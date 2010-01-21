ATIC, AMD'nin elindeki GlobalFoundries hisselerini de almak istiyor

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Abu Dabi merkezli yatırım şirketi ATIC, AMD ile ortak kurdukları GlobalFoundries firmasında hisselerin tamamına sahip olmak istiyor. AMD'nin fabrikalarını devralan ardından Chartered Semiconductor firmasını bünyesine katan GlobalFoundries'de şu an %65.8 hisseye sahip olan ATIC, AMD'nin elindeki %34.2'lik hisseyi de alarak şirketi kontrol eden tek isim olmayı planlıyor.

Üretim ayağından çıkarak çip tasarımına yoğunlaşmak ve daha faza araştırma-geliştirme yapmak isteyen AMD'nin de gelecek planları açısından bu girişime sıcak baktığı ve hisselerini devredebileceği konuşuluyor. GlobalFoundries'in, olası bir hisse devrinde de AMD ile güçlü ilişkilerini sürdürmesi ve en büyük üretim ortağı olarak yeni nesil teknolojiler için birlikteliğine devam etmesi bekleniyor.