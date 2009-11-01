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ATi Radeon HD 5970'in saat hızları netleşiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,4b
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57
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5970'in saat hızları netleşiyor
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AMD-ATi'nin endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak muhtemelen 19 Kasım'da lanse edeceği Hemlock kod adlı Radeon HD 5970 (nam-ı diğer Radeon HD 5870 X2) için saat hızları da netleşiyor. ATi Radeon HD 5870'te kullanılan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak ekran kartında, ısıl güç tüketimini 300 Watt'ın altında tutabilmek için saat hızlarının aşağı çekildiği belirtiliyor.

Bilindiği üzere ATi Radeon HD 5870, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelinde ise hızların Radeon HD 5850 seviyesine çekileceği yani grafik işlem biriminin 725MHz'de, belleklerin ise 4000MHz'de görev yapacağı belirtilirken düşüşteki temel neden olarak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi TDP'nin 300W sınırının altında tutulmak istenmesi gösteriliyor.

2x 1600x paralel işlem birimine ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak ATi Radeon HD 5970'in işlem gücü açısından da rakipsiz olacağı biliniyor. Saat hızları ve paralel işlem birimlerinin sayısı açısından Radeon HD 5850 ve 5870'in karışımı olarak nitelendirilebilecek çift RV870 GPU'sunun kullanılacağı GeForce GTX 295'ten ciddi şekilde daha hızlı olacağı öngörülüyor.

ATi Radeon HD 5970'in saat hızları netleşiyor
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firtinax 10 yıl
Fermi de çıksın artık görelim hangisi daha güçlü...
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elophidae 10 yıl
Fermi sağlam geliyormuş... Arkadaşlar bunu nerden haber aldılar onu merak ediyorum
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Gt95 10 yıl
gpuz.techpowerup.com/...
buda benden asus 2 sli gtx 295
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Gt95 10 yıl
tesekkurler haber icin fx57 butun soyledim laflari geri aliyorum atiye bu gidisle atiye donucem nvidia birakicam buneya helal olsun birde biz yapabilsek boyle teknolije kartlardan cok geri kaldik
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vernoncougar 10 yıl
HD 5970 ın amerıka satıs fıyatının 600$ olacagı soylenıyor buda demekkı ulkemızde 650-700$ cıvarında olacagıdır, tanesı 395$ dan ıkı TUL VTX HD5870 alırım ve 5970 ı yere sererım :D
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stradosphere 10 yıl
Ati nin düşen üretim kapasitesinide varsayarsak bu kart pahalıya gelecek gibi eh özellikleride gayet güzel.Gtx 295 ile bunu yarıştırma düşüncesi saçmadır zira 5870x2 zaten geçecek ise bu kart çok kolay alt edebilir.Önemli olan Fermi vs 5970
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Castle Bravo 10 yıl
Şu bellek hızı 4800MHz'de kalabilseydi bence de iyi olabilirdi.
HD 5870'in grafik işlemci - bellek gücü teorik oranı, 4850'dekinden bile kötü. (teoride, HD 5870 grafik işlemcisi 4850'dekinden %172 güçlüyken ve ek geliştirmeleri varken[öte yandan, bunların bazıları bellek erişimiyle ilgili], belleklerse %141 güçlü. Tabii teoridir, grafik işlemcideki teorik getiri pratikte kendini bellektekinden daha az gösterebilir veya tersi. Bunun yanında gecikme farkları, bellek çalışma teknikleri vs. var tabii).
Ve 4850 bellek bant genişliği sıkıntısını yerine göre ciddi ölçüde çekebilen bir karttı. Hatta 4870'ten %70 fark yediği uç durumlar da vardı ve 4870'le farkı pek çok zaman GPU farkı olan %20'nin bariz üstündedir. Bu nedenle iyi bir referans ve 5870'in beklentileri karşılamayan belli durumlarını anlamak için faydalı olabilir. Tabii yine de, o durumların bellekten kaynaklandığını testle doğrulamak gerekiyor.

Şimdi 5970'te her bir grafik işlemci teoride %17,2, bellekler %20 zayıf durumda 5870'tekinden.

Şey, acaba 5870'te bellek hızı etkisini çok kapsamlı incelemiş bir site var mı?(Kapsamlı olmazsa, mesela bellek bant genişliğinin çok öne çıktığı ya da az öne çıktığı durumları test ederlerse sadece, yanlış bilgileniriz. Etki, uygulamaya-ayara-sahneye göre çok değişir.) Ben çok takip edemiyorum.


... zira 5870x2 zaten geçecek ise bu kart çok kolay alt edebilir.

Tam ne demek istedin? 5870 X2 ismiyle gelebilecek bir karttan bahsediyorsan, o 5970 oluyor zaten. Tabii 5970 teknik olarak 5870 X2 değil, ama 5870 X2 isimli başka bir kart olmayacak.
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Rusty 10 yıl
Gtx275 - 295 gibi bir düzen söz konusu sanırsam.Oc potansiyeli iyi olursa iyi bir soğutma bloğu ile 1ghz ı görürse güzel sonuçlar alabilir.Ama aradaki yonga plx mi lucid mi hala belli değil açıkçası...
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sonbaron61 10 yıl
Bunun sonu nereye gidecek?
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annihilator 10 yıl
bizim orda bi bakkal war... oraya kadar gidecek...
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XivA 10 yıl
amd bundan sonra ileride fehminin durumuna göre birde 5990 sürecektir. ve ucuz yollu 5950 de tabiki. iyi de olur ;)
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yunusc 10 yıl
bu kart GTX 295 i tahttan indirir :D
testi merakla bekliyoruz
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sadtneverdie 10 yıl
bu akrt 295 i elbet geçerde eğer geçen verilen fermi özellikleri doğruysa ortam ne hale gelecek merak ediyorum. gt300 ün en üst modelinin badwidth i 280 gb görünüyordu
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yunusc 10 yıl
GTx
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