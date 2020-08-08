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    Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği

    Apple'ın "Mac tarihinin en büyük yazılım güncellemesi" olarak lanse ettiği macOS Big Sur, az bilinen 10 özelliğiyle karşınızda. İşte macOS Big Sur'un gölgede kalan o özellikleri:
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği
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    Mac tarihinin en büyük yazılım güncellemesi olarak nitelendirilen macOS Big Sur; yenilenen tasarımdan bugüne kadarki en büyük Safari geliştirmesine, Apple uygulamalarına eklenen yeni özelliklerden gizlilikle ilgili daha fazla şeffaflık sunan özelliklere kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

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    Ancak bazı özellikler de var ki, macOS Big Sur ile gelen bu büyük çaplı yeniliklerin gölgesinde kalıyor. Biz de macOS Big Sur Public Beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte, yeni işletim sistemini test etmeye başladık ve 10 maddede macOS Big Sur'un az bilinen özelliklerini sizler için bir araya getirdik.

    1. Daha hızlı ve aynı zamanda daha verimli çalışan Safari

    Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği
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    Sahip olduğu JavaScript motoruyla Mac ve PC’deki diğer tarayıcılardan daha yüksek performans gösteren Safari, sık ziyaret edilen siteleri Google Chrome’a kıyasla ortalama yüzde 50 daha hızlı yüklüyor. Bununla birlikte yapılan optimizasyonlar sayesinde daha az güç tüketen Safari; Chrome ve Firefox'a kıyasla 3 saate kadar daha fazla video izleme, 1 saate kadar da daha fazla gezinme süresi sunuyor. 

    2. FaceTime işaret diliyle konuşan katlımcıları öne çıkarma

    Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği
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    FaceTime artık grup FaceTime görüşmelerinde işaret dili kullanıldığını algılıyor ve işaret diliyle konuşan katılımcıyı öne çıkarıyor.

    3. Gelişmiş rötuş aracı

    Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği
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    Rötuş aracı yapay zeka yardımıyla bir fotoğraftaki lekeleri, toz zerrelerini ve başka nesneleri silebiliyor.

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    4. Daha hızlı güncellemeler

    Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği
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    macOS Big Sur ile birlikte, işletim sistemi güncellemeleri arka planda gerçekleşiyor. Böylelikle bazen saatleri bulan yazılım güncellemeleri çok daha hızlı bir şekilde tamamlanıyor. 

    5. AirPods otomatik aygıt değiştirme

    Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği
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    Apple'ın yeni işletim sistemi güncellemeriyle birlikte, AirPods aynı iCloud hesabıyla eşleştirilmiş aktif aygıtlar arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. AirPods bu sayede Apple aygıtları arası geçişte çok daha pratik bir kullanım sunuyor. Zira kullanıcıların herhangi bir bağlantı yapmasına gerek kalmıyor. Tüm geçiş, işletim sistemleri tarafından otomatik olarak yapılıyor.

    Otomatik aygıt değiştirme özelliği AirPods Pro, AirPods (2. nesil), Powerbeats, Powerbeats Pro ve Beats Solo Pro ile çalışmaktadır.

    6. Safari sekme önizleme

    Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği
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    Safari'ye eklenen sekme önizleme özelliğiyle imleci sekmenin üstüne getirerek, sayfanın hızlı bir önizlemesini görebilmek artık mümkün.

    7. Yeni ve güncellenen bildirim sesleri

    Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği
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    Küçük ama bir o kadar da kulağa hoş gelen bir yenilik de sistem sesleri tarafında kendini gösteriyor. Öyle ki sistem sesleri yenilenerek, macOS Big Sur'daki yerini almış durumda. Yeni uyarı sesleri, orijinallerinden kesitler alınarak oluşturulduğu için Mac kullanıcıları için tanıdık bir his uyandırmaya da devam ediyor.

    8. İnteraktif bildirimler

    macOS Big Sur ile birlikte, Mac'inize bir bildirim geldiğinde yanıtla, okundu, daha sonra hatırlat gibi daha fazla eylem gerçekleştirmek veya daha fazla bilgiye ulaşmak için bildirime tıklayıp basılı tutmanız yeterli. Böylelikle tek tıklamayla mail'lerinizi yanıtlayabilir ya da mesajlarınıza cevap verebilirsiniz. 

    9. Gelişmiş pil yönetimi

    Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği
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    macOS Big Sur güncellemesiyle birlikte sistem tercihlerindeki pil kısmına eklenen kullanım geçmişi aracından, son 24 saat veya son 10 günlük süreçte Mac'in şarj yüzdesindeki değişimi ve ekran açık süresini görüntüleyebilmek mümkün. Ancak bu araç, iPhone'lardaki gibi hangi uygulamanın ne kadar pil tükettiğini gösteren gelişmiş bir raporlama özelliğine sahip değil.

