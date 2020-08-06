macOS Big Sur Public Beta çıktı! Nasıl indirilir?

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Önemli yeniliklere sahne olan macOS Big Sur işletim sisteminin halka açık betası yayınlandı. 22 Haziran'dan bu yana geliştiriciler tarafından test edilen macOS Big Sur, 4 geliştirici beta sürümünün yayınlanmasından sonra herkes tarafından yüklenebilir beta sürümüyle kullanıcıların karşısına çıktı.

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macOS Big Sur Public Beta nasıl yüklenir?

macOS Big Sur işletim sisteminin final sürümü sonbaharda yayınlanacak olsa da aşağıdaki adımları izleyerek, uyumlu Mac bilgisayarınızda şimdiden deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Bu noktada, yeni işletim sistemi şu an için beta sürecinde olduğu için çeşitli hatalarla karşılaşabileceğinizi de hatırlatırız.

Not: Sürüm yükseltmeden önce yedek almayı unutmayınız!

macOS Big Sur Public Beta sürümünü bilgisayarınıza yüklemek için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

macOS Big Sur Public Beta yüklemek için

Öncelikle Apple’ın halka açık beta programına kaydolmak ya da giriş yapmak için Apple'ın Beta yazılım programları sayfasını ziyaret etmelisiniz. Sign Up'a tıklayarak Apple kimliğiniz ile beta porgramına kayıt yaptırmanız gerekiyor. Eğer daha önce beta programına kayıt yaptırdıysanız, Sign In'a tıklayarak Apple beta programına giriş yapmalısınız. Sözleşme sayfasının sağ alt köşesindeki Accept (Kabul Et) düğmesine tıklayın. Ardından macOS sekmesine dokunun. Şimdi de Get Started başlığının altındaki Enroll your Mac bağlantısına tıklayın. Açılan sayfanın 2 numaralı Enroll your Mac başlığının altındaki Download the macOS Public Beta Access Utility barına tıklayın. Beta profiline ait .dmg uzantılı dosya Mac'inize indirildikten sonra dosyayı açarak, karşınıza çıkan 6 aşamalı yükleme talimatlarını izleyin. Son olarak cihazınızın yazılım güncelleme kısmından güncellemeleri denetleyerek, macOS Big Sur işletim sisteminin kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

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macOS Big Sur güncellemesi alacak Mac modelleri

MacBook (2015 ve daha sonrası)

MacBook Pro (2013 sonu ve sonrası)

MacBook Air (2013 ve sonrası)

Mac Mini (2014 ve sonrası)

Mac Pro (2013 ve sonrası)

iMac (2014 ve sonrası)

iMac Pro (2017 ve sonrası)

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