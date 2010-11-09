Avea Lig Paketi 1 Milyon Kez Tıklandı

Lig Heyecanı Avea’da Yaşanıyor!

FUTBOL CEPTE YAŞAM BİÇİMİ OLDU,

AVEA LİG PAKETİ 1 MİLYON KEZ TIKLANDI!

Türk futboluna kurulduğu günden bu yana destek olan Avea’nın sunduğu Lig Paketi, zengin içeriği ile taraftarların gönlünde taht kurdu. Lig Paketi’nin wap.avea.com.tr’de yer alan portal sayfaları bugüne kadar 1 Milyon kez ziyaret edildi, 100.000’den fazla Avea Abonesi servisten yararlandı.

Futbol tutkunlarının her zaman yanında olan’nınsunduğu, zengin içeriği ile taraftarlardan büyük ilgi görüyor.Lig Paketi ile maçların heyecan ve coşkusunu her anher yerden yaşayan Avealılar, sadece golleri değil, maçların tartışmalı ve önemli pozisyonlarını da fatura kaygısı duymadan defalarca seyredebiliyor.

Bank Asya Ligi maçları da dâhil olmak üzere 135 maç özetinin sunulduğu paket kapsamında, bugüne kadar 100.000’den fazla Avea abonesi servisten yararlandı. En çok izlenen maç özeti FB – GS derbisi oldu. Aboneler bugüne kadar cep telefonlarından toplam 180.000 dakika maç videosu izledi.

9045’e LIG boşluk takım adını yazıp göndererek Lig Paketine üye olan aboneler, paket üyelikleri kapsamında; tüm takımların, 2010 -2011 sezonunda oynanmış maçlarının videolu arşivine ve haftanın maçlarının zengin içeriklerine maçtan kısa bir süre sonra Lig Paketi wap sayfasından ulaşabiliyor.

Avealılar, özet görüntüleri fatura kaygısı duymadan defalarca seyredebiliyor. Çünkü videoları izlerken ve Lig Paketi wap sayfalarında gezerken tüketilen veri için ayrıca ücretlendirme yapılmıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan, futbola destek vererek bu alanda fark yaratan projelere imza atmanın Avea’nın vazgeçilmezleri arasında yer aldığını ifade etti. Kaplan, “Avea olarak, spor yatırımlarımız, sportif faaliyetlerimiz ve sponsorluk projelerimizle Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunuyor, sağladığımız destekle kulüplerimize önemli oranda kaynak yaratıyoruz. Futbol sponsorluklarımız, GSM hizmetlerimiz ve katma değerli servislerimizle hem kulüplere kaynak yaratıyoruz hem de taraftarlara avantajlı hizmetler sunuyoruz’’ dedi.

Hakan Kaplan ‘‘Lig Paketi’ni futbola gönül verenler ve Türk futbol endüstrisi için fark yaratacak yepyeni bir proje olarak hayata geçirdik. Avea Lig Paketi ile Avealılar, tüm takımların maçlarının özet görüntülerini maçlardan sonra cep telefonlarından ilk haftada ücretsiz sonraki haftalarda da sadece 1,5 TL’ye izleme imkânına kavuştu. Kısa bir sürede Lig Paketi’nin futbolseverler tarafından 1 Milyon kez tıklanması müşterilerimizin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda ürün ve servisler yaratarak, memnuniyetlerini sağladığımızın bir göstergesi. Lig Paketi ile Türk futbolunda bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Futbol coşkusunu müşterilerimizle paylaşmaya gerek sponsorluklarımız gerekse geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerimizle Türk futboluna destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Alacağınız mesajlar ile tüm hafta lig heyecanını hissedeceksiniz!

Avea Lig Paketi, futbolseverleri tüm hafta boyunca yalnız bırakmıyor! Lig Paketi’ne üye olan Avealılar;

Maç öncesinde; maçın saati, yeri ve hakemi,

Maç günü; gol bilgisi, kırmızı kartlar ve ilk yarı sonucu,

Maç bitiminde; maçın sonucu, maçtan görüntülerin bulunduğu foto galeri sayfası , maç bilgilerinin, maçın özetinin ve gol videolarının sunulduğu wap sayfası

Haftanın son maçından sonra; puan durumu ve haftalık fikstür ile son haftanın maçlarının sonuçlarının ve videolarının sunulduğu wap sayfası bilgilerini anında alıyor.

Lig Paketi wap portalında mevcut durumda, 152 adet maçın 3 dakikalık özeti, 219 adet gol görüntüsü, 35 adet maç içinden resim yer almaktadır.

Lig Paketi’ne üye olmak için LIG boşluk takımınızın adını yazıp, 9045’e göndermek yeterli oluyor. Bunun yanında Lig Paketi wap sayfasından ya da *100# servisi Bilgi menüsünden de üye olunabiliyor.

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