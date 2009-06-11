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ATi'nin DirectX 11 destekli RV870 GPU'su ay sonunda mı geliyor?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,8b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi'nin DirectX 11 destekli RV870 GPU'su ay sonunda mı geliyor?
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Kullanıcılar tarafından merakla beklenen DirectX 11 destekli ATi RV870 GPU'su ile ilgili yeni bir iddia tartışılıyor. Bilindiği üzere bir sene önce, geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu RV770 GPU'su ve Radeon HD 4800 serisi ekran kartları ile önemli bir başarı yakalayan ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran AMD-ATi'nin, 40nm üretim teknolojisi ile hazırladığı RV870 GPU'su ve olası Radeon HD 5870 modelinin yılın ikinci yarısı için beklendiği biliniyor.

Almanya merkezli yayın yapan ve AMD-ATi odaklı haberler veren ATi-Forum sitesinin ortaya attığı iddiaya göre RV870 GPU'su ay sonunda gelebilir. Siteye göre, yaygın kanı olarak Temmuz-Kasım arası bir bir dönemde lanse edileceği belirtilen RV870 GPU'su için aynı aslında piyasaya şaşırtıcı bilgiler verildiği (aynı RV770 GPU'sunda 480x paralel işlem birimi olacağı gibi) ancak TSMC'nin ikinci nesil 40nm fabrikasyon sürecine paralel olarak RV870'in ay sonunda tanıtılabileceği iddia ediliyor.


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sertacaygun 10 yıl
nVidia'ya iyi tokat olru...
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resler 10 yıl
4000 serisinde fiyat indirimleri boşuna yapılmıyor demekki. AMD yeni nesil için yer açıyormuş.
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Zimmerit 10 yıl
HD5870 HD5870 x2 ve HD5870 X4 ün çıkacartılacağı söyleniyordu bir kaç ünlü forum sitesinde
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
zaten hep diyorum ya nvidia GDDR5 e geçerse uyandırın..
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Source 10 yıl
@FX57 hocam şu ATI logosunu ufaltırsanız çok daha iyi olur düşük çözünürlük kullanan arkadaşlarda dev bir görüntü oluşuyor

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Batuist 10 yıl
atinin popülaritesi nvidianınkini geçti.. burmu havada nvidianın burnunu şöyle iyi bir sürtse ne güzel olur..
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evo_tr 10 yıl
dx11 oyunlar cıkana kadar bu dx11 kartlar kim bilir kaç revizyon geçirir,acele etmeye hiç gerek yok.
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airea 10 yıl
TR de uygun fiyatlarla alınabilir hale gelmesi yılsonunu bulur sanırım...
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hardware wizard 10 yıl
ya bunlar iyi gine insanları aptal ettilerr ekran kartı alcamm kdv indirimi bitmeden diyoomm buları görüyomm vaz geciyomm nasıl olcak bilmiyomm
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sendomi 10 yıl
ati artık stratejininde öneminin farkında ürünü erken piyasaya sürmek avantaj sağlayacaktır helebirde 4850'deki gibi sürpriz yaparsa yine iyi bir satış grafiği yakalayıp piyasanın en güçlü kartına sahip olur nvidia'a hemen cevap vermeye çalışır eski kartlarına yeni ismler verip piyasaya sürer
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tolgacem 10 yıl
söyle 1600sp ile gelse tmu rop brimleri guclendirilse iyice felaket olur

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NecroCyber-777 10 yıl

Orjinalden alıntı: sendomi

ati artık stratejininde öneminin farkında ürünü erken piyasaya sürmek avantaj sağlayacaktır helebirde 4850'deki gibi sürpriz yaparsa yine iyi bir satış grafiği yakalayıp piyasanın en güçlü kartına sahip olur nvidia'a hemen cevap vermeye çalışır eski kartlarına yeni ismler verip piyasaya sürer



çok şey biliyorsunuz sizde
sanki ati aynısını yapmadı söylemedi ama bulan buldu işte zamanında o yüzden her 2 sininde savunulacak bir yönleri yok ama neyse işte
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mikoli88 10 yıl
ATİ ÇOCUĞU KOYACAK GİBİ :)
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hærun 10 yıl
bide şöyle 5870x2 gibi bişey yapsa
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-dehşet- 10 yıl
Sansasyonel olur.
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