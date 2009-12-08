ATi Radeon HD 5870'nin GPU hızı 1380MHz'e çıkartıldı

ATi Radeon HD 5870 @1380MHz - Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.
ATi Radeon HD 4890 modeli için hazırladığı RV790 GPU'su ile birlikte ilk defa GPU'ların hız aşırtma başarımına değinmeye başlayan AMD, o günden bu yana hemen her yeni modelinde 1GHz GPU hızına ulaşılabileceğini belirtiyor. ATi Radeon HD 5870 ve 5970 modelleri için de uygun şartlar altında 1GHz GPU hızının görülebileceğine dikkat çeken AMD, DirectX 11 destekli yeni modellerinin yüksek hız aşırtma başarımına sahip olduğunu belirtmiş, Donanimhaber.com olarak biz de yaptığıız testlerde çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle 1GHz GPU hızına ulaşmayı başarmıştık.
Ancak 1GHz GPU hızı kimi profesyoneller için zor bir hedef değil gibi görünüyor zira yapılan yeni bir çalışmada ATi Radeon HD 5870 ile 1380MHz GPU hızına ulaşıldı. Deanzo rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı Sıvı Azot (LN2) kullanarak yaptığı çalışmasında MSI tarafından hazırlanan DirectX 11 destekli Radeon HD 5870 modelinde GPU çalışma gerilimini 1.6v seviyesine çıkartarak, uzun denemeler sonucunda 1380MHz GPU çalışma frekansına (standart 850MHz) ve 5400MHz (standart 4800MHz) bellek saat hızına ulaşmayı ve P24486 3DMark Vantage puanı elde etmeyi başardı.
http://kingpincooling.com/forum/showthread.php?p=3560#post3560 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gpu'lar için pratikte 1 GHZ aşılması zor bir durum. Eğer Ati 5870 1380 Mhz'ye ulaşıyorsa bırak abartmayı çok abartılması gereken bir durum. Amaç nereden arttırıldığı değil hangi değere çıkıldığıdır. Sizde biraz Nvidia fanatikliği gördüğümü itiraf etmeliyim.
Ayrıca yapılan yorumlarda 5870 ekran kartının hesaplama gücü IBM BlueDeep süper bilgisayardan daha fazlaymış. 1 GHz'lik bir gpu acaba Intel veya Amd karşılığı ne olurdu acaba
Voltajı ve gerekli soğutmayı sağladıktan sonra neden zor olsun, Fanatiklikle ne alakası var işinize gelmeyince hemen fanatik lakabı takıyorsunuz, GTX260 ın 576mhz dan 1,1 ghz gibi değere ulaşması yaklaşık %91 oranında oc olduğunu gösterir, bu kart ise 850 den 1380 e çıkmış yani; %62 oranında oc olmuş.Atilerin hesaplama gücü teorikte yüksektir, ama o teoride kalıyor gerçeğe yansımıyor maalesef.
xtremesystems.org/...
Başılığı şimdi gördüm.@fx57 düzeltmiş.
forum.donanimhaber.com/...
bukadar iyi overclocker olcaksın eski gpu z kullanıcaksın oda enteresan.. !
gercekten güzel değerler. vantagenin canına okumuş.