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ATi RV790, Radeon HD 4900 serisine güç verebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,2b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin bir süredir merak edilen RV790 kod adlı yeni grafik işlemcisi için geri sayım başlarken detaylar da netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde RV7 90 tabanlı ekran kartının 6 Nisan'da anons edileceğini açıklamıştık. Kısa bir süre öncesine kadar Radeon HD 4890 modeline güç vereceği düşünülen RV790 GPU'sunun pazara Radeon HD 4900 serisi altında giriş yapacağı bildiriliyor. Peki Radeon HD 4900 ve Radeon HD 4800 serisi arasında ne gibi farklılıklar olacak.

Güncel bilgilere göre RV790 yerini alacağı RV770 GPU'sundan daha yüksek saat hızları ile ayrılacak. Yani yine 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanması beklenen RV790 GPU'su, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve GDDR5 bellek desteğine sahip olacak. Partner firmalara yollanan bilgilere göre "Superclocked RV770" olarak tanımlanan RV790 GPU'sunun 850MHz civarında GPU ve 950MHz civarında bellek saat hızlarına sahip olması bekleniyor.

ATi RV790, Radeon HD 4900 serisine güç verebilir
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FirePro 3D V8700 ve FirePro 3D V7750 ile dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan M97, 40nm RV740 GPU'sunu baz alacak. RV790 ise henüz bilinmiyor!

Bu noktada merak edilen asıl soru ise RV770 GPU'sunun lansmanından yaklaşık bir yıl sonra AMD-ATi, teknik özellikleri ortak sadece saat hızları bir miktar arttırılmış yeni bir GPU tanıtabilir mi? Bilindiği üzere RV770 GPU'suyla ilgili olarak firma son dakikaya kadar resmi özellikleri açıklamamış, 480x paralel işlem birimine sahip olacağı iddia edilen RV770 GPU'sunda 800x paralel işlem birimine yer veren AMD-ATi son kullanıcılar kadar endüstriyi de şaşırtmayı başarmıştı.

Açıklanan son detaylarda RV790 GPU'sunu kullanacak Radeon HD 4900 serisi ekran kartlarının yeni bir baskılı devre ve soğutucu tasarımına sahip olacağı da iddia edilirken bu yönde henüz açıklanmış herhangi bir resmi detay bulunmadığını da ifade edelim. Gözler AMD-ATi üzerinde zira RV790 GPU'su hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmazken daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Nvidia'nın da GeForce GTX 275 hazırlıklarına başladığı ifade ediliyor.


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Vuze 10 yıl
ati beklemedeyiz
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XivA 10 yıl
ati süprizi sever. yine yapacak birşeyler az sabredelim.
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Batuist 10 yıl
haberi okuduktan sonra atinin ne kadar çok haberlere konu olduğunu farkettim.. Bunun sebebi ise adamlar çalışıyorlar ve ses getiriyorlar.. Düşündümde ati olmasaydı herhalde bugün hala 8800GT lerin üstün performansından bahsediyor olacaktık.. tabi fiyatlarından bahsetmiyorum bile...
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eneshatipoglu 10 yıl
4995 x2 rlz hehehe
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alito 10 yıl
5800 isteriiiiiz :)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
40nm ekran kartı çıkana kadar kesinlikle ekran kartınızı değiştirmeyin derim
bunnar SADECE stok eritme çabalarıdır
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KANUNI61 10 yıl
yaw anlamıyorum neden hala 256 bit
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: KANUNI61

yaw anlamıyorum neden hala 256 bit

Anlamak için kapasite lazımda ondan. 500 defa yazıldı çizildi bu konu hakkında...
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max975 10 yıl
bakalım ne kadar sürede cıkacak bu piyasada iş yapacak mı?
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musandia 10 yıl
evet bakalım, görcez, gerçekten iş yapcak mı?
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VenomS 10 yıl
bence üretim süreci aynı kalırsa (55nm) paralel işlem birim sayısını artıracaklardır. tahminim (200x5 1000 adet) olacağı yönündedir.
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