    Vodafone’dan 5G’li telefonlara 5 yıl garanti!

    Vodafone, Türkiye'de 1 Nisan'da kullanıma sunulacak 5G öncesi telefonlarını 5G'li telefonlarla yenilemek isteyenlere ücretsiz 5 yıl garanti fırsatı sunuyor.        

    Vodafone’dan 5G’li telefonlara 5 yıl garanti Tam Boyutta Gör
    Vodafone, 1 Nisan’da 5G’ye geçiş için hazırlıklarını sürdürüyor. 1 Nisan’da 81 ilde 922 ilçenin tamamında 5G’yi kullanıma sunmayı hedefleyen Vodafone, iki yeni kampanya başlattı.

    5G’li telefonlara 5 yıl garanti fırsatı

    Vodafone’da 5G’li cihaz kampanyalarına yenisini ekledi. Vodafone FLEX’te 5G uyumlu seçili telefonlarda 5 yıl garanti hizmeti sunulacak. Bu sürenin 2 yılı yasal yükümlülük kapsamında, 3 yılı ise Vodafone tarafından sağlanan şartlarla sunuluyor.

    5 yıl garanti sunulan telefonlar:

    • Samsung A17 5G
    • Oppo A5 5G
    • Tecno Spark Slim 5G
    • Xiaomi Redmi 15 5G
    • Infinix Hot60i 256GB 5G

    Bu telefonları Mart ayının sonuna kadar Vodafone mağazalarından ve Vodafone Yanımda uygulamasından satın alarak kampanyadan yararlanabilirsiniz.

    Hediyeli Vodafone Memnunbüs Türkiye’yi dolaşacak

    Vodafone’dan 5G’li telefonlara 5 yıl garanti Tam Boyutta Gör
    Vodafone, 5G hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için özel donatılmış Memnunbüs’ler ile 81 ili gezecek. Araçlarda 5G sinyali için geri sayım yapılırken, bilgilendirme masalarında ziyaretçilere 5G nedir, 5G’ye hazır olmak için neler yapılmalı gibi konularda bilgi verilecek; Vodafone’un 5G'ye hazır tarifeleri ve Vodafone FLEX çatısı altında sunulan 5G telefon faydaları tanıtılacak.

    Memnunbüs'ler kullanıcılara 5G hakkında bilginin yanı sıra çeşitli hediyeler de verecek. Araçta bulunan hediye çarkında 5G’li telefon alımlarında geçerli indirim kodu, 5G’li telefonlarda 5 bin TL nakit iadenin yanı sıra Vodafone Pay faydası, voleybol kadın milli takım forması, tüm şehirlerde geçerli Getir Yemek indirim çeki faydası gibi farklı sürpriz hediyeler de olacak.

