ATi'nin 40nm GPU'su göründü; Radeon HD 4750 100$ segmentine geliyor

Ekran kartı dünyasındaki sessizlik yılın ikinci çeyreği ile birlikte yerini tansiyonu yüksek yeni bir mücadeleye bırakacak gibi görünüyor. AMD-ATi ve Nvidia arasındaki amansız mücadelede performans ve fiyat kadar yeni nesil teknolojilere adaptasyon ve fabrikasyon sürecindeki ilerleme de özellikle son dönemde rekabetin yönünü belirleyen önemli parametreler arasında yer almaya başladı. 65nm ve 55nm üretim teknolojilerine rakibi Nvidia'dan önce geçerek bu yönde önemli bir avantaj elde eden AMD-ATi mevcut pozisyonunu 40nm üretim sürecine geçişte de korumayı hedeflerken yüksek performans segmentindeki modellerinde 55nm üretim teknolojisine kısa bir süre önce geçiş yapan Nvidia ise 40nm için kullanıcıları selamlayan ilk firma olmayı amaçlıyor. Yeni üretim teknolojisiyle hazırlanacak ilk GPU'larına yönelik tasarım çalışmalarını bir süre önce tamamlayan ikili arasında ilk somut hamle AMD-ATi cephesinden geldi ve 40nm RV740 GPU'sunu temel alan Radeon HD 4750 modeli göründü.

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ATi Radeon HD 4750 modelinin detaylarına geçmeden önce yeni nesil üretim teknolojilerine geçisin öneminden kısaca bahsetmekte fayda var. Nanometrik anlamda ilerleme sağlayan üretim teknolojilerindeki gelişim üreticilere ciddi kazanımlar sağlıyor. Zira üretim maliyetlerini düşürme yeteneği kazanan üreticiler, ayrıca aynı segmentte yer alan bir önceki üretim jenerasyonuna kıyasla daha yüksek performans sunabilen aynı zamanda daha düşük güç tüketimine sahip olan ekran kartlarını daha uygun fiyatla kullanıcılarına sunabiliyorlar. Son belirttiğimiz nokta aynı zamanda yeni nesil üretim teknolojilerine geçişin son kullanıcılara sağladığı en büyük fayda. Çünkü firmalar düşen maliyetlerle birlikte daha performanslı kartları daha uygun fiyatla pazara sunma fırsatı yakalıyorlar. Öte yandan daha düşük güç tüketimiyle daha yüksek saat hızlarına çıkabilen kartlar hız aşırtma tutkunları için yeni bir çalışma alanı oluşturabiliyorlar.

AMD-ATi'nin yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş noktasındaki çalışmalarına haberlerimizde de sık sık yer veriyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi RV740 kod adlı grafik işlem birimi, firmanın 40nm üretim teknolojisine geçişteki ilk somut hamlesi olacak. Her ne kadar kimi kaynaklar RV770'in üzerine konumlandırılacak RV790 GPU'sunun da 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağını iddia etmiş olsa da son gelen haberlere göre RV790 GPU'su muhtemelen 55nm üretim teknolojisiyle üretilecek ve mevcut RV770 GPU'sunun saat hızları arttırılmış yeni bir varyasyonu olacak gibi görünüyor. AMD-ATi'nin yeni grafik işlem birimi Radeon HD 4700 serisine güç vermesi bekleniyor. Tabii isimlendirme stratejileriyle ilgili olarak resmi herhangi bir doğrulama gelmediğini ve firmanın RV740 lansmanında farklı bir isimlendirme yaklaşımı sergileyebileceği ihtimalinin bulunduğunu da belirtelim. Guru3D sitesi RV740 tabanlı RadeonHD 4750 modeline yakından bakabilme ve ön-incelemesini yapabilme fırsatı yakaladı. Gelin şimdi RV740 GPU'sunu yakından tanıyalım.

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Yapılan çalışmaya göre 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 4750 modeli sahip olduğu performans potansiyeliyle geçtiğimiz sene Ekim ayında anons edilen Radeon HD 4830 ile Radeon HD 4850 modelleri arasına konumlandırılacak gibi görünüyor. AMD-ATi'nin yeni grafik işlemcisi 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Transistör sayısı şu an için açıklanmayan GPU, RV770LE yani Radeon HD 4830 modeliyle benzer şekilde 640x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlemci çalışma frekansının 650MHz - 700MHz aralığında olacağı bildirilen RV740'a GDDR5 bellek teknolojisini eşlik edecek. Mevcut tabloya göre GDDR5 bellek kullanımında öncü firma ünvanına sahip olan AMD-ATi, Radeon HD 4750 ile GDDR5 teknolojisini orta segmente de getirecek gibi görünüyor. 3.2GHz'de görev yapan 512MB GDDR5 bellek ile donatıldığı bildirilen mühendislik örneği Radeon HD 4750 modelinin teknik özellikleri bu detaylarla sınırlı değil.

