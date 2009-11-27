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ATi Radeon HD 5950 ilk çeyrek için planlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5950 ilk çeyrek için planlanıyor
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ATi Radeon HD 5950'nin gün ışığına çıkan ilk örneği çift fanlı soğutucusu ile dikkat çekmişt.

Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini gezegenin en hızlı ekran kartı olarak lanse eden AMD, Radeon HD 5950 için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. ATi Radeon HD 5870 ve Radeon HD 5970 modelleri arasına konumlandırılması beklenen çift grafik işlemcili yeni modelin ATi Radeon HD 5850 GPU'sunun çiftine sahip olması ve ilk çeyrekte anons edilmesi bekleniyor.

ATi Radeon HD 5970 modeliyle en hızlı ekran kartı unvanını ciddi bir fark ile geri alan ve hız aşırtmalı Radeon HD 5970 ile GeForce GTX 295 Quad SLI kurulumunu zorlayan AMD'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 5950 modeli, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 LE GPU'sunun çiftinden güç alacak ve HD 5970'ten farklı olarak 3200 yerine 2880x paralel işlem birimiyle gelecek.

2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5950'nin 2x 72 doku ünitesine ve 2x 32 ROP birimine sahip olması bekleniyor. Radeon HD 5970 ile kıyaslandığında saat hızlarının daha düşük olması beklenen Radeon HD 5950'nin muhtemelen 650-675MHz GPU ve 3600-4000MHz aralığında bellek hızlarına sahip olacağı öngörülüyor.

ATi Radeon HD 5970 ile kıyaslandığında daha düşük güç tüketim değerlerine sahip olması ve daha düşük bir fiyatlandırma ile gelmesi beklenen çift grafik işlemcili model için üreticilerin kart tasarımlarında daha serbest bırakılacağı dolayısıyla özel tasarımlı çok sayıda Radeon HD 5950 modelinin hazırlanacağı belirtiliyor. AMD'nin çift GPU'lu yeni modeli için planlanan lansman takvimi ise yeni yılın ilk çeyreği olarka telaffuz ediliyor.


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miharbi17 10 yıl
bencede açık olan daha iyi ama biraz daha düzenlemeleri lazım, fanlar maşallah kıyma makinası gibi kolumuzu, bacağımızı götürür mazallah...

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fukarakoala 10 yıl
kart güzel görünüyor ama stok tasarım bana daha cazip geldi açıkcası 2 fan ekstra ses olma olasılıgı
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XRacer 10 yıl
5850 CF ile yaklaşık olarak aynı performansa sahip olacağını tahmin ediyorum.GTX295'i bu kart da geçecektir bence.
Acaba OC ile 5970'e yaklaşabilecek mi? 5850-5870 ikilisini düşünürsek bu çok da zor değil bana göre.
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sertacaygun 10 yıl
Hangisi daha şık ?
Cevap veriyorum : Fanlı tasarım.
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MattPegasus 10 yıl
5970 de keşke çift fanlı olsaydı
.O zaman özel tasarıma bile gerek yoktu.
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No Way Out 10 yıl

sertacaygun

Hangisi daha şık ?

Cevap veriyorum : Fanlı tasarım.

İkisinde de fan var...
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