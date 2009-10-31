ATi'den DirectX 9 donanımlarda Windows 7 desteği için açıklama

AMD-ATi'nin Radeon HD 2000 serisi öncesindeki ekran kartları için Windows 7 sürücüsü hazırlamayacağı iddiası kısa bir süre önce gündeme düşmüş ve endüstri içerisinde yeni bir tartışmaya neden olmıuştu. Ancak Catalyst sürücü geliştirme ekibinin başındaki isiml olan Terry Makedon, DirecctX 9 destekli ATi ekran kartlarında Windows 7 desteği ile ilgili tartışmaya açıklık getirdi.

Terry Makedon açıklamasında Windows 7'de çalıştırabilmek için WDDM 1.1 (Windows Display Driver Model) sürücü mimarisine ihtiyaç duyulduğunu ve Microsoft'un dikte ettiği sistem gereksinimlerine göre sadece DirectX 10 ve üzeri seviyesdeki donanımlar için WDDM 1.1 sürücüsü sağlanabildiğini dolayısıyla DirectX 9 donanımlar için Windows 7 sürücü güncellemesinin zora girdiğini belirtti.

Temel nedenin Microsoft'un belirlediği kurallar olduğunu belirten Makedon, Mart ayında geçilen "legacy driver" uygulamasının DirectX 9 destekli donanım kullanıcılarına hitap ettiğini yani bu kullanıcıların Windows Vista WDDM 1.0 sürücüsünü kullanabilecekleri öte yandan çeyrek dilimler için güncelleme kararı alınan legacy Catalyst sürücüsü için yakın zamanda yeni bir güncellemenin yayınlanacağını belirtti.

Hatırlanacağı üzere AMD-ATi, Mart ayında yayımladığı Catalyst 9.3 sürücüsü ile birlikte Radeon HD 2000 serisinden önceki modeller için aylık güncellemeyi bırakarak üç aylık legacy driver uygulamasına geçmiş, ancak yaptığı açıklamasında özel durumlarda ve yama gerektiren önemli koşullarda firmanın gerekli güncellemeleri sağlamaya devam edeceğine dikkat çekmişti.