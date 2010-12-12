Avealılara Profesyonel Ofis Deneyimi: aveamail.com ve Samsung Omnia 652 !

Avea, kurumsal müşterilerinin iletişim ihtiyaçlarına cazip tekliflerle yanıt vermeye devam ediyor.

Avea kurumsal müşterileri şimdi de, Samsung Omnia 652’ye 24 ay 35TL ödeyerek sahip olurken, aveamail.com mobil paket ile sınırsız e-mail kullanımı, 1GB internet paketi ve tam 3000 dakika Avealılarla konuşma kazanıyor.

Türkiye’nin müşterilerini en çok konuşturan operatörü Avea, yenilikçi mobil çözümler ve sunduğu cazip tekliflerle kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Avea’nın 6 Aralık 2010 – 30 Nisan 2011 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanyası kapsamında; 24 ay taahhüt veren kurumsal faturalı Avea müşterileri, Samsung Omnia 652’ye, 24 ay sadece 35TL ödeyerek sahip olabiliyor.

Kampanya kapsamında ayrıca, aveamail.com mobil paket , sınırsız e-mail kullanımı, 1GB internet paketi ve tam 3000 dakika Avealılarla konuşma da hediye ediliyor.

Cazip fiyat teklifiyle Avea bayilerinde sunulan Samsung Omnia 652; 3G, GPS/Google Maps, Qwerty klavye, 2 mega-pixel kamera, sosyal ağ entegrasyonu, Microsoft Windows Mobil 6.5, Office Mobile 2010, Bluetooth, Wi-Fi® & Micro USB gibi birçok özelliği ile Avealıları bekliyor.

Avea Kurumsal İş Birimi Kıdemli Direktörü Tunç Taşman konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ‘‘Türkiye’nin müşterilerini en çok konuşturan operatörü olarak, rekabetçi tarifelerimiz, şirketlere yönelik katma değerli servislerimiz ve cihaz kampanyalarımızla kurumsal müşterilerin de bir numaralı tercihiyiz.Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve hizmet kalitemizin çıtasını sürekli yukarıya taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize en avantajlı fiyatları sunabilmek ve Avealı olma ayrıcalığını yaşatabilmek için cazip cihaz kampanyalarına imza atıyoruz. Yeni kampanyamızla da müşterilerimiz Samsung 652’ye, 24 ay sadece 35TL ödeyerek sahip olabilecek. Üstelik Aveamail.com mobil paket, sınırsız e-mail kullanımı, 1GB internet paketi ve tam 3000 dakika Avealılarla konuşma da kazanacaklar. Bu kampanya müşterilemize profesyonel ofis deneyimini mobil olarak yaşama imkanı sunacak. Avea olarak önümüzdeki dönemde de sektöre öncülük eden cihaz kampanyalarımızla, müşterilerimize son teknolojiyi en avantajlı fiyatlarla sunacağız” dedi.

SAMSUNG OMNIA 652 ÖZELLİKLERİ

Ağ // HSDPA 3.6 Mbps

GPRS / EDGE (850/900/1800/1900)

3G ( 900/ 1900/ 2100 )

HSDPA 3.6 Mbps GPRS / EDGE (850/900/1800/1900) 3G ( 900/ 1900/ 2100 ) İşletim Sistemi // Windows Mobile 6.5

Windows Mobile 6.5 İşlemci Hızı // 528 MHz

528 MHz Ekran // 2.4 inç, 65K renkli, TFT

2.4 inç, 65K renkli, TFT Kamera // 2 MP AF

Video // Video Oynatıcı & Kaydedici

320 x 240 QVGA, 15fps (MAX, QVGA)

MPEG4+AMR NB

2 MP AF Video Oynatıcı & Kaydedici 320 x 240 QVGA, 15fps (MAX, QVGA) MPEG4+AMR NB Ses // Windows Media Player 10, FM Radyo

WMA, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, AMR

Windows Media Player 10, FM Radyo WMA, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, AMR Bağlantı // A-GPS, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth v2.0, USB 2.0 HS, 3.5mm standart kulaklık girişi

A-GPS, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth v2.0, USB 2.0 HS, 3.5mm standart kulaklık girişi Hafıza // 200MB dahili + microSD (16GB' a kadar arttırılabilir)

200MB dahili + microSD (16GB' a kadar arttırılabilir) Ek Özellikler // Microsoft Office Mobile 2010,

Push e-posta (MS Exchange), Internet Explorer 6, Sosyal Ağ Uygulamaları, Anlık Mesajlaşma, 3G Görüntülü Görüşme

Microsoft Office Mobile 2010, Push e-posta (MS Exchange), Internet Explorer 6, Sosyal Ağ Uygulamaları, Anlık Mesajlaşma, 3G Görüntülü Görüşme Ölçüler & Ağırlık // 116.5 x 61.8 x 11.5 mm (111g)

116.5 x 61.8 x 11.5 mm (111g) Pil // 1500 mAh

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