ATi'nin DirectX 11 destekli RV870 GPU'su ay sonunda mı geliyor?

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Kullanıcılar tarafından merakla beklenen DirectX 11 destekli ATi RV870 GPU'su ile ilgili yeni bir iddia tartışılıyor. Bilindiği üzere bir sene önce, geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu RV770 GPU'su ve Radeon HD 4800 serisi ekran kartları ile önemli bir başarı yakalayan ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran AMD-ATi'nin, 40nm üretim teknolojisi ile hazırladığı RV870 GPU'su ve olası Radeon HD 5870 modelinin yılın ikinci yarısı için beklendiği biliniyor.

Almanya merkezli yayın yapan ve AMD-ATi odaklı haberler veren ATi-Forum sitesinin ortaya attığı iddiaya göre RV870 GPU'su ay sonunda gelebilir. Siteye göre, yaygın kanı olarak Temmuz-Kasım arası bir bir dönemde lanse edileceği belirtilen RV870 GPU'su için aynı aslında piyasaya şaşırtıcı bilgiler verildiği (aynı RV770 GPU'sunda 480x paralel işlem birimi olacağı gibi) ancak TSMC'nin ikinci nesil 40nm fabrikasyon sürecine paralel olarak RV870'in ay sonunda tanıtılabileceği iddia ediliyor.