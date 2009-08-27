ATi'den Eyefinity teknolojisi; Radeon HD 5800 serisi ile 3 monitör kullanılabilecek

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Hem son kullanıcılar hem de grafik endüstrisi tarafından merakla beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için artık geri sayım başladı. Radeon HD 5800 serisi ile birlikte AMD-ATi, DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümlerini pazara sunan ilk isim olacak. Firma tarafından 10 Eylül'de lanse edilmesi beklenen Radeon HD 5800 serisi için öne çıkması beklenen yeniliklerden birisi de Eyefinity isimli çoklu monitör teknolojisi olacak gibi görünüyor. Yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte lanse edilecek Eyefinity teknolojisi ile AMD-ATi çoklu monitör kullanımında iddialı olmayı hedefliyor.

Gelen bilgilere göre kullanııclar Eyefinity teknolojisinin desteklendiği Radeon HD 5800 serisi ekran kartları ile aynı Matrox'un TripleHead2Go serisi özel kartlarında olduğu gibi 3 monitörü aynı anda kullanabilecekler. 2560 x 1600 çözünürlüğünde 12MP+ görüntü elde edilmesine olanak tanıyacak Eyefinity teknolojisinin özellikle uçuş ve yarış simülasyonları, gerçek zamanlı strateji ve FPS türü oyunlarda gelişmiş oyun deneyimi yaşatacağı belirtilirken, ikinci jenerasyon TeraScale motoru ile Radeon HD 5800 serisinde modeline göre 2 TeraFlops'un üzerinde işlem gücü sunacağı belirtilmekte.

Yeni bir AF (anisotropic filtering) methodunun da destekleneceği Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarının 10 Eylül'de tanıtılması, 22 Eylül sonrasında ise yaygın anlamda satışa sunulması bekleniyor.