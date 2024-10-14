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    Apple, Mac'ler için 4 yıl önce verdiği gizlilik vaadini hala yerine getirmedi

    Apple, macOS Big Sur'u yayınladıktan sonra sunucu kesintileri yaşadı ve macOS yüklemelerinden servislere kadar her şey duraksadı. Bu durum, uygulama onayındaki bir hatayı da ortaya çıkardı.
    apple macos big sur gizlilik vaadi Tam Boyutta Gör
    2020'de macOS Big Sur yayınlandığında, Apple’ın sunucularındaki kesinti birçok sorunu sebebiyet vermişti. Kullanıcılar macOS yüklemesini gerçekleştirememiş, iMessage ve Apple Pay gibi önemli hizmetleri kullanamamıştı. Daha da önemlisi kullanıcılar uygulamalarını kullanamamıştı. Peki, bu sorun neden kaynaklandı?

    Yerine getirilmeyen söz!

    Bilmeyenler için, Mac, bir uygulamayı her açışınızda birkaç doğrulama kontrolü yapıyor. Kontrollerden biri; uygulamanın kötü amaçlı yazılım olmadığını doğrulamak, diğeri ise uygulama ile ilişkili geliştirici sertifikasının hala geçerli olduğundan emin olmak. Bu kontroller kullanıcıları güvende tutmak için ve Apple tarafından “onaylama” olarak adlandırılıyor.

    Yalnız, Mac’i internete bağlı olarak kullanmıyorsanız, bu kontroller yapılmıyor, uygulamanız her zamanki gibi açılıyor. Sunucu kesintisi meydana geldiğinde, macOS önceliği sunucu kontrolüne veriyor, bu yüzden de uygulamanın başlatılması oldukça uzun zaman alıyor. Ancak, tek sorun bu değil.

    Kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlardan ve yetkisiz uygulamalardan korumak için tasarlanan bu sistemin, bazı kişilerde veri toplamak için kullanılıp kullanılmadığı endişesini doğurdu. Apple, kullanıcılara çevrimiçi onaylama denetimini kullanmama seçeneği sunulacağını vadetti.

    Apple, ayrıca geliştirici kimliği sertifika kontrolleriyle ilişkili IP adreslerini kaydetmeyi bıraktıklarını, toplanan tüm IP adreslerinin de günlüklerden kaldırılmasını sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, Geliştirici Kimliği sertifika iptal kontrolleri için yeni bir şifreli protokol, sunucu arızasına karşı güçlü korumalar, kullanıcıların bu güvenlik korumalarından vazgeçmeleri için yeni bir tercih ve özelliğin kaldırılması gibi değişiklikler duyuruldu. Ancak, çevrimiçi onaylama denetimini iptal etme seçeneği hala sunulmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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