ATi Radeon HD 5970'in saat hızları netleşiyor

AMD-ATi'nin endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak muhtemelen 19 Kasım'da lanse edeceği Hemlock kod adlı Radeon HD 5970 (nam-ı diğer Radeon HD 5870 X2) için saat hızları da netleşiyor. ATi Radeon HD 5870'te kullanılan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak ekran kartında, ısıl güç tüketimini 300 Watt'ın altında tutabilmek için saat hızlarının aşağı çekildiği belirtiliyor.
Bilindiği üzere ATi Radeon HD 5870, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelinde ise hızların Radeon HD 5850 seviyesine çekileceği yani grafik işlem biriminin 725MHz'de, belleklerin ise 4000MHz'de görev yapacağı belirtilirken düşüşteki temel neden olarak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi TDP'nin 300W sınırının altında tutulmak istenmesi gösteriliyor.
2x 1600x paralel işlem birimine ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak ATi Radeon HD 5970'in işlem gücü açısından da rakipsiz olacağı biliniyor. Saat hızları ve paralel işlem birimlerinin sayısı açısından Radeon HD 5850 ve 5870'in karışımı olarak nitelendirilebilecek çift RV870 GPU'sunun kullanılacağı GeForce GTX 295'ten ciddi şekilde daha hızlı olacağı öngörülüyor.
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buda benden asus 2 sli gtx 295
HD 5870'in grafik işlemci - bellek gücü teorik oranı, 4850'dekinden bile kötü. (teoride, HD 5870 grafik işlemcisi 4850'dekinden %172 güçlüyken ve ek geliştirmeleri varken[öte yandan, bunların bazıları bellek erişimiyle ilgili], belleklerse %141 güçlü. Tabii teoridir, grafik işlemcideki teorik getiri pratikte kendini bellektekinden daha az gösterebilir veya tersi. Bunun yanında gecikme farkları, bellek çalışma teknikleri vs. var tabii).
Ve 4850 bellek bant genişliği sıkıntısını yerine göre ciddi ölçüde çekebilen bir karttı. Hatta 4870'ten %70 fark yediği uç durumlar da vardı ve 4870'le farkı pek çok zaman GPU farkı olan %20'nin bariz üstündedir. Bu nedenle iyi bir referans ve 5870'in beklentileri karşılamayan belli durumlarını anlamak için faydalı olabilir. Tabii yine de, o durumların bellekten kaynaklandığını testle doğrulamak gerekiyor.
Şimdi 5970'te her bir grafik işlemci teoride %17,2, bellekler %20 zayıf durumda 5870'tekinden.
Şey, acaba 5870'te bellek hızı etkisini çok kapsamlı incelemiş bir site var mı?(Kapsamlı olmazsa, mesela bellek bant genişliğinin çok öne çıktığı ya da az öne çıktığı durumları test ederlerse sadece, yanlış bilgileniriz. Etki, uygulamaya-ayara-sahneye göre çok değişir.) Ben çok takip edemiyorum.
Tam ne demek istedin? 5870 X2 ismiyle gelebilecek bir karttan bahsediyorsan, o 5970 oluyor zaten. Tabii 5970 teknik olarak 5870 X2 değil, ama 5870 X2 isimli başka bir kart olmayacak.
testi merakla bekliyoruz