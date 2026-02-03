Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vodafone Türkiye, 500’e yakın tedarikçisini İstanbul’da buluşturdu

    Vodafone Türkiye, İstanbul’da düzenlediği Tedarikçi Zirvesi’nde yaklaşık 500 iş ortağıyla bir araya geldi. Yerli tedarikçilere 5G ve dijitalleşme odağında global pazarlara açılma fırsatı sunuyor.

    Vodafone Türkiye 500’e yakın tedarikçisini İstanbul’da buluşturdu Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye’nin bir gelenek haline gelen ve tedarikçi firmanın yöneticilerini bir araya getiren “Vodafone Türkiye Tedarikçi Zirvesi 2026” etkinliği İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu yıl yaklaşık 500 tedarikçi firma katıldı. Bu seneki zirvede şirketin büyüme stratejileri, 5G hazırlıkları ve yerli ekosisteme yönelik planları masaya yatırıldı. Zirvede öne çıkan mesaj ise yerli tedarikçilerin global pazarlara açılmasına yönelik iş birliklerinin artırılması oldu.

    Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin tedarikçi yönetiminde stratejik ortaklık modeline odaklandığını belirterek, kalite, hız ve dijital yetkinlikleriyle öne çıkan iş ortaklarına hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyüme fırsatları sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Aksoy ayrıca, uzun vadeli değer üretimine odaklanan firmalarla daha derin iş birlikleri kurduklarını vurguladı.

    Vodafone’un Türkiye’deki operasyonlarına da değinen Aksoy, şirketin 20 yılda yaptığı toplam yatırımın reel değerinin 480 milyar TL’yi aştığını, 1.200’den fazla tedarikçi ve yaklaşık 6.000 satış noktasından oluşan geniş bir ekosistemle doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel ise operatörün gelir bazında en hızlı büyüyen şirket olma hedefini son 2,5 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Nisan-Eylül 2025 dönemini kapsayan mali sonuçlara göre şirketin servis gelirleri 64,8 milyar TL’ye ulaşırken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 23,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

    Vodafone, küresel ölçekte 26 milyar euronun üzerindeki satın alma hacmiyle dünyanın en büyük tedarik organizasyonlarından biri haline geldi. Şirket, bu ölçek sayesinde iş ortaklarına farklı ülkelere açılma ve ihracat fırsatları sunmayı amaçlıyor. Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşım doğrultusunda çevresel etkiyi azaltmaya yönelik kriterlerin de tedarik zincirinde daha fazla yer bulması bekleniyor.

    Özetle, Vodafone Türkiye’nin tedarikçi zirvesi, operatörün yalnızca altyapı yatırımlarına değil, aynı zamanda yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmeye yönelik stratejilerine de işaret ediyor. 5G, dijitalleşme ve globalleşme ekseninde şekillenen bu yaklaşımın, önümüzdeki dönemde yerli firmalar için yeni iş fırsatları yaratması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    geniş banda erişemezsiniz hatası telefon numarasından konum bulma youtube shorts para kazanma 25 m2 odaya kaç metre petek word çalışma dosyasını oluşturamadı geçici ortam değişkenini denetleyin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    XIAOMI POCO F7
    XIAOMI POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum