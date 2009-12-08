ATi Radeon HD 5870'nin GPU hızı 1380MHz'e çıkartıldı

ATi Radeon HD 5870 @1380MHz - Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

ATi Radeon HD 4890 modeli için hazırladığı RV790 GPU'su ile birlikte ilk defa GPU'ların hız aşırtma başarımına değinmeye başlayan AMD, o günden bu yana hemen her yeni modelinde 1GHz GPU hızına ulaşılabileceğini belirtiyor. ATi Radeon HD 5870 ve 5970 modelleri için de uygun şartlar altında 1GHz GPU hızının görülebileceğine dikkat çeken AMD, DirectX 11 destekli yeni modellerinin yüksek hız aşırtma başarımına sahip olduğunu belirtmiş, Donanimhaber.com olarak biz de yaptığıız testlerde çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle 1GHz GPU hızına ulaşmayı başarmıştık.

Ancak 1GHz GPU hızı kimi profesyoneller için zor bir hedef değil gibi görünüyor zira yapılan yeni bir çalışmada ATi Radeon HD 5870 ile 1380MHz GPU hızına ulaşıldı. Deanzo rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı Sıvı Azot (LN2) kullanarak yaptığı çalışmasında MSI tarafından hazırlanan DirectX 11 destekli Radeon HD 5870 modelinde GPU çalışma gerilimini 1.6v seviyesine çıkartarak, uzun denemeler sonucunda 1380MHz GPU çalışma frekansına (standart 850MHz) ve 5400MHz (standart 4800MHz) bellek saat hızına ulaşmayı ve P24486 3DMark Vantage puanı elde etmeyi başardı.

http://kingpincooling.com/forum/showthread.php?p=3560#post3560