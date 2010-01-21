ATIC, AMD'nin elindeki GlobalFoundries hisselerini de almak istiyor

Abu Dabi merkezli yatırım şirketi ATIC, AMD ile ortak kurdukları GlobalFoundries firmasında hisselerin tamamına sahip olmak istiyor. AMD'nin fabrikalarını devralan ardından Chartered Semiconductor firmasını bünyesine katan GlobalFoundries'de şu an %65.8 hisseye sahip olan ATIC, AMD'nin elindeki %34.2'lik hisseyi de alarak şirketi kontrol eden tek isim olmayı planlıyor.
Üretim ayağından çıkarak çip tasarımına yoğunlaşmak ve daha faza araştırma-geliştirme yapmak isteyen AMD'nin de gelecek planları açısından bu girişime sıcak baktığı ve hisselerini devredebileceği konuşuluyor. GlobalFoundries'in, olası bir hisse devrinde de AMD ile güçlü ilişkilerini sürdürmesi ve en büyük üretim ortağı olarak yeni nesil teknolojiler için birlikteliğine devam etmesi bekleniyor.
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Gerçi biz Türklerin ARGE'yi gereksizlik sıfatıyla anmamız çok doğal,Basit araştırma firmaları bile, bizde Avrupaya nazaran yok denecek kadar az, olanların da çoğu yabancılara ait, gelişim deyince yokuz,bizim kaslarımız gelişsin.
Kesinlikle şu ayırım yapılmalı; "AR-GE risk misk değildir,her türlü pozitif geri dönüşü vardır". Çok büyük rakamlara bu projeler gerçekleşir ve yaptıranlarda gerizekalı değil, basit mantıkla yorumlanacak kadar kolay bir iş değil, bir ilimdir. Tüm dünyada sermayenin yerini bilgi almıştır, biz...
Habere gelince; Amd'nin, üretim ve araştırmayı aynı anda yapamayacak kadar zayıf olduğunu düşünmüyorum, arkasında koskoca Almanya var. Atic'in teklifi espri olarak algılanır. Gerçi bizim forumda Amd'de Ceo luk yapmış arkadaşlar varken bunu yorumlamak haddime düşmez ama...
Haber için teşekkürler.
Önemli olan teknoloji ve marka değeri. Bunlara sahip olduktan sonra üretim yaptıracak fabrika her zaman bulunur. 3-5 lira fazla maliyetli olur belki ama bir çok riskden de muaf olmuş olunur.
AMD hisselerini satsa bile Global Foundries , AMD gibi bir ortağını kaybetmek istemez ve yine AMD ye üretim yapmaya devam eder. Hatta Global Foundries, Amd nin Global Foundries den çekilmesiyle birlikte daha profesyonel ve tarafsız bir şirket görünümüne dönüşebilir böylece piyasadan daha fazla iş alabilir diye düşünüyorum.
Ya da sadece hisse seneti değerlerinde manipulasyon yapmak için böyle haberler çıkarılıyor olabilir.
Bir şirketin elinde avucundakileri satıp bu paraları argeye yönlendirmesi çok mantıksız geliyor.
Sonuçta iktisadi açıdan amd gibi büyük bir firma sermayesinin büyük kısmını arge gibi daha büyük iktisadi risk taşıyan bir alana yönlendirmesi garip değil mi?