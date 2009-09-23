ATi Radeon HD 5870 satışa sunuldu fakat...

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AMD endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı olarak Radeon HD 5870 modelini bugün kullanıma sundu. Ancak elimize ulaşan bilgilere göre Radeon HD 5870'i bulabilmek şu an için neredeyse imkansız gibi. Son derece az miktarda dağıtılan Radeon HD 5870 için önümüzdeki hafta içerisinde adet sayısınını arttırılması beklenirken, kartın gerçek anlamda yaygınlaşması ise Ekim ayını bulacak gibi görünüyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 5870, 256-bit bellek veri yolu desteğini ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, 2.72 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücü ve Eyefinity teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Nvidia'dan aldığımız bilgilere göreyse GT300 tabanlı GeForce 300 serisi için hazırlıklarda sona geliniyor. Firma, yeni nesil ekran kartları için herhangi bir "paper/soft launch" yapmayacaklarını ve lanse edildiği gün itibariyle tüm satış noktalarında yaygın olarak bulunabilecek GeForce 300 serisinin endüstrinin DirectX 11 destekli en hızlı ekran kartlartını içereceğini iddia ediyor.