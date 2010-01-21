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ATIC, AMD'nin elindeki GlobalFoundries hisselerini de almak istiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATIC, AMD'nin elindeki GlobalFoundries hisselerini de almak istiyor
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Abu Dabi merkezli yatırım şirketi ATIC, AMD ile ortak kurdukları GlobalFoundries firmasında hisselerin tamamına sahip olmak istiyor. AMD'nin fabrikalarını devralan ardından Chartered Semiconductor firmasını bünyesine katan GlobalFoundries'de şu an %65.8 hisseye sahip olan ATIC, AMD'nin elindeki %34.2'lik hisseyi de alarak şirketi kontrol eden tek isim olmayı planlıyor.

Üretim ayağından çıkarak çip tasarımına yoğunlaşmak ve daha faza araştırma-geliştirme yapmak isteyen AMD'nin de gelecek planları açısından bu girişime sıcak baktığı ve hisselerini devredebileceği konuşuluyor. GlobalFoundries'in, olası bir hisse devrinde de AMD ile güçlü ilişkilerini sürdürmesi ve en büyük üretim ortağı olarak yeni nesil teknolojiler için birlikteliğine devam etmesi bekleniyor.


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AburCubur 9 yıl
İşi teknoloji olan bir firmanın AR-GE'ye daha fazla önem vermesinden daha doğal ne olabilirki. Artık terlik firmaları bile AR-GE'siz mal üretmiyor.
Gerçi biz Türklerin ARGE'yi gereksizlik sıfatıyla anmamız çok doğal,Basit araştırma firmaları bile, bizde Avrupaya nazaran yok denecek kadar az, olanların da çoğu yabancılara ait, gelişim deyince yokuz,bizim kaslarımız gelişsin.
Kesinlikle şu ayırım yapılmalı; "AR-GE risk misk değildir,her türlü pozitif geri dönüşü vardır". Çok büyük rakamlara bu projeler gerçekleşir ve yaptıranlarda gerizekalı değil, basit mantıkla yorumlanacak kadar kolay bir iş değil, bir ilimdir. Tüm dünyada sermayenin yerini bilgi almıştır, biz...
Habere gelince; Amd'nin, üretim ve araştırmayı aynı anda yapamayacak kadar zayıf olduğunu düşünmüyorum, arkasında koskoca Almanya var. Atic'in teklifi espri olarak algılanır. Gerçi bizim forumda Amd'de Ceo luk yapmış arkadaşlar varken bunu yorumlamak haddime düşmez ama...
Haber için teşekkürler.
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e.rar 9 yıl
Satmaması AMD için daha iyi olur,sonuçta bu firma hisselerin %100 üneg sahip olduğunda piyasada istediği her yere saldırıp AMD yede rakip olabilir.
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Çardakçı 9 yıl

Önemli olan teknoloji ve marka değeri. Bunlara sahip olduktan sonra üretim yaptıracak fabrika her zaman bulunur. 3-5 lira fazla maliyetli olur belki ama bir çok riskden de muaf olmuş olunur.
AMD hisselerini satsa bile Global Foundries , AMD gibi bir ortağını kaybetmek istemez ve yine AMD ye üretim yapmaya devam eder. Hatta Global Foundries, Amd nin Global Foundries den çekilmesiyle birlikte daha profesyonel ve tarafsız bir şirket görünümüne dönüşebilir böylece piyasadan daha fazla iş alabilir diye düşünüyorum.
Ya da sadece hisse seneti değerlerinde manipulasyon yapmak için böyle haberler çıkarılıyor olabilir.
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talh4wk 9 yıl
hbaer için teşekkürler DH
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Tolgá 9 yıl
bence satmaması daha iyi olur @electrogod un dediği gibi
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electrogod 9 yıl

Bir şirketin elinde avucundakileri satıp bu paraları argeye yönlendirmesi çok mantıksız geliyor.
Sonuçta iktisadi açıdan amd gibi büyük bir firma sermayesinin büyük kısmını arge gibi daha büyük iktisadi risk taşıyan bir alana yönlendirmesi garip değil mi?
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DH Misafiri 9 yıl
AMD nin hisselerini satması ar-ge için daha fazla yatırım yapmasına imkan tanıyacaktır
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globalfoundries, amd ve
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