ATi RV790, Radeon HD 4900 serisine güç verebilir

AMD-ATi'nin bir süredir merak edilen RV790 kod adlı yeni grafik işlemcisi için geri sayım başlarken detaylar da netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde RV7 90 tabanlı ekran kartının 6 Nisan'da anons edileceğini açıklamıştık. Kısa bir süre öncesine kadar Radeon HD 4890 modeline güç vereceği düşünülen RV790 GPU'sunun pazara Radeon HD 4900 serisi altında giriş yapacağı bildiriliyor. Peki Radeon HD 4900 ve Radeon HD 4800 serisi arasında ne gibi farklılıklar olacak.

Güncel bilgilere göre RV790 yerini alacağı RV770 GPU'sundan daha yüksek saat hızları ile ayrılacak. Yani yine 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanması beklenen RV790 GPU'su, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve GDDR5 bellek desteğine sahip olacak. Partner firmalara yollanan bilgilere göre "Superclocked RV770" olarak tanımlanan RV790 GPU'sunun 850MHz civarında GPU ve 950MHz civarında bellek saat hızlarına sahip olması bekleniyor.

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FirePro 3D V8700 ve FirePro 3D V7750 ile dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan M97, 40nm RV740 GPU'sunu baz alacak. RV790 ise henüz bilinmiyor!

Bu noktada merak edilen asıl soru ise RV770 GPU'sunun lansmanından yaklaşık bir yıl sonra AMD-ATi, teknik özellikleri ortak sadece saat hızları bir miktar arttırılmış yeni bir GPU tanıtabilir mi? Bilindiği üzere RV770 GPU'suyla ilgili olarak firma son dakikaya kadar resmi özellikleri açıklamamış, 480x paralel işlem birimine sahip olacağı iddia edilen RV770 GPU'sunda 800x paralel işlem birimine yer veren AMD-ATi son kullanıcılar kadar endüstriyi de şaşırtmayı başarmıştı.

Açıklanan son detaylarda RV790 GPU'sunu kullanacak Radeon HD 4900 serisi ekran kartlarının yeni bir baskılı devre ve soğutucu tasarımına sahip olacağı da iddia edilirken bu yönde henüz açıklanmış herhangi bir resmi detay bulunmadığını da ifade edelim. Gözler AMD-ATi üzerinde zira RV790 GPU'su hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmazken daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Nvidia'nın da GeForce GTX 275 hazırlıklarına başladığı ifade ediliyor.