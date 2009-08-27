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ATi'den Eyefinity teknolojisi; Radeon HD 5800 serisi ile 3 monitör kullanılabilecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,2b
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi'den Eyefinity teknolojisi; Radeon HD 5800 serisi ile 3 monitör kullanılabilecek
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Hem son kullanıcılar hem de grafik endüstrisi tarafından merakla beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için artık geri sayım başladı. Radeon HD 5800 serisi ile birlikte AMD-ATi, DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümlerini pazara sunan ilk isim olacak. Firma tarafından 10 Eylül'de lanse edilmesi beklenen Radeon HD 5800 serisi için öne çıkması beklenen yeniliklerden birisi de Eyefinity isimli çoklu monitör teknolojisi olacak gibi görünüyor. Yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte lanse edilecek Eyefinity teknolojisi ile AMD-ATi çoklu monitör kullanımında iddialı olmayı hedefliyor.

Gelen bilgilere göre kullanııclar Eyefinity teknolojisinin desteklendiği Radeon HD 5800 serisi ekran kartları ile aynı Matrox'un TripleHead2Go serisi özel kartlarında olduğu gibi 3 monitörü aynı anda kullanabilecekler. 2560 x 1600 çözünürlüğünde 12MP+ görüntü elde edilmesine olanak tanıyacak Eyefinity teknolojisinin özellikle uçuş ve yarış simülasyonları, gerçek zamanlı strateji ve FPS türü oyunlarda gelişmiş oyun deneyimi yaşatacağı belirtilirken, ikinci jenerasyon TeraScale motoru ile Radeon HD 5800 serisinde modeline göre 2 TeraFlops'un üzerinde işlem gücü sunacağı belirtilmekte.

Yeni bir AF (anisotropic filtering) methodunun da destekleneceği Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarının 10 Eylül'de tanıtılması, 22 Eylül sonrasında ise yaygın anlamda satışa sunulması bekleniyor.


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DISTURBED 10 yıl
@mpy
nvıdıa nın '+' sı bıtmez nasıl bi artıysa mübarek
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V_VendettA 10 yıl
Ati funlar basmış burayı gene!

Kimse neden anlayamıyor bu şekilde düşünmenin ne ati sevenlerin nede nvidia sevenlerin işine yaramadıgını!

Yok ati kral yok nvidia + cı bunlar çok komik sanki kendi firması kendi kar ediyor.
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toonjai 10 yıl
nvidia durup durup isim yeniler ve yeni ürünmüş gibi pazarlar, ati sürekli kendini yeniliyor !
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fatihcanery 10 yıl
seko92 demek 100 kişi :D bilmiyorsunuz bari susun
atiyi tebrik etmek lazım,merakla 10 eylülü bekliyorum.ati orta seviye dx11 kartı çıksada alsam ..
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mpy 10 yıl
Nvidia 295gtx"+" yapar ancak :))
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sertacaygun 10 yıl
5800 serisinde ATi'nin parsayı toplayacağına eminim artık.
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sadtneverdie 10 yıl
@cestvrai nereye bakacağımızı şaşırırız artık :P 2 monitoru kullandıkta 3 monıtor kaldı gerçi birinde ps birinde mudbox birinde maya süper olur hepsi komdine ama oyunlardan yana bir beklentim yok.
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c34 10 yıl
iyi ki eski flat monitörü atmamışım :D
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V_VendettA 10 yıl
Bu 3 monitor işi cokta abartılacak bir olay degil bence,asıl olan performansı nasıl olucak bir tane test goremedik hala kart cıktı cıkıcak?
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c34 10 yıl
bu ati kral diyorum başka bişi demiyorum
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Seko92 10 yıl
Gereksiz bir özellik. Toplasan bütün müşteriler içinde bu özelliği kullanan 100 kişi çıkmaz.
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Dark-Power 10 yıl
Seko92

Gereksiz bir özellik. Toplasan bütün müşteriler içinde bu özelliği kullanan 100 kişi çıkmaz.


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Mertcan. 10 yıl
ATI yine bu projesiyle de yaratıcılığını ön plana çıkartıyor.Nvidia'nın cevabı da gecikmeyecektir bu projeye :)
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