    10. İmzalı sistem diski bölümü

    Az bilinen 10 macOS Big Sur özelliği
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    macOS Big Sur, kötü niyetli müdahalelere karşı koruma sağlayan, kriptografik olarak imzalanmış bir sistem diski bölümü sunuyor. Bu sayede Mac’in sistem diski düzenini tam olarak bilmesi ve siz çalışırken yazılım güncellemelerini arka planda başlatabilmesi sağlanıyor. 



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    maximus8282 (maximus ) 1 hf. en beğenilen balcis
    Gerçekten o pil simgesi ne kadar itici.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    balcis 1 hf.
    o pil simgesi şu son 10 senede ios (ipad + iphone) ve mac'ler dahil gördüğüm en az "apple" görünen şey. yani anlamıyorum ciddi ciddi kde'den almışlar gibi duruyor.
    o pil simgesi şu son 10 senede ios (ipad + iphone) ve mac'ler dahil gördüğüm en az "apple" görünen şey. yani anlamıyorum ciddi ciddi kde'den almışlar gibi duruy...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 1 hf.
    Bunlar özelliklermi şimdi.... hayır bunlar özellikse az bilinen nerde bunlar az bilinenlerse macos'u millet hesap makinesi niyetinemi kullanıyor. Konunun başına "suponsorlu sayfa" deseydiniz de, girerken neyle karşılaşacağımızı bilseydik.
    Bunlar özelliklermi şimdi.... hayır bunlar özellikse az bilinen nerde bunlar az bilinenlerse macos'u millet hesap makinesi niyetinemi kullanıyor. Konunun başına...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    eyoruk 1 hf.
    Az bilinen olacak zaten ? Yani kullanıcı sayısı çok az şu anda
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 1 hf.
    apple yapacakta az bilinen özellik olacak ne diye size maaş veriyorlar
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    DH Misafiri 1 hf.
    Zaten apple büyük yenilik diyorsa içi boştur. Saydığı şeyler arasında işaret dili dışında yararlı bir şey yok. Hep rengi değiştirdik, sesi değiştirdik, bildirimlere yenilik getirdik. Hani hepsi güncelleme ile olacak şeyler öyle windows xp den 7 ye geçiş, değişti gibi majör bir şey değil minör güncellemeler.
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    lterlemez 1 hf.
    Vay be; DH yorum silmeye de mi başlamış? Benim yorum uçmuş galiba?
    Yanıtla +3
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    drjacob (... ) 1 hf.
    gelsin de kullansak artık
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    porsche911gt2 1 hf.
    7. Özellik beni benden aldı devrim resmen kimsenin aklına gelmezdi
    Yanıtla +1
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 1 hf.
    Bunlar özelliklermi şimdi.... hayır bunlar özellikse az bilinen nerde bunlar az bilinenlerse macos'u millet hesap makinesi niyetinemi kullanıyor. Konunun başına "suponsorlu sayfa" deseydiniz de, girerken neyle karşılaşacağımızı bilseydik.
    Yanıtla +5
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    Theologist (Mehmet Deniz) 1 hf.
    Ben yükledim gayet memnunum. Şimdilik bir sorunla karşılaşmadım. Akıcı ve hızlı Safari eskisine göre.Bir kaç ekran görüntüsü...8K videoyu 2K ekranda takılmadan oynatıyor, monitör DisplayPort ile bağlı tabi. 12.30 Gb indirme dosyası... İndirmek için şu kodları Terminal'e yazmanız yeterli...sudo -iArdından parola sonra sırasıyla/System/Library/PrivateFrameworks/Seeding.framework/Versions/A/Resources/seedutil/System/Library/PrivateFrameworks/Seeding.framework/Versions/A/Resources/seedutil unenroll/System/Library/PrivateFrameworks/Seeding.framework/Versions/A/Resources/seedutil enroll DeveloperSeedBu kadar, güncelleme ekranına geçilince otomatik olarak çıkacaktır.

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    balcis 1 hf.
    o pil simgesi şu son 10 senede ios (ipad + iphone) ve mac'ler dahil gördüğüm en az "apple" görünen şey. yani anlamıyorum ciddi ciddi kde'den almışlar gibi duruyor.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf. balcis
    Gerçekten o pil simgesi ne kadar itici.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. balcis
    Pil simgesi bir sonraki beta güncellemelerde değiştirildi. Burada gösterilen pil simgesi ilk beta sürümlerinden kalma
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