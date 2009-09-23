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ATi Radeon HD 5870 satışa sunuldu fakat...

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870 satışa sunuldu fakat...
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AMD endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı olarak Radeon HD 5870 modelini bugün kullanıma sundu. Ancak elimize ulaşan bilgilere göre Radeon HD 5870'i bulabilmek şu an için neredeyse imkansız gibi. Son derece az miktarda dağıtılan Radeon HD 5870 için önümüzdeki hafta içerisinde adet sayısınını arttırılması beklenirken, kartın gerçek anlamda yaygınlaşması ise Ekim ayını bulacak gibi görünüyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 5870, 256-bit bellek veri yolu desteğini ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, 2.72 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücü ve Eyefinity teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Nvidia'dan aldığımız bilgilere göreyse GT300 tabanlı GeForce 300 serisi için hazırlıklarda sona geliniyor. Firma, yeni nesil ekran kartları için herhangi bir "paper/soft launch" yapmayacaklarını ve lanse edildiği gün itibariyle tüm satış noktalarında yaygın olarak bulunabilecek GeForce 300 serisinin endüstrinin DirectX 11 destekli en hızlı ekran kartlartını içereceğini iddia ediyor.


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omkkio 10 yıl
NVIDIA GT300 ü TSMC'nin 40 nm bantlarından verimli olarak çıkarsın ben burdan söz veriyorum fiyat performans geyine girmeden 2 tane alacağım. GT300'ün çekirdek alanı kaç cm2(mm2 demiyorum artık NVIDIA çekirdeklerinden sıfır attım daha kolay oluyo söylemesi:) olacak acaba? 300 mm lik waferlardan kaç tane GT300 çıkaracakta hacimli sürecek piyasaya? Yemeyin bizi hocam o işler o kadar basit değil. İlk GT300 waferlarının %2 verimli çıktığını hepimiz biliyoruz. Muhtemelen bir revizyon daha atlaması gerecek Nvidia'nın. Bu arada aklıma gelen bir opsiyonda GT200b yi Dx11 destekli yapıp 200 dolardan piyasaya salabilir.
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eric13 10 yıl
ati 5870 ü yetiştiremiyor ki ne zamandan beri hazır model nvidia daha yeni bitirip yaygın olarak satabilecek haha insan atarken biraz destekli atar
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OverClocK1ng 10 yıl
İyi de Kasıma daha 1.5 ay var. Hadi o zaman meraklarını giderdilerse sürsünler piyasaya madem hazırsa GT300...
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StreamRolleR 10 yıl
hadi bakalım dilimde tuy bitti gtx 285 ler ucuzlasın artık
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@nano@ 10 yıl
@SK1P60! RequeM nerden biliyosun devam ettiğini herade sizin yan dükkan TSMC
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F.@.T.İ.H 10 yıl

StreamRolleR

hadi bakalım dilimde tuy bitti gtx 285 ler ucuzlasın artık


250 usd nin altında gtx285 isityoruz..
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Zimmerit 10 yıl
TSMC deki hacimli üretim sorunları devam ediyor 40nm bir türlü yonga yapamıyor adamlar AMD nin yakında kendi üretim tesisleri olacak Atic fabrikaları hazır olsa 22nm işlemci yapıcaklarda sisteim oturması biraz zaman alacak gibi.
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@nano@ 10 yıl
işte bu ne dedim kart ellerindehazır sadece hd5870 in neler yapabileceğini merak ediyorlardı
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