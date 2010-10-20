Avea'dan KOBİ ve Esnafa Büyük Avantaj!

“KOBİ Avantaj Tarifesi” ve “Faturana %20 İndirim Kampanyası”

Aveaİş, tüm KOBİ ve esnafa rakipsiz teklifler sunmaya devam ediyor!

Avea yeni KOBİ Avantaj tarifesi ve Faturana %20 indirim Kampanyası kapsamında, numarasıyla Avea’ya gelen tüm KOBİ ve esnafa, ayda sadece 22TL’ye Avea ve sabit hatlarla 2.000 dakika, diğer operatörlerle 450 dakika konuşma olanağı sağlıyor.

Sunduğu rakipsiz teklifler ile KOBİ ve esnafın da bir numaralı tercihi olan Avea, şirketler ve çalışanlarına özel avantajlar sunduğu Aveaİş portföyüne cazip teklifler eklemeye devam ediyor. Aveaİş’in büyük ilgi gören tarifesi ‘‘KOBİ Avantaj” ile artık tüm KOBİ ve esnaf çok daha az ödeyerek, çok daha fazla konuşabiliyor. Üstelik Faturana %20 İndirim Kampanyası ile 12 ay Avealı olmaya söz veren Kobi’lere, tüm faturaları üzerinden %20 indirim sunuluyor.

‘‘KOBİ Avantaj’’ ve Faturana %20 İndirim Kampanyası ile numarasını Avea’ya taşıyan* tüm KOBİ ve esnaf, aylık vergiler dâhil 22 TL sabit ücret karşılığında Avea ve sabit hatlarla 2.000 dakika, diğer operatörlerle 450 dakika konuşma süresi elde ediyor. Üstelik ücretsiz dakikalar tükendikten sonra her yöne dakikası sadece 29 kuruşa arama yapabiliyor.

Cazip bir sabit ücret karşılığında tüm KOBİ ve esnafı ay sonunda gelecek faturayı düşünmeden özgürce konuşturan tarifeye kayıt olmak için herhangi bir birlik, oda veya kuruma üye olma şartı aranmıyor. Tüm KOBİ ve esnaf koşulsuz şartsız bu özel tarifeden faydalanabiliyor.

Avea Kurumsal İş Birimi Direktörü Tunç Taşman, Avea’nın esnaf ve KOBİ’lere yönelik en avantajlı ve rakipsiz tarifeleri sunmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi; “Avea olarak Türkiye ekonomisinin gelişmesinde büyük bir rol üstlenen KOBİ’lere ve esnafa verdiğimiz önemi, onların iletişim maliyetlerini en aza indiren tarifelerimiz ile gösteriyoruz. İletişim, KOBİ’lerimiz ve esnafımız için son derece önem taşıyor. Biz de bunun bilinciyle en kaliteli iletişimi, en uygun fiyatlar ile sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Taşman sözlerine şöyle devam etti: “Aveaİş portföyümüz ile ülkemizin lokomotifi olan KOBİ ve esnafımızın farklı ihtiyaçlarına cevap veren birçok ürün ve hizmet sunuyoruz. Sunduğumuz ürünler ve hizmetler ile yetinmiyor, onların değişen ihtiyaçlarını sürekli takip ediyor ve onlara kulak veriyoruz. KOBİ Avantaj Tarifemiz ile 27 TL gibi uygun bir sabit ücretle, hem Avealılarla hem de diğer yönlerle konuşabilecekleri binlerce dakika sunuyoruz. Bu teklife ek olarak, Kurumsal Faturana % 20 İndirim Kampanyası ile kurumsal Avea’lılar hangi tekliflerden faydalandıklarına bakılmaksızın, şirketlerine çıkan toplam faturaya tam 12 ay boyunca % 20 indirim kazanıyorlar. Avea olarak, ilerleyen dönemlerde de rakipsiz teklifler sunmaya devam edeceğiz.”

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