Açıklanan bilgiliere göre RV740 tabanlı Radeon HD 4750 modelinde 32x doku ünitesi ve 16x ROP birimi bulunuyor. Yüksek saat hızlarıyla hesaplama gücü de artan artan Radeon HD 4750'nin işlem kapasitesi resmi olarak açıklanmış olmasa da 900 GigaFLOP seviyesinde olacağı yani bu açıdan Radeon HD 4850 modelinin hemen altında, HD 4830 modelinin ise ciddi şekilde üzerinde yer alacak gibi görünüyor. Belirttiğimiz gibi yeni nesil üretim teknolojileri güç tüketiminde de ciddi kazanımlar sağlamakta. HD 4750 için henüz bu değerler gün ışığına çıkmış olsa da ısıl güç tasarımı 110 Watt olarak belirlenen HD 4830 ve HD 4850 modellerine kıyasla TDP seviyesinin daha düşük olacağına kesin gözüyle bakılan kartın güç tüketimi konusunda daha cimri olması beklenebilir. DirectX 10.1 desteği sürdürmesi ve Crossfire X kurulumlarına olanak tanıması beklenen Radeon HD 4750 modelinin diğer detayları için net bir bilgi yok fakat ekstra özellikler açısından HD 4830 ile aynı çizgide olması beklenebilir.

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Far Cry 2 ve Crysis: Warhead testleri - 2x AA

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sunun temel özelliklerine göz attıktan sonra, Radeon HD 4750 modelinin genel görünümü ve tasarım özelliklerine de değinebiliriz. Tekrarlamakta fayda var bu çalışma mühendislik örneği bir model kullanılarak hazırlandı. Dolayısıyla özellikle kartın tasarımı konusunda değişiklikler veya güncellemeler de lansman öncesinde gündeme gelebilir. Kırmızı renkli baskılı devresi ve işaretlenmiş komponentleriyle referans tasarım olduğu izlenimini veren kartın üzerinde Zalman VF900-Cu soğutucusuna yer verilmiş. 6-pinli PCIe konnektörüne sahip olan kartın üzerinde Crossfire bağlantısı ile DVI ve HDTV konnektörlerinin olduğunu da görmekteyiz. RV740XT GPU'sunu kullanan Radeon HD 4750'nin yanı sıra RV740Pro GPU'sunu temel alan ve GDDR3 bellekle donatılan Radeon HD 4730? gibi daha uygun fiyatlı ikinci alternatifin de RV740 GPU'su için gündeme geleceğini belirtebiliriz. Teknik detaylardan sonra artık test sonuçlarına geçebiliriz.

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Call of Duty 5: World at War (DirectX 9 - 4x AF) ve 3DMark Vantage

Radeon HD 4750'nin ön-incelemesini gerçekleştiren Guru3D, testleri Intel'in Core i7 platformu üzerinde gerçekleştirmiş. 3.75GHz'de çalışan Core i7 965 Extreme Edition işlemcisi ve Asus'un X58 yonga setli Rampage II Extreme anakartı üzerinde yapılan testlerde ekran kartı olarak HD 4750 modeliyle birlikte HD 4850, 4830, 4670 ve Nvidia'nın GeForce 9600GT modellerine yer verilmiş. Sürücü olaraksa ATi cephesinde Catalyst 9.2, Nvidia tarafında ise GeForcve 182.06 WHQLkullanılmış. Windows Vista 64-bit SP1 altında gerçekleştirilen testlerde günümüz popüler oyunlarına ve 3DMark Vantage testine yer verilmiş. Yazı içerisinde yer verdiğimiz sonuçlara göre 100$ seviyesi için hazırlanan RV740 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 4750 modeli HD 4850'ye yakın performansı kendi fiyat segmentinde iddialı olacağının sinyallerini şimdiden veriyor. Nvidia'nın ise 40nm üretim teknolojisine giriş seviyesi GPU'lar geçmesi beklenirken HD 4750 modeline GeForce GTS 240 ile cevap vermesi bekleniyor.

http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-4750-rv740-review-preview-test/1