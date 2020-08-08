Huawei Mate 40, Kirin yongalı son telefon olabilir

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Huawei tüketici iş grubu CEO’su Richard Yu, şirketin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çin Bilgi Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan deneyimli yönetici, ABD yaptırımları nedeniyle tedarik sorunları yaşadıklarını söyledi.

Ayrıca Bkz. "Huawei, 5nm Kirin 1000 yonga setini 5 Eylül'de tanıtabilir"

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Mate 40, Kirin yongasıyla güçlendirilecek ama...

Önümüzdeki aylarda duyurulacak olan Mate 40 serisinin Kirin 1000 yonga setinden güç alacağı bir süredir konuşuluyordu. Richard Yu bu iddiaları doğrularken, bu telefonların Kirin yongalı son akıllı telefonlar olacağını da sözlerine ekledi.

Kirin çip setlerinin 15 Eylül'den itibaren "üretilemeyeceğini" belirten CEO, bunun ABD'nin uygulamış olduğu yeni işlemci ambargosunun bir sonucu olarak, TSMC'nin üretimi sona erdirmesinden kaynaklandığını söyledi.

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TSMC, Huawei'nin Kirin mobil işlemci platformları başta olmak üzere 5G baz istasyonları için ağ işlemcilerini, Kunpeng masa üstü işlemcilerini, yapay zeka ve sunucu yongalarını da üretiyor.

15 milyon Mate 40'a yetecek kadar yonga sipariş edildi

Uzun bir süre boyunca döküm konusunda sıkıntı yaşayacak olan Huawei, bu durumun önüne geçmek için TSMC'den çok büyük miktarlarda sipariş vererek, stoklama yaptı. Bununla birlikte, şirketin 15 milyon Kirin 1000 siparişi geçtiği söyleniyor.

Huawei'nin gelecek dönemde nasıl bir yol haritası belirleyeceği oldukça merak konusu. Masada işlemcileri Çinli SMIC dökümcüsüne ürettirmekten, Samsung ve Mediatek tarafından geliştirilen çipleri kullanmaya kadar birçok seçenek bulunuyor.

https://www.androidauthority.com/huawei-mate-40-chipset-1145871/

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