Avatar filmi 1 Petabyte depolama alanı yedi

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Yarım milyar dolar civarındaki bütçesi ile sinema tarihinin en pahalı yapımı olarak nitelendirilen Avatar, Cuma günü tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de vizyona giriyor. Aliens, Terminator I & II ve Titanic gibi unutulmaz yapımlara imza atan usta yönetmen James Cameron'ın son şaheseri, beyaz perdenin yeniden çıkış yapmasını sağlayacak ilk kıvılcım olarak nitelendiriliyor. DVD ve Blu-ray satışlarındaki artışa paralel bilet satışlarındaki düşüşü, 3D Fusion kamerası gibi izleyicilerin farkı beyaz perdede hissedebileceği ileri teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil filmlerle sonlandırmak isteyen Hollywood'da yılın yapımı olarak tarif edilen Avatar filminin ilginç detayları da vizyon için geri sayımın başladığı şu günlerde netleşmeye başladı. Yarıdan fazlası bilgisayar ortamında hazırlanan film, sadece yüksek data trafiğiyle bile harcanan yoğun emek hakkında önemli ipuçları veriyor.

3D karakterlerin ve çekim ortamlarının canlandırılması için özel sunucu çiftlikleri kurulan Avatar için yüksek işlem gücünün yanı sıra ciddi bir depolama alanına gereksinim duyulduğu belirtiliyor. Renderlama sonucu elde edilen içeriğin 1 Petabyte'ın üzerinde depolama alanı gerektirdiği dolayısıyla filmin, her biri 2TB kapasiteli 500 adet sabit diske ihtiyaç duyduğu ve sadece disk maliyetinin 100.000$ civarında olduğu tahmin ediliyor. Başrollerinde Sam Worthington ve Sigourney Weaver gibi ünlü isimlerin yer aldığı Avatar'ın seyirci rekoru kırarak son dönemin en iyi gişe performansını sergilemesi bekleniyor.