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    Huawei Mate 40, Kirin yongalı son telefon olabilir

    ABD-Çin ticaret savaşının ortasında kalan Huawei, artık Kirin yongalı akıllı telefon üretemeyecek. Önümüzdeki aylarda duyurulacak olan Mate 40 serisi, Kirin yongalı son telefon olacak.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate 40, Kirin yongalı son telefon olabilir
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    Huawei tüketici iş grubu CEO’su Richard Yu, şirketin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çin Bilgi Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan deneyimli yönetici, ABD yaptırımları nedeniyle tedarik sorunları yaşadıklarını söyledi. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei, 5nm Kirin 1000 yonga setini 5 Eylül'de tanıtabilir"

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    Mate 40, Kirin yongasıyla güçlendirilecek ama...

    Önümüzdeki aylarda duyurulacak olan Mate 40 serisinin Kirin 1000 yonga setinden güç alacağı bir süredir konuşuluyordu. Richard Yu bu iddiaları doğrularken, bu telefonların Kirin yongalı son akıllı telefonlar olacağını da sözlerine ekledi.

    Kirin çip setlerinin 15 Eylül'den itibaren "üretilemeyeceğini" belirten CEO, bunun ABD'nin uygulamış olduğu yeni işlemci ambargosunun bir sonucu olarak, TSMC'nin üretimi sona erdirmesinden kaynaklandığını söyledi. 

    Huawei Mate 40, Kirin yongalı son telefon olabilir
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    TSMC, Huawei'nin Kirin mobil işlemci platformları başta olmak üzere 5G baz istasyonları için ağ işlemcilerini, Kunpeng masa üstü işlemcilerini, yapay zeka ve sunucu yongalarını da üretiyor. 

    15 milyon Mate 40'a yetecek kadar yonga sipariş edildi

    Uzun bir süre boyunca döküm konusunda sıkıntı yaşayacak olan Huawei, bu durumun önüne geçmek için TSMC'den çok büyük miktarlarda sipariş vererek, stoklama yaptı. Bununla birlikte, şirketin 15 milyon Kirin 1000 siparişi geçtiği söyleniyor. 

    Huawei'nin gelecek dönemde nasıl bir yol haritası belirleyeceği oldukça merak konusu. Masada işlemcileri Çinli SMIC dökümcüsüne ürettirmekten, Samsung ve Mediatek tarafından geliştirilen çipleri kullanmaya kadar birçok seçenek bulunuyor.  



    https://www.androidauthority.com/huawei-mate-40-chipset-1145871/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zero fear 1 hf. en beğenilen
    ABD ufacık bir hamleyle nasıl yamulttu Çinli faşistleri
    3 Yanıt Yanıtla +14
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    Elektrikliarabasever 1 hf. CleanCoders
    Boş yapma, Çin köleliği ile ABD köleliği arasında fark var şimdiden çocuklara zihin tarayan bandları kafalarına taktırıyorlar ilerde Çin'de politik konuşma yapılırken sinirlenirsen kellen gitti demektir en azından AB de ve ABD de halk özgürlüğünün elden kaydığını hissettiğinde protestolara çıkıp yakıp yıkıyorlar etrafı Çin'de koyun gibi uyuyor millet öyle bir güzel alıştırmışlar milleti zaten şimdiden çocukları sürekli takip eden bileklikler dağıtıyorlar ki ilerde hiç ses çıkarmasınlar. (Çin'de sözde demokrasi var K.Kore gibi olmasada diktatörlüktür) 2012 li yıllarda milleti uyarıyorduk sosyal medya bilgilerinizi bir güzel satıyor diye o zaman kimse k*çına takmıyordu uyarıları şimdi mi uyandınız?
    Boş yapma, Çin köleliği ile ABD köleliği arasında fark var şimdiden çocuklara zihin tarayan bandları kafalarına taktırıyorlar ilerde Çin'de politik konuşma yapı...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Clusive 1 hf.
    Güzel olmuş. Çin yönetim sistemi ve mantığı dünya için tehlikeli bir virüs. Çok fazla gelişmemeleri lazım.
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    hamza5806 1 hf.
    Çinden igne iplik bile alinmamali çin dünyanın en büyük irinidir patladiginda tüm dünya bogulacak
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    spenx01 (Basta Bbb) 1 hf.
    • filoya domalanlar. Yagli boya
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    Clusive 1 hf.
    Güzel olmuş. Çin yönetim sistemi ve mantığı dünya için tehlikeli bir virüs. Çok fazla gelişmemeleri lazım.
    Yanıtla +10
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 hf.
    Yorumlara gel, İmzasında Huawei Telefon var ama
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    ahmetbmyo (ahme t) 1 hf.
    Kına yak adamlar bizi işgal edemiyorlar ekonomiyi cokertiyorlar sıra Çin'e geldi onlara saldırıyorlar Çin'in Huawei inin yerinde olsam global foundures i satın alır yoluma devam ederim
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. ahmetbmyo
    GlobalFoundries Amerikan merkezli bir şirket. Trump günahını verir o şirketi çinlilere kaptırmaz.
    Yanıtla +3
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    zero fear 1 hf. ahmetbmyo
    Sen de çıt kırıldım olma o zaman
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    zero fear 1 hf. en beğenilen
    ABD ufacık bir hamleyle nasıl yamulttu Çinli faşistleri
    4 Yanıt Yanıtla +14
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    Elektrikliarabasever 1 hf. zero fear
    Kesinlikle Komünistler yok edilmeli kayıt üzerinde mükemmel gerçekte kölelik sistemidir
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    spenx01 (Basta Bbb) 1 hf. zero fear
    cok hosuna gitti. aferim, abd ne giuzel tecavuz etti ortadoguya. sana demokrasi getirdiginde de gorusuruz.
    niyebaskanlik sistemi geldi, adam zaten baskan gibiyken? O zaman kontrol edersin, kestirmis mi.
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 hf. zero fear
    asıl faşist USA... orta doğulu dictatorünüzede sıra gelecek...
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