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Avatar filmi 1 Petabyte depolama alanı yedi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
97,8b
1
253
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Avatar filmi 1 Petabyte depolama alanı yedi
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Yarım milyar dolar civarındaki bütçesi ile sinema tarihinin en pahalı yapımı olarak nitelendirilen Avatar, Cuma günü tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de vizyona giriyor. Aliens, Terminator I & II ve Titanic gibi unutulmaz yapımlara imza atan usta yönetmen James Cameron'ın son şaheseri, beyaz perdenin yeniden çıkış yapmasını sağlayacak ilk kıvılcım olarak nitelendiriliyor. DVD ve Blu-ray satışlarındaki artışa paralel bilet satışlarındaki düşüşü, 3D Fusion kamerası gibi izleyicilerin farkı beyaz perdede hissedebileceği ileri teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil filmlerle sonlandırmak isteyen Hollywood'da yılın yapımı olarak tarif edilen Avatar filminin ilginç detayları da vizyon için geri sayımın başladığı şu günlerde netleşmeye başladı. Yarıdan fazlası bilgisayar ortamında hazırlanan film, sadece yüksek data trafiğiyle bile harcanan yoğun emek hakkında önemli ipuçları veriyor.

3D karakterlerin ve çekim ortamlarının canlandırılması için özel sunucu çiftlikleri kurulan Avatar için yüksek işlem gücünün yanı sıra ciddi bir depolama alanına gereksinim duyulduğu belirtiliyor. Renderlama sonucu elde edilen içeriğin 1 Petabyte'ın üzerinde depolama alanı gerektirdiği dolayısıyla filmin, her biri 2TB kapasiteli 500 adet sabit diske ihtiyaç duyduğu ve sadece disk maliyetinin 100.000$ civarında olduğu tahmin ediliyor. Başrollerinde Sam Worthington ve Sigourney Weaver gibi ünlü isimlerin yer aldığı Avatar'ın seyirci rekoru kırarak son dönemin en iyi gişe performansını sergilemesi bekleniyor.


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umut5513 9 yıl
Vay be...
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stilll 9 yıl
pardon da petabyte ne

ilk defa duyuyorum.

terabyte' bilirdim.daha da üstü varmış demek
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cybershot-e 9 yıl
şaka gibi wallahi bizim ülkede daha terabayt'a bile henüz geçilmemişken adamlar petabaytla uraşıyolar :D
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enoman 9 yıl

cybershot-e

şaka gibi wallahi bizim ülkede daha terabayt'a bile henüz geçilmemişken adamlar petabaytla uraşıyolar :D

O kadar da değil,yer gök terabayt kaynıyor,ayrıca 500 tane 2tb.'lık harici diski TR'de de alabilirsin parayı bastıktan sonra,ama o kadar dev alanı naparsın bilmem:=)
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yekialem 9 yıl

cybershot-e

şaka gibi wallahi bizim ülkede daha terabayt'a bile henüz geçilmemişken adamlar petabaytla uraşıyolar :D


yanlışın var.. kişisel anlamda dünya daha terabyte a yeni yeni geçiyor.. türkiyede de petabytlelık veriler saklayan server lar vardır.. bilgisayar teknolojilerinde dünya ile dengiz..
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TAVCI 9 yıl
Yuhhh.benim gibi arsivciye bu film fazla gelir
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XenonMan58 9 yıl
miex yorumundan kafanın basmadığını anladım şimdi senle tartışıp uc noktalara giderim para konusunda çalışmak konusunda ama neyse boş ver bu arada çalışmadığımı nerden çıkardın...
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Konu klişe. Kurgu çok iyidir muhtemelen. Görsel açıdan da oldukça zengin görünüyor fragmanda. J. Cameron'u epeydir görmüyordum. Titaniği izlediğimde Alien'ı, Terminator'ı çeken bunu nasıl çekmiş demiştim. Muhtemelen oscarların çoğunu bu film alır. Maliyetini çıkarır diye düşünüyorum. Lakin uzun süre konuşulacak bir film olmayacağı kanısındayım.
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Miex 9 yıl

XenonMan58

miex yorumundan kafanın basmadığını anladım şimdi senle tartışıp uc noktalara giderim para konusunda çalışmak konusunda ama neyse boş ver bu arada çalışmadığımı nerden çıkardın...

Kafam basmaz benim, genelde öyledir kusura bakmasaydın.
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tebrizi 9 yıl
valla ben asıl öbür avatar filmini bekliyorum,the last airbender olanını,bu adamlar niye bu filmin ismini avatar koymuş kardeşim ne alaka-)) öbür filme gitmez millet şimdi-))
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gyükseltürk 9 yıl
James Cameron yıllardır bu film için uğraşmış fakat gişede hayal kırıklığı yaşatacak gibi.Çok büyük bir kumar.
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brnk 9 yıl
Bu avatar bizim kavga eden avatarla alakası var mı ? İki avatarıda bilmiyorum. :D
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@RİF_D 9 yıl

BurakDemirbas

Bu avatar bizim kavga eden avatarla alakası var mı ? İki avatarıda bilmiyorum. :D

yok desem diğerini de bilmiyorsun, bence forumu bi araştır sen
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sp1tf1re 9 yıl
Çok merek ettim filmi şimdi,umarım zevkle izleyeceğimiz bir filmdir yoksa 1 petabyte boşa gitmiş olur :D
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RafiQ_Shia 9 yıl
yazık ya şu paralara acıyorum 500 milyon dolar ne demek abi ya
o paraya kaç milyon kişi afrikada yemek yer ne bilim ya biz ne desek boş....








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OnuR 9 yıl

macrolight

yazık ya şu paralara acıyorum 500 milyon dolar ne demek abi ya
o paraya kaç milyon kişi afrikada yemek yer ne bilim ya biz ne desek boş....










İyi Afrikalılar ya da bir kısım insanlar aç diye eğlence sektöründe hiç büyük proje yapılmasın, milyarlarca $ harcanmasın sinema, oyun gibi sektörler çöksün milyonlar işsiz kalsın değil mi?
Nasıl saçma bir düşüncedir bu...


gyükseltürk

James Cameron yıllardır bu film için uğraşmış fakat gişede hayal kırıklığı yaşatacak gibi.Çok büyük bir kumar.

Aksine gişede vurgun yapacak gibi, masrafı kesin çıkarıcak devamında nereye kadar gider belli olmaz 1 milyar$'da da kalabilir.Titanic'e rakip bile olabilir.
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DrSpoil 9 yıl
bu yaratıklar niye mavi...
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X-Slim 9 yıl
ohaaaa daha neler
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