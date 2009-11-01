ATi Radeon HD 5970'in saat hızları netleşiyor

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AMD-ATi'nin endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak muhtemelen 19 Kasım'da lanse edeceği Hemlock kod adlı Radeon HD 5970 (nam-ı diğer Radeon HD 5870 X2) için saat hızları da netleşiyor. ATi Radeon HD 5870'te kullanılan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak ekran kartında, ısıl güç tüketimini 300 Watt'ın altında tutabilmek için saat hızlarının aşağı çekildiği belirtiliyor.

Bilindiği üzere ATi Radeon HD 5870, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelinde ise hızların Radeon HD 5850 seviyesine çekileceği yani grafik işlem biriminin 725MHz'de, belleklerin ise 4000MHz'de görev yapacağı belirtilirken düşüşteki temel neden olarak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi TDP'nin 300W sınırının altında tutulmak istenmesi gösteriliyor.

2x 1600x paralel işlem birimine ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak ATi Radeon HD 5970'in işlem gücü açısından da rakipsiz olacağı biliniyor. Saat hızları ve paralel işlem birimlerinin sayısı açısından Radeon HD 5850 ve 5870'in karışımı olarak nitelendirilebilecek çift RV870 GPU'sunun kullanılacağı GeForce GTX 295'ten ciddi şekilde daha hızlı olacağı öngörülüyor.

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