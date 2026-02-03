Vodafone Türkiye, 500’e yakın tedarikçisini İstanbul’da buluşturdu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye’nin bir gelenek haline gelen ve tedarikçi firmanın yöneticilerini bir araya getiren “Vodafone Türkiye Tedarikçi Zirvesi 2026” etkinliği İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu yıl yaklaşık 500 tedarikçi firma katıldı. Bu seneki zirvede şirketin büyüme stratejileri, 5G hazırlıkları ve yerli ekosisteme yönelik planları masaya yatırıldı. Zirvede öne çıkan mesaj ise yerli tedarikçilerin global pazarlara açılmasına yönelik iş birliklerinin artırılması oldu.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin tedarikçi yönetiminde stratejik ortaklık modeline odaklandığını belirterek, kalite, hız ve dijital yetkinlikleriyle öne çıkan iş ortaklarına hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyüme fırsatları sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Aksoy ayrıca, uzun vadeli değer üretimine odaklanan firmalarla daha derin iş birlikleri kurduklarını vurguladı.

Türkiye’nin yerliliği en yüksek otomobilleri açıklandı 1 sa. önce eklendi

Vodafone’un Türkiye’deki operasyonlarına da değinen Aksoy, şirketin 20 yılda yaptığı toplam yatırımın reel değerinin 480 milyar TL’yi aştığını, 1.200’den fazla tedarikçi ve yaklaşık 6.000 satış noktasından oluşan geniş bir ekosistemle doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel ise operatörün gelir bazında en hızlı büyüyen şirket olma hedefini son 2,5 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Nisan-Eylül 2025 dönemini kapsayan mali sonuçlara göre şirketin servis gelirleri 64,8 milyar TL’ye ulaşırken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 23,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Vodafone, küresel ölçekte 26 milyar euronun üzerindeki satın alma hacmiyle dünyanın en büyük tedarik organizasyonlarından biri haline geldi. Şirket, bu ölçek sayesinde iş ortaklarına farklı ülkelere açılma ve ihracat fırsatları sunmayı amaçlıyor. Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşım doğrultusunda çevresel etkiyi azaltmaya yönelik kriterlerin de tedarik zincirinde daha fazla yer bulması bekleniyor.

Özetle, Vodafone Türkiye’nin tedarikçi zirvesi, operatörün yalnızca altyapı yatırımlarına değil, aynı zamanda yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmeye yönelik stratejilerine de işaret ediyor. 5G, dijitalleşme ve globalleşme ekseninde şekillenen bu yaklaşımın, önümüzdeki dönemde yerli firmalar için yeni iş fırsatları yaratması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: