Vodafone’dan 5G’li telefonlara 5 yıl garanti!

5G’li telefonlara 5 yıl garanti fırsatı
Vodafone’da 5G’li cihaz kampanyalarına yenisini ekledi. Vodafone FLEX’te 5G uyumlu seçili telefonlarda 5 yıl garanti hizmeti sunulacak. Bu sürenin 2 yılı yasal yükümlülük kapsamında, 3 yılı ise Vodafone tarafından sağlanan şartlarla sunuluyor.
5 yıl garanti sunulan telefonlar:
- Samsung A17 5G
- Oppo A5 5G
- Tecno Spark Slim 5G
- Xiaomi Redmi 15 5G
- Infinix Hot60i 256GB 5G
Bu telefonları Mart ayının sonuna kadar Vodafone mağazalarından ve Vodafone Yanımda uygulamasından satın alarak kampanyadan yararlanabilirsiniz.
Hediyeli Vodafone Memnunbüs Türkiye’yi dolaşacak
Memnunbüs'ler kullanıcılara 5G hakkında bilginin yanı sıra çeşitli hediyeler de verecek. Araçta bulunan hediye çarkında 5G'li telefon alımlarında geçerli indirim kodu, 5G'li telefonlarda 5 bin TL nakit iadenin yanı sıra Vodafone Pay faydası, voleybol kadın milli takım forması, tüm şehirlerde geçerli Getir Yemek indirim çeki faydası gibi farklı sürpriz hediyeler de olacak.