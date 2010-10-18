Avea "Ara Beni" ile Aranmak Çok Kolay!

Avea müşterileri, Avea’nın yeni “Ara Beni” servisi ile kendilerini aramasını istedikleri kişiye, hangi operatörde olursa olsun ücretsiz olarak “Ara Beni” mesajı gönderebiliyor. Avea yeni servisi ile TL bakiyesi olmasa dahi her durumda ‘‘Ara Beni’’ servisi ile müşterilerine aranma talebinde bulunma özgürlüğü sunuyor.

Sunduğu avantajlı tarifelerin yanı sıra geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatına kolaylık ve hız katan Avea, özel servisleriyle müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunmaya devam ediyor.

Faturalı veya faturasız tüm Avea müşterileri artık “Ara Beni” servisini kullanarak, diledikleri kişiye, operatör ayrımı olmaksızın ÜCRETSİZ "Ara Beni" mesajı atabiliyor. ‘‘Ara Beni’’ servisiyle her durumda aranma talebinde bulunabilen müşteriler, iletişim özgürlüğünün keyfini çıkarıyor.

Avea Ara Beni servisini kullanmak isteyen Avealılar, telefonlarında

*125*05XXYYYYYYY# (*125*aranmak istedikleri no ve #) tuşladıktan sonra arama tuşuna basarak, Ara Beni mesajlarını aranmak istedikleri numaraya ücretsiz olarak iletebiliyorlar. ‘‘Ara Beni’’ mesajları ayrıca istenildiğinde ileri tarihli olarak da gönderilebiliyor.

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