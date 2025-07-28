Avatar serisi 3. filmiyle geri dönüyor: Avatar: Fire and Ash'ten ilk fragman yayınlandı

Avatar: Fire and Ash, izleyiciyi bu kez Pandora’nın külle kaplı bir köşesine götürüyor. Jake ve Neytiri, oğulları Neteyam’ın ölümünün ardından parçalanmak üzere olan ailelerini bir arada tutmaya çalışırken, Mangkwan olarak bilinen ve ateşin halkı olarak anılan Na’vi kabilesiyle karşı karşıya geliyorlar. Doğaüstü güçler, politik gerilimler ve kültürel çatışmaların ortasında, Sully ailesi hem dış tehditlerle hem de içlerindeki yas ve suçlulukla mücadele ediyor. James Cameron, serinin üçüncü filmiyle birlikte Pandora’nın daha karanlık yüzünü keşfe çıkıyor.
Avatar: Fire and Ash, 25 Aralık'ta Vizyona Girecek
Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) ve Stephen Lang (Quaritch) bu filmde de aynı rollerle geri dönüyor. Onlara bu kez, kül halkının karizmatik ve tehlikeli lideri Varang'a hayat veren Oona Chaplin katılıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Britain Dalton, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi, Edie Falco, CCH Pounder gibi isimler eşlik ediyor.
Avatar serisinin ilk filmi 2.9 milyar dolar, ikinci filmi ise 2.3 milyar dolar hasılat yaptı. Bu yüzden Avatar 3'ten de beklentiler oldukça yüksek. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamacağını 25 Aralık'ta vizyona girdiğinde göreceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi