Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    James Cameron, Avatar serisi için Animatrix benzeri bir animasyon dizisi çekmek istiyor

    James Cameron, Avatar serisini farklı farklı hikâyeler anlatacak bir animasyon dizisiyle daha da genişletmek istiyor. Usta yönetmen, aklındaki projeyi Animatrix'e benzetiyor.

    James Cameron Avatar Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Avatar serisiyle adından söz ettiren James Cameron, son 20 yılının büyük bölümünü bu seri üzerinde çalışarak geçirdi; Ancak buna rağmen Avatar serisinden sıkılmış gibi görünmüyor. Aksine bu evrenle bağlantılı projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu hafta Empire dergisine bir röportaj veren usta yönetmen, Avatar filmlerinde ele aldığı dünyayı daha derinlemesine işleyebilmek için bir animasyon dizisi çekmek istediğini açıkladı.

    Bu evrende geçen farklı farklı hikâyeler anlatacak, animasyon bir antoloji dizisiyle Avatar evrenini daha da genişletmek isteyen James Cameron, bu fikri Disney'e sunduğunu söylüyor. Cameron, bu yan eserle, Avatar evreninde geçen daha alternatif hikâyeler anlatmak ve bu evrenin mitolojisini daha derinleştirmek istiyor.

    James Cameron, Avatar Evreninin Animatrix'ini Çekmek İstiyor

    Usta yönetmen bu konuda Animatrix'i örnek gösteriyor. Matrix üçlemesine eşlik etmesi için çekilen animasyon film Animatrix, bu evrende geçen farklı farklı hikâyeler anlatarak Matrix'in dünyasının nasıl işlediğini daha iyi anlamamızı sağlamıştı. Cameron şimdi aynısını Avatar serisi için yapmak istiyor. Yönetmenin aklındaki proje animasyon bir antoloji dizisi olsa da buradan bir animasyon filmi de çıkabileceğini söylüyor.

    Cameron bir yandan yeni Avatar filmleri üzerinde çalışmaya devam ettiği için bu proje henüz tam olarak şekilenmiş değil. Cameron, şu anda bu proje için hikâyelerini derleme aşamasında olduklarını söylüyor. Avatar ekibi için bir sonraki aşama, bu hikâyeleri ekrana taşıyacak yönetmenleri ve animasyon ekiplerini bulmak olacak. Tüm bu süreç birkaç yıl sürebilir. Ancak Cameron bu projeyi hayata geçirme konusunda epey istekli görünüyor.

    Avatar, bu yıl 3. filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Avatar: Fire and Ash adını taşıyan film, 25 Aralık'ta gösterime girecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eüaş çalışma saatleri sol gözümü kapatınca sağ gözüm bulanık görüyor karun'un hazineleri 650 bin ton altin sporthink güvenilir mi antalya ankara arası kaç km

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum