James Cameron, Avatar serisi için Animatrix benzeri bir animasyon dizisi çekmek istiyor

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Avatar serisiyle adından söz ettiren James Cameron, son 20 yılının büyük bölümünü bu seri üzerinde çalışarak geçirdi; Ancak buna rağmen Avatar serisinden sıkılmış gibi görünmüyor. Aksine bu evrenle bağlantılı projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu hafta Empire dergisine bir röportaj veren usta yönetmen, Avatar filmlerinde ele aldığı dünyayı daha derinlemesine işleyebilmek için bir animasyon dizisi çekmek istediğini açıkladı.

Bu evrende geçen farklı farklı hikâyeler anlatacak, animasyon bir antoloji dizisiyle Avatar evrenini daha da genişletmek isteyen James Cameron, bu fikri Disney'e sunduğunu söylüyor. Cameron, bu yan eserle, Avatar evreninde geçen daha alternatif hikâyeler anlatmak ve bu evrenin mitolojisini daha derinleştirmek istiyor.

James Cameron, Avatar Evreninin Animatrix'ini Çekmek İstiyor

Usta yönetmen bu konuda Animatrix'i örnek gösteriyor. Matrix üçlemesine eşlik etmesi için çekilen animasyon film Animatrix, bu evrende geçen farklı farklı hikâyeler anlatarak Matrix'in dünyasının nasıl işlediğini daha iyi anlamamızı sağlamıştı. Cameron şimdi aynısını Avatar serisi için yapmak istiyor. Yönetmenin aklındaki proje animasyon bir antoloji dizisi olsa da buradan bir animasyon filmi de çıkabileceğini söylüyor.

Avatar: Fire and Ash'in ilk fragmanı yayınlandı 20 sa. önce eklendi

Cameron bir yandan yeni Avatar filmleri üzerinde çalışmaya devam ettiği için bu proje henüz tam olarak şekilenmiş değil. Cameron, şu anda bu proje için hikâyelerini derleme aşamasında olduklarını söylüyor. Avatar ekibi için bir sonraki aşama, bu hikâyeleri ekrana taşıyacak yönetmenleri ve animasyon ekiplerini bulmak olacak. Tüm bu süreç birkaç yıl sürebilir. Ancak Cameron bu projeyi hayata geçirme konusunda epey istekli görünüyor.

Avatar, bu yıl 3. filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Avatar: Fire and Ash adını taşıyan film, 25 Aralık'ta gösterime girecek.

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