız aşırtmacı Sami Makkinen tarafından yapılan çalışmada 3DMark Vantage Extreme'de elde edilen X11364 puan ile tek GPU dünya rekoru kırılmış oldu. Yapılan çalışma kapsamında Sıvı Azot ile soğutulan ATi Radeon HD 5870'in grafik işlemcisi 1250MHz'e, bellekleri ise 5560MHz'e çıkartılarak rekor sonuca ulaşıldığı belirtildi.

Sıvı Azot ile -45 derecede çalıştırılan HD 5870 modelinin rekor kırdığı sisteme hava soğutma ile 4GHz'de çalışan Phenom II işlemcisinin güç verdiği belirtiliyor. AMD'ye yakın kaynaklar 6GHz'in üzerinde çalışan Phenom II işlemcisiyle yapılacak yeni denemelerde 1000-2000 puan arasında daha yüksek puan alınabileceğini belirtirken HD 5870'in üçlü kurulumda X22703 skorunu elde ettiğini belirtelim.

ATi Radeon HD 5870 1250MHz'e çıkartıldı, dünya rekoru geldi!
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yekoo 10 yıl
kimse oc potansiyeli yok demediki tam tersi 4800 serisinden sonra dahada oc ye yatkın gpular üretmeye çalışacağı belliydi. he ama diyen varsa harbi odunmuş afedersiniz..
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IgorStravinsky 10 yıl
StreamRolleR

bende xfx t shirt şapka ve anahtarlık var kolye yaptım tabi


AMD Quadfather t-shirt'ünü çok istiyodum bulamadım gitti ya
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koxp94 10 yıl
şu t-shirtten bende de olsaa
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IgorStravinsky 10 yıl
Aslında AMD-Intel kâr maksadında değilde insanları sevindirmek anlamında t-shirt satsalar hiç fena olmaz. Böyle cüzdan, saat filan satılsa mesela. Tabiki kâr edilir fakat çok değil tabi
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KANUNI61 10 yıl

CoreXXX
25.09.2009 Saat: 15:40
admin yanındaki içki ney onu merak ettim, kafayı bulup o.c mi yapıolar ne, bu amerikalılar çılgın yani olabilir:)))
evt sıvı azot icim oc yapıyorlar :)))
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FİT GYM 10 yıl
Püfff
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JrMaster 10 yıl
400mhz artış güzel değerler yakalamışlar
850den 1250 ye baya fark olmuş 400mhz gpu için azımsanmıycak bi değer...
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CiNDeRMooN_35 10 yıl
Yuh -45 derece :OOO
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CoreXXX 10 yıl
admin yanındaki içki ney onu merak ettim, kafayı bulup o.c mi yapıolar ne, bu amerikalılar çılgın yani olabilir:)))
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musandia 10 yıl
Adamın tişörtü iyimiş
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QsquR 10 yıl
gerek yoq intele ,dünya rekorunu full amd parçalardan oluşan platform bi çok kez kirdi sorun olucağını sanmam
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DISTURBED 10 yıl
oc olmuyor diyenlere kapak olsun bu
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sadtneverdie 10 yıl
amd yakında kafayı sıyırır :D
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mav1li 10 yıl
İşlemci 4ghz denmiş fakat üzerinde ln2 blok gözüküyor.
Core i7 işlemci ile o puanlar uçar gider.
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Nm1 10 yıl

mav1li

İşlemci 4ghz denmiş fakat üzerinde ln2 blok gözüküyor.

Core i7 işlemci ile o puanlar uçar gider.



Amd intel in bedava reklamını yapmış olur o zaman da. Hani kendi kuyusunu kazmış gibi olur.
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