Apple, Mac'ler için 4 yıl önce verdiği gizlilik vaadini hala yerine getirmedi

Tam Boyutta Gör 2020'de macOS Big Sur yayınlandığında, Apple’ın sunucularındaki kesinti birçok sorunu sebebiyet vermişti. Kullanıcılar macOS yüklemesini gerçekleştirememiş, iMessage ve Apple Pay gibi önemli hizmetleri kullanamamıştı. Daha da önemlisi kullanıcılar uygulamalarını kullanamamıştı. Peki, bu sorun neden kaynaklandı?

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Yerine getirilmeyen söz!

Bilmeyenler için, Mac, bir uygulamayı her açışınızda birkaç doğrulama kontrolü yapıyor. Kontrollerden biri; uygulamanın kötü amaçlı yazılım olmadığını doğrulamak, diğeri ise uygulama ile ilişkili geliştirici sertifikasının hala geçerli olduğundan emin olmak. Bu kontroller kullanıcıları güvende tutmak için ve Apple tarafından “onaylama” olarak adlandırılıyor.

Yalnız, Mac’i internete bağlı olarak kullanmıyorsanız, bu kontroller yapılmıyor, uygulamanız her zamanki gibi açılıyor. Sunucu kesintisi meydana geldiğinde, macOS önceliği sunucu kontrolüne veriyor, bu yüzden de uygulamanın başlatılması oldukça uzun zaman alıyor. Ancak, tek sorun bu değil.

Kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlardan ve yetkisiz uygulamalardan korumak için tasarlanan bu sistemin, bazı kişilerde veri toplamak için kullanılıp kullanılmadığı endişesini doğurdu. Apple, kullanıcılara çevrimiçi onaylama denetimini kullanmama seçeneği sunulacağını vadetti.

Apple, ayrıca geliştirici kimliği sertifika kontrolleriyle ilişkili IP adreslerini kaydetmeyi bıraktıklarını, toplanan tüm IP adreslerinin de günlüklerden kaldırılmasını sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, Geliştirici Kimliği sertifika iptal kontrolleri için yeni bir şifreli protokol, sunucu arızasına karşı güçlü korumalar, kullanıcıların bu güvenlik korumalarından vazgeçmeleri için yeni bir tercih ve özelliğin kaldırılması gibi değişiklikler duyuruldu. Ancak, çevrimiçi onaylama denetimini iptal etme seçeneği hala sunulmadı.

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