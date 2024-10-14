Apple, Mac'ler için 4 yıl önce verdiği gizlilik vaadini hala yerine getirmedi

Yerine getirilmeyen söz!
Bilmeyenler için, Mac, bir uygulamayı her açışınızda birkaç doğrulama kontrolü yapıyor. Kontrollerden biri; uygulamanın kötü amaçlı yazılım olmadığını doğrulamak, diğeri ise uygulama ile ilişkili geliştirici sertifikasının hala geçerli olduğundan emin olmak. Bu kontroller kullanıcıları güvende tutmak için ve Apple tarafından “onaylama” olarak adlandırılıyor.
Yalnız, Mac’i internete bağlı olarak kullanmıyorsanız, bu kontroller yapılmıyor, uygulamanız her zamanki gibi açılıyor. Sunucu kesintisi meydana geldiğinde, macOS önceliği sunucu kontrolüne veriyor, bu yüzden de uygulamanın başlatılması oldukça uzun zaman alıyor. Ancak, tek sorun bu değil.
Kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlardan ve yetkisiz uygulamalardan korumak için tasarlanan bu sistemin, bazı kişilerde veri toplamak için kullanılıp kullanılmadığı endişesini doğurdu. Apple, kullanıcılara çevrimiçi onaylama denetimini kullanmama seçeneği sunulacağını vadetti.
Apple, ayrıca geliştirici kimliği sertifika kontrolleriyle ilişkili IP adreslerini kaydetmeyi bıraktıklarını, toplanan tüm IP adreslerinin de günlüklerden kaldırılmasını sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, Geliştirici Kimliği sertifika iptal kontrolleri için yeni bir şifreli protokol, sunucu arızasına karşı güçlü korumalar, kullanıcıların bu güvenlik korumalarından vazgeçmeleri için yeni bir tercih ve özelliğin kaldırılması gibi değişiklikler duyuruldu. Ancak, çevrimiçi onaylama denetimini iptal etme seçeneği hala sunulmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.