Vodafone Türkiye, 500’e yakın tedarikçisini İstanbul’da buluşturdu

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin tedarikçi yönetiminde stratejik ortaklık modeline odaklandığını belirterek, kalite, hız ve dijital yetkinlikleriyle öne çıkan iş ortaklarına hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyüme fırsatları sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Aksoy ayrıca, uzun vadeli değer üretimine odaklanan firmalarla daha derin iş birlikleri kurduklarını vurguladı.
Vodafone’un Türkiye’deki operasyonlarına da değinen Aksoy, şirketin 20 yılda yaptığı toplam yatırımın reel değerinin 480 milyar TL’yi aştığını, 1.200’den fazla tedarikçi ve yaklaşık 6.000 satış noktasından oluşan geniş bir ekosistemle doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel ise operatörün gelir bazında en hızlı büyüyen şirket olma hedefini son 2,5 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Nisan-Eylül 2025 dönemini kapsayan mali sonuçlara göre şirketin servis gelirleri 64,8 milyar TL’ye ulaşırken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 23,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Vodafone, küresel ölçekte 26 milyar euronun üzerindeki satın alma hacmiyle dünyanın en büyük tedarik organizasyonlarından biri haline geldi. Şirket, bu ölçek sayesinde iş ortaklarına farklı ülkelere açılma ve ihracat fırsatları sunmayı amaçlıyor. Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşım doğrultusunda çevresel etkiyi azaltmaya yönelik kriterlerin de tedarik zincirinde daha fazla yer bulması bekleniyor.
Özetle, Vodafone Türkiye'nin tedarikçi zirvesi, operatörün yalnızca altyapı yatırımlarına değil, aynı zamanda yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmeye yönelik stratejilerine de işaret ediyor. 5G, dijitalleşme ve globalleşme ekseninde şekillenen bu yaklaşımın, önümüzdeki dönemde yerli firmalar için yeni iş fırsatları yaratması bekleniyor.