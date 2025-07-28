Avatar serisi 3. filmiyle geri dönüyor: Avatar: Fire and Ash'ten ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Avatar: Fire and Ash'in geçtiğimiz günlerde internete sızdırılan ve sinema çekimi olmasına rağmen epey ses getiren ilk fragmanı, bugün resmi olarak yayınlandı. Böylece James Cameron'ın Avatar serisinin üçüncü filminde sinemaseverler için neler hazırladığını da daha net bir şekilde görme şansı yakaladık.

Avatar: Fire and Ash, izleyiciyi bu kez Pandora’nın külle kaplı bir köşesine götürüyor. Jake ve Neytiri, oğulları Neteyam’ın ölümünün ardından parçalanmak üzere olan ailelerini bir arada tutmaya çalışırken, Mangkwan olarak bilinen ve ateşin halkı olarak anılan Na’vi kabilesiyle karşı karşıya geliyorlar. Doğaüstü güçler, politik gerilimler ve kültürel çatışmaların ortasında, Sully ailesi hem dış tehditlerle hem de içlerindeki yas ve suçlulukla mücadele ediyor. James Cameron, serinin üçüncü filmiyle birlikte Pandora’nın daha karanlık yüzünü keşfe çıkıyor.

Ağustos ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 3 gün önce eklendi

Avatar: Fire and Ash, 25 Aralık'ta Vizyona Girecek

Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) ve Stephen Lang (Quaritch) bu filmde de aynı rollerle geri dönüyor. Onlara bu kez, kül halkının karizmatik ve tehlikeli lideri Varang'a hayat veren Oona Chaplin katılıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Britain Dalton, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi, Edie Falco, CCH Pounder gibi isimler eşlik ediyor.

Avatar serisinin ilk filmi 2.9 milyar dolar, ikinci filmi ise 2.3 milyar dolar hasılat yaptı. Bu yüzden Avatar 3'ten de beklentiler oldukça yüksek. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamacağını 25 Aralık'ta vizyona girdiğinde göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: