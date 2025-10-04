Avatar 3 başarısız olursa 4. ve 5. filmler rafa kaldırılabilir

Üstelik James Cameron'ın son açıklamalarına bakılırsa, Avatar 3 serinin devamı için de belirleyici olacak. Usta yönetmen, ilk iki filmin yakaladığı muazzam başarıya rağmen hiçbir şeyin garanti olmadığını söylüyor. Eğer Avatar 3 gişede hayal kırıklığı yaratırsa, hazırlıkları bir süredir devam eden 4. ve 5. filmler rafa kaldırılabilir. En azından bir süreliğine. Cameron, eğer üçüncü film yeterince kâr etmezse, Avatar tarzı bir film yapmanın maliyeti biraz daha düşene kadar beklemek zorunda kalabileceklerini söylüyor. VFX (görsel efekt) maliyetlerinin zamanla düşeceğini öngören Cameron, 3. filmin performansına bağlı olarak, beklemekten başka çareleri olmayabileceğini belirtiyor.
Avatar 3, 25 Aralık'ta Vizyona Girecek
James Cameron, serinin üçüncü filminde Pandora'nın daha karanlık yüzünü keşfe çıkıyor ve hikâyeyi gezegenin külle kaplı bir köşesine taşıyor. Jake ve Neytiri, oğulları Neteyam'ın ölümünün ardından parçalanmak üzere olan ailelerini bir arada tutmaya çalışırken, Mangkwan olarak bilinen ve ateşin halkı olarak anılan Na'vi kabilesiyle karşı karşıya geliyorlar. Doğaüstü güçler, politik gerilimler ve kültürel çatışmaların ortasında, Sully ailesi hem dış tehditlerle hem de içlerindeki yas ve suçlulukla mücadele ediyor.
