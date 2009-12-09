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ATi Radeon HD 5890 iddiaları bir kez daha gündemde

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5890 iddiaları bir kez daha gündemde
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Yerini alacağı modelin saat hızları arttırılmış daha hızlı bir versiyonu olarak düşünülen ATi Radeon HD 4890 pazara sunulduğunda, gerçeğin pek te öyle olmadığı anlaşılmıştı. RV770 GPU'su üzerinde bir takım değişiklikler yapan ve bu değişiklikler sonucunda transistör sayısını da arttıran AMD, yüksek frekans verimliliğini arttırmayı ve 1GHz GPU hızını mümkün kılmayı başarmıştı. Hatta Sapphire gibi bazı üreticiler, endüstride ilk defa GPU çalışma frekansı 1GHz'e çıkartılan ekran kart satışına da başlamışlardı. ATi Radeon HD 4890 modelinden sonra AMD benzer bir adımı ATi Radeon HD 5000 serisi için de gündemine alabilir.

ATi Radeon HD 5870 modeliyle endüstrinin en hızlı tek GPU çözümüne sahip olan AMD, daha yüksek çalışma frekansına sahip ATi Radeon HD 5890 modelini duyurabilir. Firma cephesinden konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da, ATi Radeon HD 5000 serisi için GPU'larındaki hız aşırtma başarımını sık sık gündeme taşıyan AMD özel seçim GPU'ların kullanıldığı, standart çalışma frekansı arttırılmış ATi Radeon HD 5890 modelini Nvidia'nın olası bir GeFoce GTX 360 / 380 atağına karşılık olarak, Ocak veya Şubat ayları içerisinde kullanıcıların beğenisine sunabilir.

ATi Radeon HD 5890 ile ilgili iddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise AMD'nin, GeForce GTX 380 ile rakibi Nvidia'nın Radeon HD 5970'e rakip olamayacağını düşünmesi. Nvidia'nın yeni modelleriyle ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir performans figürü yayımlanmadığı için net bir karşılaştırma yapmak zor. Öte yandan GeForce 380 serisi ile birlikte mimarinin değişmesi ve yeni yapılanmanın nasıl bir performans sergileyeceği de henüz bilinmediği için, GT200 ve Cypress GPU'su karşısında GF100 kod adını taşıyan Fermi tabanlı yeni nesil GPU'nun nasıl bir konum alacağı veya ne denli hızlı olacağını sağlıklı bir şekilde kestirmek şu an için güç.


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coreindie 9 yıl
Aslında konu başlığında belirtildiği gibi hd4890 nasıl düşük güç tüketimi ve yüksek mhz değerleri sunuyorsa, hd58xx serisi içinde gpu içine 3-5 milyon capasitör ekleyip , daha yüksek hızlara çıkan az ısınan yeni revizyona sahip gpu lar üretecekler. Hd 4890 ile hd4870 arasında mimari olarak sadece rop ve güç tüketimi için capasitör farkından başka bir revizyon farkı yok.
Birde şu konu var 256-512 bit bellek veri yolu önemli bunu önemini ortaya çıkaranda ramlerin hızı. Nvidia 512 bit ddr3 ramleri 2-2.4ghz de kullanır.Amd 256 bit 4-4.8ghz gddr5 ramler le aradaki bant genişliği farkını kapatır.
Amd gddr4 ve gddr5 ramleri e.kartlarında kullanmasaydı biz anakartlarımızda hala ddr2 ramler kullanacaktık. Gddr6 çıkarsa ondan sonraki seneye anakartlarda ddr4 kullanılabilir.
+ Ben phenom2 lerin çekirdek zarı üzerinde galiba bu fazladan capasitör birimlerini ayırt ettim. Bu phenom2 lerin yüksek o/c değerlerine çıkmasında ati gpu geliştirme ekibinin payı var.
Saygılarımla.
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IgorStravinsky 9 yıl
nVidia'nın yüksek seviye kartlarına göre 5890 ileride çıkacaktır.

GTX 395 ise şu anda hayal.
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bkadem 9 yıl
Ati 2 sene önce 2900 serisinde 512 bit'i verimli kullanamamış olabilir. Ama 2 Sene sonrada kullanamayacağı anlamına geliyor. Eğer Ati şu anda ekran kartı arenasında bir numara olduysa demekki bir çok engeli aşmış demektir. O yüzden teknolojide geçmişe dayalı geleceğe dönük öngörülerde bulunmak mantıklı gelmiyor. Kaldı ki 10 yıl'da en yavaş ilerleyen bit mimarisi oldu. Hızlı gelişen gpu ve memory teknolojilerine göre şu anda 1024 bit'lik ekran kartlarını kullanmamız gerekiyordu.
Aslında Ati'den yeni kart beklentisi yok. Bulunabilirliği ve alınabilirliğini sağlasın yeter.
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M0rbid Desire 9 yıl
hærun
512 Bit filan fıstık. Sen karta 2 tane 10 pinli güç girişi takmak istiyorsun heralde delirdinmi sen ya
5850'de en fazla banwit 150 gb diyelim 512 bit olursa bu banwit 300 gb mi olucak delirme allah aşkına hd2900'da yaptılar ne oldu sizler gördünüz bir boka yaramayan kart bir adet 8 pin bir adet 6 pin güç girişi var 3870'e rakip değil?
Bit arttırmak iş değil biti ne kadar düşük tutarsan o kadar tasarruflu olur .
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fz18 9 yıl
Amd den artık işlemci dünyasındada liderliği ele almasını bekliyorum. uzun bir süreç ama imkansız değil.
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Batuist 9 yıl
tabiki yeni modellerin gelmesi kaçınılmaz..
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CyberDiamond 9 yıl
wiki nin sitesinde 5890 ın.2010 ın ilk çeyreğinde çıkacağı 384 bit ve 28 nm üretileceği yazıyor.Daha doğrulanmamış diyor.Ama Kart böyle çıkarsa efsanevi olur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Th3InferNal 9 yıl
Ati bu sefer güzel bi çıkış yakaladı.Sanırım liderliği kaptırmaya göz yummayacak gibi ama zaman ne gösterir bilemeyiz.
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HOWTEK 9 yıl
tarih tekerrürden ibaret bekleyip görücez
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hardware wizard 9 yıl
bekleyip görmek lazım .
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StreamRolleR 9 yıl
5870=gtx 360
5890=gtx 375(tabi cıkarsa)
5970=gtx 380
ve sonra gtx 395 ile nvidia lider
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Trecc11 9 yıl

StreamRolleR

5870=gtx 360

5890=gtx 375(tabi cıkarsa)

5970=gtx 380

ve sonra gtx 395 ile nvidia lider


5990=gtx 395
(tabi çıkarsa)
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orc123456 9 yıl
gtx 395 çıkarmak biraz zor görünüyor çekirdek büyüklüğü ve çektiği elektrik düşünüldüğünde
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Exxcrea 9 yıl

StreamRolleR

5870=gtx 360

5890=gtx 375(tabi cıkarsa)

5970=gtx 380

ve sonra gtx 395 ile nvidia lider

güzel hayaller
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