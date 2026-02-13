Speedtest’e göre TurkNet “Türkiye’nin en hızlı interneti” seçildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bağımsız internet performans ölçüm platformu Speedtest tarafından yayımlanan 2025 yılının son altı aylık verileri, Türkiye sabit internet pazarındaki hız yarışında güncel durumu ortaya koydu. TurkNet, Ookla Speedtest Intelligence analizlerine göre “Türkiye’nin En Hızlı İnterneti” unvanını kazandı.

Açıklanan sonuçlar, Türkiye genelinde gerçek kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen milyonlarca hız testinin değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Bu yönüyle çalışma, laboratuvar ortamındaki teorik değerler yerine doğrudan kullanıcı deneyimine dayanan somut verileri esas alıyor. Böylece servis sağlayıcıların sahadaki performansı, anlık ölçümler üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz ediliyor.

Speedtest’e göre en iyisi

Tam Boyutta Gör Speedtest Awards kapsamında verilen ödül, ülkedeki tüm internet servis sağlayıcılarını kapsayan geniş ölçekli bir değerlendirme sürecine dayanıyor. İnceleme, indirme hızının yanı sıra yükleme hızları ve gecikme (latency) değerleri gibi kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen diğer parametreleri de kapsıyor. 2025’in son altı aylık dönemine ait veriler esas alındığında sonuçlar, TurkNet’in bağlantı kalitesi açısından rakiplerinin önünde konumlandığını ortaya koydu.

TurkNet, 55,11 Speed Score ile Türkiye’nin en hızlı sabit internet ağı unvanını kazandı. Rapora göre TurkNet’in medyan indirme hızı 93,84 Mbps seviyesine ulaşırken, medyan yükleme hızı 23,76 Mbps olarak ölçüldü. Aynı dönemde Turkcell 91,10 Mbps indirme hızına ulaşırken, Türksat 72,69 Mbps, Türk Telekom 49,04 Mbps ve Vodafone ise 47,11 Mbps seviyesinde kaldı.

Tam Boyutta Gör Speed Score hesaplamasında önemli bir paya sahip olan gecikme tarafında da TurkNet’in rekabetçi sonuçlar elde ettiği görülüyor. Yük altında (loaded latency) medyan indirme gecikmesi 22,73 ms, yükleme gecikmesi ise 7,50 ms olarak ölçüldü.

Bu arada Speed Score metriği indirme hızı, yükleme hızı ve gecikme performansını tek bir bileşik skor altında topluyor. Metodolojiye göre skorun yüzde 70’i indirme hızından, yüzde 20’si yükleme hızından ve yüzde 10’u gecikme değerlerinden oluşuyor.

Öte yandan TurkNet, geçtiğimiz hafta yaptığı ayrı bir duyuruda ise ortalama indirme hızında 100 Mbps eşiğini aşarak Türkiye’de Steam sabit internet indirme hızında liderliğe ulaştığını açıklamıştı. Özellikle Gigafiber altyapı yatırımlarıyla 1.000 Mbps’ye kadar simetrik, yani eşit indirme ve yükleme hızlarını erişilebilir kılmayı hedefleyen şirket, altyapı genişletme çalışmalarını devam ettiğini bildiriyor.

