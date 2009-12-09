ATi Radeon HD 5890 iddiaları bir kez daha gündemde

Tam Boyutta Gör

Yerini alacağı modelin saat hızları arttırılmış daha hızlı bir versiyonu olarak düşünülen ATi Radeon HD 4890 pazara sunulduğunda, gerçeğin pek te öyle olmadığı anlaşılmıştı. RV770 GPU'su üzerinde bir takım değişiklikler yapan ve bu değişiklikler sonucunda transistör sayısını da arttıran AMD, yüksek frekans verimliliğini arttırmayı ve 1GHz GPU hızını mümkün kılmayı başarmıştı. Hatta Sapphire gibi bazı üreticiler, endüstride ilk defa GPU çalışma frekansı 1GHz'e çıkartılan ekran kart satışına da başlamışlardı. ATi Radeon HD 4890 modelinden sonra AMD benzer bir adımı ATi Radeon HD 5000 serisi için de gündemine alabilir.

ATi Radeon HD 5870 modeliyle endüstrinin en hızlı tek GPU çözümüne sahip olan AMD, daha yüksek çalışma frekansına sahip ATi Radeon HD 5890 modelini duyurabilir. Firma cephesinden konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da, ATi Radeon HD 5000 serisi için GPU'larındaki hız aşırtma başarımını sık sık gündeme taşıyan AMD özel seçim GPU'ların kullanıldığı, standart çalışma frekansı arttırılmış ATi Radeon HD 5890 modelini Nvidia'nın olası bir GeFoce GTX 360 / 380 atağına karşılık olarak, Ocak veya Şubat ayları içerisinde kullanıcıların beğenisine sunabilir.

ATi Radeon HD 5890 ile ilgili iddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise AMD'nin, GeForce GTX 380 ile rakibi Nvidia'nın Radeon HD 5970'e rakip olamayacağını düşünmesi. Nvidia'nın yeni modelleriyle ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir performans figürü yayımlanmadığı için net bir karşılaştırma yapmak zor. Öte yandan GeForce 380 serisi ile birlikte mimarinin değişmesi ve yeni yapılanmanın nasıl bir performans sergileyeceği de henüz bilinmediği için, GT200 ve Cypress GPU'su karşısında GF100 kod adını taşıyan Fermi tabanlı yeni nesil GPU'nun nasıl bir konum alacağı veya ne denli hızlı olacağını sağlıklı bir şekilde kestirmek şu an için güç.