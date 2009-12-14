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Atom 2 platformu daha yüksek grafik performansıyla geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki günlerde yeni nesil işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel, endüstride ilk defa entegre grafik özellikli işlemcilerini kullanıcıların beğenisine sunacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Clarkdale kod adlı Core i3 ve Core i5 serisi işlemci modellerini masaüstü, Arrandale kod adını taşıyan işlemcilerini ise mobil sistemler için lanse edecek olan Intel, aynı zamanda Pine Trail 2 kod adını taşıyan Atom 2 platformunu da duyuracak. 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği Atom platformuyla netbook pazarının tamamına yakınını kontrol eden Intel, ultra-taşınabilir formdaki maliyet odaklı bilgisayar pazarının 2013'e kadar aralıksız büyüyeceğini dolayısıyla Atom işlemci ailesine yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak Pine Trail platformu ile Pineview kod adını taşıyan yeni nesil Atom işlemcilerinin üzerindeki örtüyü kaldıracak olan Intel, yeni modellerindehem entegre grafik birimi hem de entegre bellek kontrolcüsüne yer verecek.

Bilindiği üzere Atom platformu sahip olduğu avantajların yanında özellikle entegre grafik performansıyla eleştiriliyordu. 945 çipsetiyle gelen GMA 950 IGP'sinin 3D performansıyla günümüz ihtiyaçlarının çok gerisinde kalması ve yüksek tanımlı videolar için herhangi bir hızlandırma özelliğine sahip olmaması platformun zayıf noktası olarak zaman zaman gündeme getirilmişt. Nvidia'nın ION platformuyla Atom işlemcisini daha güçlü IGP'li ile tanıştırması sonrasında yeni nesil Atom işlemcilerinde daha güçlü bir grafik çözümüne yer verme yoluna giden Intel, GMA 3150 kod adını taşıyan entegre grafik birimiyle mevcut Atom platformuna kıyasla daha yüksek grafik gücü vaat ediyor. Test tablosundan da takip edilebileceği üzere hem 3DMark 2001 hem de 3DMark 2003 testlerinde Atom 2 yerini alacağı Atom platformuna kıyasla daha yüksek grafik performansı vaat ediyor olsa bile Nvidia ION platformu ile kıyaslandığında hâlâ ciddi bir fark olduğunu görüyoruz.

Intel'in Atom 2 platformunu duyurmasından sonra Nvidia'nın da ION 2 platformunu lanse etmesi ve artan paralel işlemci sayısı ile birlikte daha yüksek grafik performansı sunması bekleniyor. Toplamda 33 Watt'lık güç tüketim değeriyle pasif soğutmalı netbook ve nettop sistemlerin önünü açacak olan Atom 2 mevcut Atom platformundan olduğu gibi hem tek hem de çift çekirdekli çözümlere sahip olacak.

Atom 2 platformu daha yüksek grafik performansıyla geliyor
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Atom D510 çift çekirdek, Atom D410 tek çekirdek


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ecarpar 9 yıl
atom berbat yeterince grafik işlemcisi iy olsa ne olurki?
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Confusion 9 yıl
işin içinde nvdia olmadıkça intel den grafik konusunda birşey beklemek hayal gibi.

32nm üzerinde cpu nun güç tüketimi, mhz, çekirdek konularında başarı sağlayabilirler ama çipset konusunda hiç umutlu değilim
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RaptorFX 9 yıl
3150 de yok ayri bir çiple yapacaklarsa ne ala. ION2 + Atom 2 en iyisi olur.
Ah amd ahh.... Nerde 52xx ekran kartli athlon2 x4 lü 2ghzli bi netbook...
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Evren Küçük 9 yıl
video hızlandırıcısı varmı yokmu yeni platformda? yoksa istediği kadar hızlı olsun.
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