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ATi Radeon HD 5870'nin GPU hızı 1380MHz'e çıkartıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,4b
1
60
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870 @1380MHz - Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

ATi Radeon HD 4890 modeli için hazırladığı RV790 GPU'su ile birlikte ilk defa GPU'ların hız aşırtma başarımına değinmeye başlayan AMD, o günden bu yana hemen her yeni modelinde 1GHz GPU hızına ulaşılabileceğini belirtiyor. ATi Radeon HD 5870 ve 5970 modelleri için de uygun şartlar altında 1GHz GPU hızının görülebileceğine dikkat çeken AMD, DirectX 11 destekli yeni modellerinin yüksek hız aşırtma başarımına sahip olduğunu belirtmiş, Donanimhaber.com olarak biz de yaptığıız testlerde çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle 1GHz GPU hızına ulaşmayı başarmıştık.

Ancak 1GHz GPU hızı kimi profesyoneller için zor bir hedef değil gibi görünüyor zira yapılan yeni bir çalışmada ATi Radeon HD 5870 ile 1380MHz GPU hızına ulaşıldı. Deanzo rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı Sıvı Azot (LN2) kullanarak yaptığı çalışmasında MSI tarafından hazırlanan DirectX 11 destekli Radeon HD 5870 modelinde GPU çalışma gerilimini 1.6v seviyesine çıkartarak, uzun denemeler sonucunda 1380MHz GPU çalışma frekansına (standart 850MHz) ve 5400MHz (standart 4800MHz) bellek saat hızına ulaşmayı ve P24486 3DMark Vantage puanı elde etmeyi başardı.


http://kingpincooling.com/forum/showthread.php?p=3560#post3560 Yorum Yaz
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ALBAY 9 yıl
Valla ben de şimdi gördüm sonucu şans eseri.Bu arada dikkatimi çeken bişey oldu.Sıkı nv cilerden kimse yazmamış bu başlığa niye ki?
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hasanart 9 yıl
Overclock bölümünde devamlı hortlayan efsanevi ATI 9550'nin pabucunu dama atacak gibi görünüyor.:)
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sendomi 9 yıl
ah emre ah ölüp gideceğiz vazgeçmeyeceksin şu nvidia'dan
birşey deyincede hemen fanatik yapıyorsunuz diyorsun ne alaka dostum biz öyle şey dermiyiz sen kralısın kralı
birde şu var her yere bir kral lazım değilmi
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bkadem 9 yıl
emreonal69
Gpu'lar için pratikte 1 GHZ aşılması zor bir durum. Eğer Ati 5870 1380 Mhz'ye ulaşıyorsa bırak abartmayı çok abartılması gereken bir durum. Amaç nereden arttırıldığı değil hangi değere çıkıldığıdır. Sizde biraz Nvidia fanatikliği gördüğümü itiraf etmeliyim.
Ayrıca yapılan yorumlarda 5870 ekran kartının hesaplama gücü IBM BlueDeep süper bilgisayardan daha fazlaymış. 1 GHz'lik bir gpu acaba Intel veya Amd karşılığı ne olurdu acaba
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emreonal69 9 yıl

bkadem

emreonal69



Gpu'lar için pratikte 1 GHZ aşılması zor bir durum. Eğer Ati 5870 1380 Mhz'ye ulaşıyorsa bırak abartmayı çok abartılması gereken bir durum. Amaç nereden arttırıldığı değil hangi değere çıkıldığıdır. Sizde biraz Nvidia fanatikliği gördüğümü itiraf etmeliyim.



Ayrıca yapılan yorumlarda 5870 ekran kartının hesaplama gücü IBM BlueDeep süper bilgisayardan daha fazlaymış. 1 GHz'lik bir gpu acaba Intel veya Amd karşılığı ne olurdu acaba

Voltajı ve gerekli soğutmayı sağladıktan sonra neden zor olsun, Fanatiklikle ne alakası var işinize gelmeyince hemen fanatik lakabı takıyorsunuz, GTX260 ın 576mhz dan 1,1 ghz gibi değere ulaşması yaklaşık %91 oranında oc olduğunu gösterir, bu kart ise 850 den 1380 e çıkmış yani; %62 oranında oc olmuş.Atilerin hesaplama gücü teorikte yüksektir, ama o teoride kalıyor gerçeğe yansımıyor maalesef.
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Mete Can Karahasan 9 yıl
1 hd5870 = 177 IBM Deepblue deniyordu sanırım.
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StreamRolleR 9 yıl
1030 mhz ye kadar hava ile gördüm bende 1350Vcore ile Potansiyelli bir kart
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LEON-X 9 yıl
Mükemmel bir değer
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syler23 9 yıl
süper olmuş ama ben çokmu hayalperestim bu değer bana az geldii.. yani atinin 5xxx serisi böyle efsane gibi lanse edilince..
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-dehşet- 9 yıl
Arkadaşlar kart HD5870


xtremesystems.org/...

Başılığı şimdi gördüm.@fx57 düzeltmiş.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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trooper27 9 yıl
yanlız deanzonun kartı 5870 di :)
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krmtrylcn 9 yıl
GPU-Z VERSİYONU ESKİ. ONDAN 1600 GÖZÜKEBİLİR. SONUÇ MÜTHİŞ !!!
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cestvrai 9 yıl
Bende geçenlerde şöyle bir haber paylaşmıştım.

forum.donanimhaber.com/...

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Annalyze 9 yıl
CORE İ7 975 olsun okadar

ama yinede 1380MHz süper bir deger hele 3D MARK puanı uçmuş....
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Timeguard 9 yıl

_kerem

GPU-Z VERSİYONU ESKİ. ONDAN 1600 GÖZÜKEBİLİR. SONUÇ MÜTHİŞ !!!




bukadar iyi overclocker olcaksın eski gpu z kullanıcaksın oda enteresan.. !
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M0rbid Desire 9 yıl
5850'DE 1440 SHADER ÜNİTESİ OLMASI GEREKMİYORMUYDU? BU İŞTE Bİ BİT YENİĞİ VAR :D
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fz18 9 yıl
manyağ mı? la bunlar...
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Timeguard 9 yıl
işin en garip tarafi ise 5850 de 1600 shader olması
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DISTURBED 9 yıl
Woowww
gercekten güzel değerler. vantagenin canına okumuş.
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