    Avatar 3 başarısız olursa 4. ve 5. filmler rafa kaldırılabilir

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Avatar 3, serinin geleceği için belirleyici olacak. James Cameron, Avatar serisinin kaderinin üçüncü filme bağlı olduğunu söylüyor.

    Avatar 3 başarısız olursa seri bir süre rafa kalkabilir Tam Boyutta Gör
    Gişe rekorları kıran Avatar serisi, bu yıl üçüncü filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Avatar: Fire and Ash adını taşıyan üçüncü film, 25 Aralık'ta vizyona girecek. İlk iki film sinemaseverlerden büyük ilgi gördüğü için Avatar 3'ten de beklentiler oldukça yüksek. Ancak diğer yandan, aynı ikinci filmin öncesinde olduğu gibi bu filmin nasıl bir performans sergileyeceğine dair şüpheler var. Çünkü filmin kârlı olabilmesi için yine 1 milyar dolar barajına yakın bir hasılat yapması gerekiyor. Bu da Avatar 3 üzerindeki baskıyı arttırıyor.

    Üstelik James Cameron'ın son açıklamalarına bakılırsa, Avatar 3 serinin devamı için de belirleyici olacak. Usta yönetmen, ilk iki filmin yakaladığı muazzam başarıya rağmen hiçbir şeyin garanti olmadığını söylüyor. Eğer Avatar 3 gişede hayal kırıklığı yaratırsa, hazırlıkları bir süredir devam eden 4. ve 5. filmler rafa kaldırılabilir. En azından bir süreliğine. Cameron, eğer üçüncü film yeterince kâr etmezse, Avatar tarzı bir film yapmanın maliyeti biraz daha düşene kadar beklemek zorunda kalabileceklerini söylüyor.  VFX (görsel efekt) maliyetlerinin zamanla düşeceğini öngören Cameron, 3. filmin performansına bağlı olarak, beklemekten başka çareleri olmayabileceğini belirtiyor.

    Avatar 3, 25 Aralık'ta Vizyona Girecek

    James Cameron, serinin üçüncü filminde Pandora’nın daha karanlık yüzünü keşfe çıkıyor ve hikâyeyi gezegenin külle kaplı bir köşesine taşıyor. Jake ve Neytiri, oğulları Neteyam’ın ölümünün ardından parçalanmak üzere olan ailelerini bir arada tutmaya çalışırken, Mangkwan olarak bilinen ve ateşin halkı olarak anılan Na’vi kabilesiyle karşı karşıya geliyorlar. Doğaüstü güçler, politik gerilimler ve kültürel çatışmaların ortasında, Sully ailesi hem dış tehditlerle hem de içlerindeki yas ve suçlulukla mücadele ediyor.

